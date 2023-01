Lemiamą mūšį pasitinkantis Žibėnas: apie žaidėjų sveikatą, mačo svarbą ir kozirį prieš varžovus

Nuotr.: Irmantas Gelūnas/BNS

Vilniaus „Rytas“ antradienį žaidžia „gyvenk arba mirk“ mūšį FIBA Čempionų lygoje. Vilniečiai trečiosiose įkrintamųjų serijos rungtynėse namuose susikaus su Salonikų PAOK klubu. Pergalė atvertų duris į „Top 16“ etapą, pralaimėjimas užbaigtų sezoną Europoje.

Visgi prieš rungtynes vyr. treneris Giedrius Žibėnas atrodė ramus.

„Nerimo nėra, reikalingas geras pasiruošimas. Rytoj reikalinga labai gera kantrybė puolime ir dar geresnė energija gynyboje. Žinome, kad turime geriau kontroliuoti jų tritaškius, jie sumetė 14 iš 30. Tai tikrai yra per daug. Viena iš priežasčių, kodėl pralaimėjome. Taip pat turime atimti arba minimalizuoti izoliacinius veiksmus vienas prieš vieną“, – kalbėjo Žibėnas.

– Dažnai kartojate, kad reikia nebebanguoti, susikaupti, kodėl to nepavyksta padaryti?

– Labiausiai kitose rungtynėse reikia brandos, ar laimime 10 taškų, ar pralaimime 10 taškų, reikia brandos ir reikia tą atsinešti į rungtynes. To mes norime, to mes reikalaujame. Tai nėra vienos dienos darbas.

– Po rungtynių Salonikuose kalbėjote apie Handsą, ką galima padaryti prieš jį geriau nei antrose rungtynėse?

– Absorbuoti kontaktą vienas prieš vieną ir darbuotis visų rungtynių metu taip, kaip darbavosi prieš PAOK „Peristeri“ ekipa. Visas rungtynes juos spaudė, neleido priimti kamuolio, nedavė niekur priimti, kur nori ir labai buvo aktyvios rankos. Realiai taip, kaip mes žaidėme pirmas rungtynes. Reikės versti juos dirbti, nes jie vakar žaidė vėlai rungtynes, šiandien keliauja ir tai turime išnaudoti kaip privalumą.

– Dar vienas privalumas, kad laimėjote 3 iš 4 rungtynių namuose. Ar tai yra didžiulis pranašumas?

– Manau, kad išvykos rungtynėse didžiulis PAOK pranašumas buvo fanai. Turiu priminti, kad jie labai negražiai pasielgė su mūsų fanais, todėl mūsų rytojaus rungtynės labai didele dalimi bus apie fanus, kokią energiją jie mums atneš ir kokią klasę parodys varžovams. Žinau, kad atvažiuoja 87 graikų fanai bei tikiuosi, kad mūsų fanai užpildys visą areną iki paskutinės raudonos kėdutės.

– Šią savaitę laukia ir kitos svarbios rungtynės su Kėdainių „Nevėžiu-Optibet“. Ar galima pavadinti šią savaitę finaline?

– Mūsų finalas yra rytoj. Po rytojaus rungtynių ruošimės kitoms rungtynėms. Į priekį negalvojame. Žinome, kad ir tos, ir tos rungtynės svarbios. Gyvenam tik rytojaus nuotaikomis, rytojaus rungtynėmis bei privalome joms gerai pasiruošti.

– Prieš Prienus nežaidė 3 žaidėjai. Ar yra kažkokių sveikatos problemų?

– Visiškai jokių sveikatos problemėlių, Jarvisą pailsinome. Šiek tiek problemų su sveikata turėjo Evaldas, bet dabar sportuoja. Marcusą irgi ilsinome, nieko jam nėra.

– Ar tai vienos svarbiausių rungtynių per jūsų trenerio karjerą?

– Nemanau. Kiekvienos tos rungtynės svarbios. Daug kas tai vadina išgyvenimo maču, mes tokį jau žaidėme su Tenerife.