Paneigta žinia apie „Emporio Armani“ ir Walkerio sąjungą

Kemba nepalosia dvieju rungtyniu is eiles regulerkei kur nera is vis ginybos. O tu isivaizduok Eurolygoi kiekvienas mačas mirk gyvenk, pvz koks Walkup pasiema Kemba gynt, spaust, neduot kvėpuot, tai iš vis be kelieniu liktu seniukas :D Nekalbu apie prime Kemba, nieks nevažiuotu čia tada.(Nors ir taip nevažiuos pasirodo) :D