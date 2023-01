„Juventus“ naujoko kelias: prievartavimo byla, sankirta su Kuzia ir Kalnu bei Achilo trauma

Nuotr.: FIBA, BNS | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

Gruodžio ir sausio mėnesiai – naujokų bumas LKL. Beveik visos komandos iš kepurės išsitraukė papildomų pinigų ir nusipirko vieną ar kitą žaidėją. Prienų „Labas GAS“ iš esmės pakeitė beveik visą komandą, tuo metu Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ nusprendė pasipildyti po krepšiu ir taip Aukštaitijoje atsirado vyrukas vardu Reggie Lynchas. Kas jis?

Reggie turi spalvingą istoriją. 2018-ieji, paskutiniai Lyncho studijų metai. 207 cm ūgio jaunuolis dominuoja NCAA su 10,1 taško, 8 atkovotų kamuolių ir 4 blokų statistika, tačiau nutinka nemalonus dalykas.

Lynchas apkaltinamas dviejų merginų išprievartavimu ir iškart suspenduojamas Minesotos universiteto. Taip baigiasi jo karjera NCAA bei gyvenimas pakimba ant plauko. Tačiau netrukus įrodoma, kad vaikinas nekaltas bei gali pradėti profesionalo karjerą.

„2018-aisiais JAV „MeToo“ judėjimas buvo aktyvus ir daug kas buvo apkaltinti seksualiniu priekabiavimu, ypač sportininkai, – tinklalapiui BasketNews pasakojo Lynchas. – Tarp jų buvo daug nekaltų žmonių, tarp jų ir aš. Tai paveikė daugelio karjeras neigiamai, uždėjo etiketę. Deja, aš buvau vienas iš apkaltintųjų. Vietoje to, kad savęs gailėčiau, aš daug išmokau apie pasaulį ir kaip jis yra sutvertas.

Tapau atsargesniu ir sužinojau, jog yra žmonių, kurie nori tave numesti žemyn. Aš tai praėjau, mano kaltė nebuvo įrodyta, nes nieko nepadariau ir vis dar žaidžiu krepšinį aukštame lygyje. Turiu merginą, kuri yra mano sužadėtinė, esu laimingas. Ši patirtis padarė mane geresniu žmogumi ir nepalaužė. Dėl to džiaugiuosi labiausiai.“

Pasak 28-erių aukštaūgio, tai paveikė jo šansus patekti į NBA. 2018-ųjų naujokų biržoje NCAA dominavęs Lynchas savo pavardės neišgirdo.

„Žinoma, kad visas prievartavimo skandalas turėjo įtakos, – sakė Lynchas – NBA yra labai švari, sterili, progresyvi lyga, kuri palaiko įvairius judėjimus kaip „Black lives matter“ ar „MeToo“, todėl komandos nenori žaidėjų su tokia istorija. Nesvarbu, ar jie buvo pripažinti kaltais, ar ne. Tuo metu tai paveikė mano šansus, bet praėjo nemažai laiko ir aš vis dar tikiuosi, jog sugrįšiu į NBA. Žmonės žino mane kaip asmenį, kuris niekada to nepadarytų (seksualiai priekabiautų). Tikiuosi, kad dar turėsiu šansą ten patekti.“

Po tokios pabaigos su fanfaromis NCAA Lynchui reikėjo atsigauti ir sugalvoti, kur jis pradės profesionalo kelią. Čia į pagalbą atėjo treneris Donaldas Kairys, kuris tuo metu treniravo Talino „Kalev“ ekipą. Taip šis tandemas pradėjo dirbti kartu Estijoje.

Kokie buvo ir yra Kairio bei Lyncho santykiai? Kaip jam sekėsi Krasnodaro „Lokomotiv“ su Mantu Kalniečiu ir Mindaugu Kuzminsku? Kokią įtaką padarė Achilo sausgyslės trauma 2022-aisiais? Koks apskritai žaidėjas yra Reggie Lynchas? Visa tai – BasketNews interviu su krepšininku.

– Reggie, kaip jautiesi tapęs „Uniclub Casino –Juventus“ nariu?

– Jaučiuosi nuostabiai, nes dar tiek ilgai nesu nežaidęs krepšinio, kiek dabar. Esu turėjęs traumų, bet dar niekada nepraleidau 9 mėnesių be krepšinio. Labai laukiu sugrįžimo. Noriu sugrįžti ant parketo, sugrįžti į ritmą, noriu pamatyti kitą šalį. Utena atrodo kaip tobula vieta tai padaryti. Vėl dirbsiu su Donaldu. Jis – puikus treneris ir noriu pas jį žaisti.

