Kurtinaitis – apie prastą mačo pabaigą ir džiuginantį naujokų įsiliejimą

Po LKL pergalės Alytaus „Wolves“ vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis nebuvo patenkintas rungtynių pabaiga, tačiau pasidžiaugė naujokų Jeffery Tayloro ir Erico Bucknerio įsiliejimu į komandą bei aptarė Kristupo Žemaičio ir Mindaugo Lukauskio sportinę formą.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Arnas Beručka Taškai 19 Taiklumas 7-11 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 5

Sekmadienio vakarą vilkai sustabdė iki šiol aštuonių laimėjimų seriją fiksavusią Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ (86:81).

„Džiaugiamės pasiekta pergale, nes Utenos komanda šiuo metu buvo ant bangos – laimėjo aštuonis iš eilės mačus, – spaudos konferencijoje kalbėjo Kurtinaitis. – Visada yra sunku žaisti Utenoje, ypač šį sezoną, nes Utenos komanda turi gerus amerikiečius. Bet mes žaidėme agresyviai ir kažkokių strategijų neišgalvojome. Aišku, pabaigą galėjome sužaisti sėkmingiau. Turėjome problemų, bet apskritai džiaugiuosi, kad laimėjome.“

– Kiek gąsdina Bucknerio kol kas ribota versija?

– Visų pirma, mes jį paėmėme sezono viduryje, todėl neturime įdirbio. Reikia daugiau rungtynių, kad galėtume pradėti dėlioti kažkokius dalykus, ką būtume darę prieš sezoną. Aišku, dabar to neturime. Trūksta dar daug dalykų, kita vertus, būtų keista, jeigu jis ateitų sezono viduryje ir dominuotų. Jis su Vilniaus „Rytu“ sužaidė puikiai. Išvykoje taip pat turėjo neblogas rungtynes su Tartu „Ulikool“. Manau, kad jam šiandien šiek tiek pritrūko energijos, kadangi mes keliavome. Truputį jaučiasi nuovargis, bet turime laiko. Po truputį įvesime jį į žaidimą. Aišku, Tayloras iš karto įsipaišė į žaidimą, nes jis visai kitos klasės žaidėjas. Su Buckneriu reikia dirbti.

– Antroje rungtynių pusėje pataikėte daug tritaškių, iš kurių turbūt didžiąją dalį pataikė Arnas Beručka. To turbūt negalima pavadinti plano dalimi?

– Be abejo, mes kitaip negalime. Jeigu jų taktika sustoti trijų sekundžių zonoje, o mes mėtome laisvi, tai aš negaliu uždrausti. Per pertrauką pabrėžiau, kad gal tas balansas dvitaškių ir tritaškių yra skirtingas. Man atrodo, kad per pirmus du ketvirčius metėme daugiau tritaškių nei dvitaškių. Balansas nėra toks, su kuriuo galėtume laimėti rungtynes, bet ką mums belieka daryti, jeigu jie leidžia. Treniruotėse daug dėmesio skiriame metimams. Jeigu žaidėjas laisvas, niekada nestabdau mesti į krepšį. Beručka per vieną mačą gali pataikyti vienintelį išsimestą metimą, o kitame – 5 iš 5 metimų. Jis šiandien sumetė, pagavo ritmą ir atrodė puikiai. Tik gaila, kad užstrigome per paskutines penkias minutes, kai turėjome problemų. Gerai, kad užbaigėme rungtynes iki galo.

– Mindaugas Lukauskis žaidė tik keturias minutes. Ar dėl gynybos neleidote jo į aikštę?

– Ne, Lukauskis savaitę nesportavo, nes sirgo, todėl dalyvavo tik pastarosiose keliose treniruotėse. Jis dar nėra įgavęs tokios formos, kokios reikia. Pabandžiau, bet pamačiau, kad nesuspėja pagal rungtynių greičius. Turime dabar išvyką į Lenkiją, todėl jis turės progą vėl sugrįžti į formą. Visi matėme, kokioje formoje jis buvo iki Naujų metų. Tikiuosi, vėl iš jo to sulaukti.

– Kristupas Žemaitis po rungtynių sakė, kad komandai trūksta Ahmado Caverio. Kiek „Wolves“ puolimas priklausomas nuo jo?

– Jis – kūrėjas, todėl kontroliuoja rungtynes. Dar Kristupui trūksta šiek tiek kūrybos, bet aš neturiu jam nusiskundimų. Mes Kristupą į komandą pakvietėme kaip antrą įžaidėją, kuris turi tam tikrą dalį darbo ir tą jis tą atlieka neblogai. Kristupas pasiduoda mokymams, todėl su juo viskas bus gerai. Aišku, jam sunku vienam žaisti 30 minučių. Tai buvo jau ketvirtos rungtynės, kai nežaidė Caveris, todėl Kristupas gavo naštos. Gerai, kad Beručka pagelbėja, bet truputį daugiau norėčiau pagalbos iš Ado Juškevičiaus. Bet mes žinome, kad Adas gali turėti keletą blogų rungtynių ir dešimt gerų. Mes kantriai jo laukiame.