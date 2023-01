Pagal Čeponį: apie Ulanovo Renesansą, „Žalgirio“ naujokus ir „Ryto“ nuopuolį

Nuotr.: zalgiris.lt

„Žalgiris“ – Eurolygos finalo ketverte. Galbūt po pergalingos dvigubos savaitės tai nebeatrodo kaip iš piršto laužti svaičiojimai. Kauniečius nuo antrosios vietos turnyro lentelėje skiria viena vienintelė pergalė.

Ne taip linksma „Ryto“ ir „7bet-Lietkabelio“ stovyklose. Abi komandos šią savaitę suklupo tarptautiniame fronte.

Ulanovas sužydėjo

Žalgiriečiai svečiuose davė į kaulus abiem Italijos milžinams – „Virtus“ ir „Emporio Armani“. Ne pačioms pajėgiausioms Eurolygos komandoms, bet nereikia pamiršti, kad Bolonijos ekipa iki mūšio su „Žalgiriu“ demonstravo labai solidų žaidimą.

Jau tampa tradicija, kad kauniečiai varžovus dažnai palaužia kovingumu ir energija. Beveik visuose laimėtuose mačuose Maksvyčio vyrai pranoko oponentus grumdamiesi dėl atšokusių kamuolių. Taip nutiko ir Italijoje.

Akyse stovi epizodas, kai žalgiriečiai Milane vienos atakos metu keturis kartus nusiėmė kamuolį po „Emporio Armani“ krepšiu.

Tiesa, penktadienį mūsiškiams ketvirtajame kėlinyje šiek tiek pristigo smarvės dėl superintensyvios gynybos per tris ketvirčius. Pritrūko ir tikro įžaidėjo. Be to, svečiai ėmė žaisti statiškai tempdami laiką ir laukdami rungtynių pabaigos.

Vis dėlto tai buvo labai mažas šaukštelis deguto didelėje gardaus medaus statinėje.

Didžiąją dvikovos dalį tiesiog kaifavau nuo kietos asmeninės ir kartu kone idealiai sustyguotos komandinės gynybos, dėl kurios „dizaineriai“ per tris kėlinius išstenėjo tik 40 taškelių.