– Kaip ant stalo apskritai atsirado „Uniclub Casino –Juventus“ pasiūlymas?

– „Uniclub Casino –Juventus“ man vieni pirmųjų pasiūlė atvykti. Dar spalį Donaldas man paskambino ir pasiūlė vėl dirbti kartu po 3,5 metų pertraukos. Nuo to laiko sulaukiau daug pasiūlymų. Vienas iš jų buvo „Prometey“ klubas, kuris žaidžia Europos taurėje. Bet aš norėjau žaisti Lietuvos krepšinio lygoje. Daug kas sako, kad tai yra puiki lyga. Taip pat norėjau vėl dirbti su Donaldu. Manau, kad mes puikiai vienas kitą suprantame. Manau, kad jis mane geriausiai moka išnaudoti, ypač po traumos. Kalbant apie komandą, „Uniclub Casino –Juventus“ labai gerai sekasi ir be manęs. 8 pergalės paeiliui. Tai – puikus rezultatas. Noriu būti to dalimi bei išlaikyti pergalingą seriją.

– Treneris Kairys buvo pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkai „Uniclub Casino –Juventus“?

– Taip. Donaldas be abejonės yra pagrindinė priežastis. Aišku, taip pat girdėjau daug atsiliepimų apie Utenos klubą. Ne vienas čia žaidęs legionierius sakė, kad jam čia patiko žaisti ir LKL yra viena geriausių Europos lygų.

– Ką gali pasakyti apie trenerį Kairį?

– Donaldas yra vienas svarbiausių žmonių mano karjeroje. Jis mane pasikvietė iškart po koledžo. Tuo metu abu stengėmės išsikovoti vietą po saule. Kai ateini iš NCAA, vis dar esi vaikas ir pirmaisiais metais sunku suprasti, kad krepšinis jau yra tavo darbas. Donaldas atliko puikų darbą padėdamas man iš vaikio tapti profesionalu. Jis man padėjo suprasti europietišką krepšinį, išmokė, kaip reikia žiūrėti į darbą. Jis – puikus žmogus. Nekantrauju vėl žaisti pas Donaldą.

– Kaip atrodė tavo pirmasis profesionalo karjeros sezonas Estijoje, Talino „Kalev“ ekipoje su Donaldu Kairiu?

– Kai mane dėl kaltinimų suspendavo Minesotos universitetas, turėjau daug laiko treniruotėms. Per tą laiką išsigrynino trys variantai: G lyga, vasaros lyga arba Europa. Pasitaręs su agentu, nusprendžiau vykti į Europą. Pagrindinis aspektas buvo pinigai. Europos klubai man galėjo pasiūlyti daugiau nei G lyga.

Kai atvykau į Estiją, buvo sunku, nes pirmą kartą atsidūriau vienas už JAV ribų, bet vėliau prisitaikiau ir supratau, kad man tai yra puiki aplinka darbui bei savo tikslų siekimui. Klubas buvo profesionalus, o treneris Kairys – puikus. Turėjau puikų sezoną. Su „Kalev“ ekipa pirmą kartą istorijoje patekome į VTB Vieningosios lygos atkrintamąsias, o aš pirmavau lygoje pagal blokus.

– Vėliau persikėlei į Krasnodaro „Lokomotiv“. Kaip sugebėjai iš Italijos antrosios lygos padaryti šuolį į tokį klubą?

– Kai žaidžiau „Kalev“, turėjau du puikius mačus prieš „Lokomotiv“. Keliskart pavyko blokuoti Moustaphą Fallą, pasirodžiau puikiai, laimėjome abejas rungtynes ir manau, kad jie mane įsiminė. Kaip ir minėjau, tą sezoną lygoje pirmavau pagal blokus ir jiems reikėjo tokio vaikino, kaip aš.

Ir man tas sezonas buvo geras. Kartais eidavau į starto penketą, kartais pradėdavau mačą nuo suolo, bet įėjęs į aikštelę aš blokuodavau beveik kiekvieną metimą, buvau nominuotas kaip vienas iš kandidatų laimėti geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimą. Jo nelaimėjau, bet manau, kad buvau to vertas. Mano vidurkis VTB lygoje buvo beveik 3 blokai. Tai yra vienas geriausių rezultatų VTB istorijoje. Galvoju, kad tuo metu buvau vienas geriausių gynybos centrų Europoje, kuris taip pat gali rinkti taškus įvairiais būdais: dėjimais, metimais iš po krepšio, vidutiniais metimais. Dabar dirbu ties tritaškiu ir tikiuosi tapti pavojingu atakuojant iš toli.

