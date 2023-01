„Partizan“ lietuvių komandą paskandino tritaškių lietuje

Visas rungtynes pirmavęs „Partizan“ 83:65 nugalėjo „Baskonia“, kuri toliau stringa išvykose – pralaimėjo septintą kartą per 10 mačų. Namie baskų rezultatas yra 8 pergalės ir 1 pralaimėjimas.

Nuotr.: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball via Getty Images

Nuotr. Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball via Getty Images

Belgrado „Partizan“ (9-10) pataikė 13 tritaškių ir iškovojo devintąją pergalę Eurolygoje. Željko Obradovičiaus auklėtiniai savo aikštėje 83:65 (29:17, 18:19, 20:14, 16:15) pranoko Vitorijos „Baskonia“ (11-8).

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Mathias Lessort Taškai 11 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 3

„Partizan“ dar pirmajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą (24:12) ir, audringai palaikomi savo žiūrovų, iškovojo užtikrintą pergalę.

Šeimininkai realizavo 13/23 tritaškių (56,5 proc.).



Rezultatyviausias karjeros Eurolygoje rungtynes sužaidė Urošas Trifunovičius, per 25 minutes pelnęs 15 taškų (2/3 dvitaškiai, 3/4 tritaškiai). Trenerio Aleksandro Trifunovičiaus sūnus taip pat atkovojo 2 kamuolius bei surinko 18 naudingumo balų.



Vitorijos ekipos gretose išsiskyrė Tadas Sedekerskis, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 7 taškai (2/3 dvitaškiai, 1/1 tritaškiai), 9 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 17 naudingumo balų.

Jo komandos draugas Rokas Giedraitis per 16 minučių surinko 4 taškus (1/4 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai, 2/2 baudos), atkovojo 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus suklydo.

„Baskonia“ komandai tai buvo septintas pralaimėjimas išvykoje per 10 rungtynių. Namie Vitorijos komandos rezultatas yra 8 pergalės ir 1 pralaimėjimas.



„Partizan“: Urošas Trifunovičius 15 (3/4 trit.), Ioannis Papapetrou 13 (3/5 trit., 6 rez. perd.), Kevinas Punteris 12 (3/5 trit.), Mathiasas Lessortas 11 (5/7 dvit., 5 atk. kam.), Dante Exumas (2/3 trit.) ir Yamas Madaras (6/6 baud.) po 10, Aleksa Avramovičius 7 (4 rez. perd.).



„Baskonia“: Vanja Marinkovičius 16 (2/7 dvit., 4/9 trit.), Maikas Kotsaras (4/4 dvit., 3 per. kam.) ir Stevenas Enochas po 9, Dariusas Thompsonas 8 (4/6 dvit., 4 kld.), Tadas Sedekerskis 7 (9 atk. kam., 3 per. kam.).