– Tavo statistika nebuvo tokia gera Europos taurėje ir sezonas šiame turnyre nebuvo sėkmingas. Kodėl?

– Tuo metu dar nebuvau pasiruošęs tam lygiui. Šiek tiek sutrikau, buvau per jaunas ir tai buvo mano pirmasis sezonas tokio lygio varžybose. Tačiau manau, kad su dabartine patirtimi viskas būtų kur kas geriau ir galėčiau būti naudingas Europos taurėje.

– Krasnodare sutikai Mantą Kalnietį ir Mindaugą Kuzminską. Kokius santykius turėjote?

– Mantas ir Kuzia yra vieni mėgstamiausių visų laikų mano komandos draugų. Du linksmi lietuviai, kurie yra ganėtinai skirtingi. Kuzminskas buvo dominuojantis žaidėjas, kuris galėjo rinkti taškus įvairiais būdais. Jis mėgsta pajuokauti, nuolat numeta kažkokį juokelį. Mantas yra rimtesnis vyrukas, labiau patyręs, bet taip pat puikus krepšininkas. Jis man pridalino daug puikių perdavimų. Mano žaidimas nemaža dalimi priklausė nuo jo, nes daug progų jis man sukurdavo savo perdavimais. Be jo nebūčiau toks sėkmingas VTB Vieningoje lygoje. Tuo metu Mantas tapo VTB lygos MVP ir buvo dominuojantis. Jis man įskiepijo daug profesionalumo ir tinkamo požiūrio į darbą.

– Ar atsimeni neeilinę istoriją su Kuzminsku ir Kalniečiu?

– Po vienų laimėtų rungtynių suplanavome vakarėlį viešbutyje ir reikėjo, kad kažkas pasirūpintų alumi. Mantas, kaip tikras veteranas, pripirko daug alaus, tačiau ne tik pasirūpino atsargomis, bet padėjo jas sunaikinti. Mantas turbūt išgėrė daugiausiai alaus, bet jis turbūt labiausiai jo ir nusipelnė (juokiasi). Mums, jaunimui, buvo gera pamoka, kaip reikia nebandyti spėti paskui vyresnius.

– VTB Vieningoje lygoje tavo statistika buvo gera. Kodėl nepavyko įsitvirtinti Krasnodare?

– Aš turėjau trejų metų kontraktą ir jie man siūlė likti, bet norėjau pokyčių. Ypač dėl klimato. Oras ten nėra pats geriausias ir pati aplinka buvo šiek tiek depresyvi. Norėjau šiltesnio klimato, gražesnės aplinkos ir išvykau į Graikiją. Taip pat „Lokomotiv“ turėjo daug centrų, todėl kitą sezoną nebūčiau labai naudojamas. Mačiau visą situaciją, ji nebuvo man palanki. Paprašiau klubo vadovybės, kad jie mane paleistų ir tą prašymą jie patenkino. Galėjau pasilikti Rusijoje, bet norėjau išbandyti kitas šalis.

– Praėjusį sezoną pakeitei tris klubus. Graikija-Italija-Vokietija. Kas nutiko?

– Kai nuvykau į Graikiją, viskas buvo nuostabu. Oras puikus, komandos draugai taip pat, visi puikiai sutarėme. Demonstravome labai gerą žaidimą FIBA Europos taurėje, bet algos stipriai vėlavo – 2-3 mėnesius, todėl nusprendžiau nebekentėti ir ieškotis naujos darbovietės. Tai man buvo nauja patirtis, kai alga vėluoja ir tau nėra mokami pinigai, kuriuos tu uždirbi.

Viskas baigėsi gerai, nes mane išpirko Neapolio komanda, persikėliau į Italiją. Ten viskas taip pat buvo nuostabu, išskyrus rezultatus. Žaidžiau daug, tačiau negalėjome laimėti ir sezono eigoje mūsų vyr. treneris buvo atleistas. Naujajam strategui aš neįtikau, jam nepatiko mano žaidimo stilius, todėl dažnai likdavau ant suolo. Nusprendžiau, jog reikia vėl keisti kursą ir persikėliau į Oldenburgą, Vokietiją, kur prabėgo mano gražiausi karjeros momentai.

Oldenburgas buvo puiki vieta tiek organizacijos prasme, tiek žaidimo laiku, tiek sąlygomis. Mums gerai sekėsi, aš gerai žaidžiau ir eilinį kartą pirmavau lygoje pagal blokus, bet priešpaskutiniame sezono mače nusitraukiau Achilo sausgyslę ir viskas baigėsi. Jeigu ne ši trauma, turbūt Oldenburge žaisčiau iki šiol.

– Kaip dabar jautiesi? Ar pavyko visiškai atsigauti, o galbūt ši trauma atėmė kažką iš tavęs?

– Iš pradžių buvo sunku, nes nebuvau praleidęs jokių rungtynių karjeroje, visuomet išlikau sveikas, tačiau nusitraukęs Achilą supratau, kad dabar laukia ilgas reabilitacijos procesas. Buvo sunku psichologiškai, nes nežinojau, koks grįšiu. Nežinojau, ar galėsiu žaisti krepšinį tokiu pat aukštu lygiu, tačiau atlikau reabilitaciją puikiai.

Aš sutvirtėjau, mano kojos tapo stipresnės, taip pat numečiau svorio, tapau lengvesniu, greitesniu ir nebejaučiu jokių traumos padarinių. Galiu viską daryti taip pat, kaip anksčiau. Liko tik randas, kuris man primena apie traumą. Bet nejaučiu jokių padarinių ir esu stipresnis nei bet kada. Reikia tik sugrįžti į formą.

– Su kokiomis ambicijomis atvyksti į Uteną?

– Tikiuosi, kad galėsime pratęsti sėkmingą pasirodymą bei demonstruoti tokią pat gerą formą kaip dabar. Komanda yra pakilime, nenoriu jos išblaškyti. Tikiuosi kuo greičiau įsilieti ir padaryti Utenos klubą dar pavojingesniu. Noriu nublokuoti visus metimus, kokius tik įmanoma nublokuoti, ir su Utenos komanda laimėti viską, kas įmanoma. Manau, jog turime itin pajėgią sudėtį ir šį sezoną galime sukurti istoriją – nužygiuoti tiek toli, kiek šis klubas dar nėra nužygiavęs. Noriu laimėti LKL čempionatą ir geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimą.

– Su kuo iš NBA žaidėjų galėtum save palyginti?

– Manau, kad esu panašiausias į Serge‘ą Ibaką. Jis panašiai blokuoja metimus, turi gerą uoslę kamuoliams ir nėra toks aukštas, kaip kiti centrai, todėl jam reikia nemažai pašokti bei įdėti pastangų, jog blokuotų metimą. Aš lygiai toks pats juodadarbis ir turiu gerą jutimą, kada varžovas nuspręs mesti bei tada blokuoju metimą. Tarp savęs ir Serge‘o matau nemažai panašumų, ypač gynyboje. Puolime abu esame mobilūs, abu galime pataikyti iš toliau. Aišku, Serge‘as tolimą metimą yra įvaldęs geriau.

– Kiek alkanas esi po tokios sunkios traumos?

– Turiu vieną draugą, kuris po Achilo traumos sugrįžo lygiai toks pats, koks buvo ir dabar dominuoja. Aš žinau, kad galiu pasekti jo pavyzdžiu, jaučiuosi labai gerai ir manau, jog Achilo trauma nieko iš manęs neatėmė, tik padarė mane stipresniu. Jeigu mano draugas gali tai padaryti, aš ir galiu. Esu labai alkanas įrodyti.

– Koks žaidėjas yra Reggie Lynchas?

– Būsiu vienas geriausių metimų blokuotojų lygoje. Manau, kad blokuosiu daugiausiai metimų visoje LKL. Galiu rinkti taškus įvairiais būdais: iš pikenrolų, vidutinio nuotolio, šiek tiek tritaškių, jeigu Donaldas man leis (juokiasi). Taip pat gerai metu baudas, kas mane padaro pavojingesniu po krepšiu.

– Koks tavo karjeros tikslas?

– Noriu patekti į Eurolygą, bet nemanau, kad tai yra paskutinė mano stotelė. Vis dar manau, kad galiu žaisti NBA. Man reikia toliau nenustoti tobulėti. Jau žaidžiau Europos taurėje, žinau tą virtuvę, turėjau porą gerų mačų ir žinau, kad galiu ten žaisti. Taip pat tikiu, kad galiu palypėti vienu laipteliu aukščiau. Dabar esu labiau patyręs ir po šio sezono dangus yra limitas. Svarbiausia tinkamai sugrįžti.