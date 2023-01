NBA pulsas: 30 metų nematytas naujoko šou ir turko spindesys

Nuotr.: USA TODAY Sports – Scanpix

LeBrono Jameso ir Jaysono Tatumo siautulys, turko karjeros vakaras, įspūdingas duetas, ilgai nematyti naujoko skaičiai – tai ir dar daugiau – sausio 17-osios NBA pulse.

Sausio 17-osios NBA pulsas

KARALIUS. LeBronas Jamesas garsiai priminė apie save – pelnė 48 taškus (11/16 dvit., 5/10 trit., 11/12 baudų), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus, o jo vedama Los Andželo „Lakers“ namie 140:132 susitvarkė su Hjustono „Rockets“.

„Rockets“ buvo likusi viena iš dviejų komandų, prieš kurią LeBronas niekada nebuvo įmetęs bent 40 taškų. Dabar tokia ekipa liko tik Los Andželo „Clippers“.

Nuo savo 38-ojo gimtadienio LeBronas vidutiniškai renka po 37 taškus, atkovoja po 9,7 kamuolio bei atlieka po 8,6 rezultatyvaus perdavimo, o 48 taškai yra naujasis puolėjo sezono rekordas.

TURKO SPINDESYS. „Rockets“ aukštaūgis Alperenas Šengunas tapo tik trečiuoju krepšininku NBA per pastaruosius 5 sezonus, kuris per vieną rungtynių pusę pelnė 20 taškų, blokavo 3 metimus ir iš žaidimo atakavo bent 80 proc. taiklumu. Prieš tai per penkmetį tai padarė tik Anthony Davisas ir Giannis Antetokounmpo.

Šengunas mačą baigė su 33 taškais (12/15 dvit., 2/2 trit.), 15 sugriebtų kamuolių, 6 rezultatyviais perdavimais ir 4 blokais. 33 taškai – naujasis atleto karjeros rekordas.

GERIAUSIAS. Jaysonas Tatumas tapo daugiausiai kartų 50 taškų ribą pasiekusiu krepšininku Bostono „Celtics“ istorijoje. Akistatoje su Šarlotės „Hornets“ puolėjas per 40 minučių surinko 51 tašką (8/11 dvit., 7/12 trit., 14/14 baudų) ir taip pusšimčio taškų ribą pasiekė penktą kartą. 24-erių atletas aplenkė Larry Birdą, kuris bent 50 taškų su „Celtics“ marškinėliais įmetė 4 sykius.

DUETAS. Stephenas Curry ir Jordanas Poole'as praėjusią naktį galėjo pasivaržyti, kuris sumes daugiau tritaškių.

Rezultatyvesnis buvo Curry, kuris prieš Vašingtono „Wizards“ sumetė 41 tašką (6/13 dvit., 6/15 trit., 11/12 baudų), bet Poole'as sumetė daugiau tritaškių – 32 taškai (5/7 dvit., 7/13 trit.).

Kartu jie surinko 73 taškus ir „Warriors“ nuvedė į pergalę svečiuose 127:118.

PUSĖ MAČO. Indianos „Pacers“ įžaidėjas T.J. McConnellis buvo užsikūręs dvikovos su Milvokio „Bucks“ pirmoje rungtynių pusėje. Per ją 188 cm ūgio gynėjas surinko 25 taškus (5/5 dvit., 4/4 trit.) ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Krepšininkas mačą baigė su 29 taškais ir 9 rezultatyviais perdavimais, bet „Pacers“ svečiuose 119:132 pripažino Milvokio „Bucks“ triumfą.

VEDLYS. Giannis Antetokounmpo dėl kelio skausmų nežaidė, bet „Bucks“ gretose iš jo lyderio vaidmenį sėkmingai perėmė Jrue Holiday. Jis į „Pacers“ krepšį sumetė 35 taškus (8/11 dvit., 5/8 trit., 4/4 baudų) ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Krepšininkas šį sezoną „Bucks“ gretose pirmauja pagal rezultatyvius perdavimus (7,4), perimtus kamuolius (1,4) ir tritaškių taiklumą (38,2 proc.).

AUKŠTAŪGIŲ KOVOS. Jonas Valančiūnas surinko 22 taškus (6/8 dvit., 1/1 trit., 7/9 baudų) ir 13 sugriebtų kamuolių, bet to Naujojo Orleano „Pelicans“ neužteko – be Ziono Williamsono žaidusi ekipa svečiuose 103:113 pripažino Klivlando „Cavaliers“ triumfą.

Nugalėtojams centras Jarrettas Allenas pataikė 9 dvitaškius iš 12 ir taip pat įsirašė dvigubą dublį – 24 taškai ir 11 sugriebtų kamuolių. Tuo metu puolėjas Evanas Mobley surinko 19 taškų (8/10 dvit.) ir 8 sugriebtus kamuolius.

Visgi nepralenkiamas buvo Dariusas Garlandas, pelnęs 30 taškų (5/10 trit., 7/7 baudų), atkovojęs 6 kamuolius ir išskirstęs 11 rezultatyvių perdavimų.

NAUJOKAS. 22-asis 2022-ųjų metų NBA naujokų biržos šaukimas Walkeris Kessleris sužaidė įspūdingas rungtynes. Jutos „Jazz“ naujokas per 31 minutę pelnė 20 taškų (9/13 dvit., 2/4 baudų) ir atkovojo 21 kamuolį. Jis tapo pirmuoju naujoku nuo Alonzo Mourningo (1992-1993 m.), kuris debiutiniame sezone rungtynėse surinko 20-20 statistiką ir iš žaidimo atakavo bent 65 proc. taiklumu.

Nuo Naujųjų metų 211 cm ūgio Kessleris renka po 10,3 taško, 10,3 sugriebto kamuolio ir 2,6 blokuoto metimo.

Palyginimui, buvęs Jutos „Jazz“ centras Rudy Gobertas per šią atkarpą renka po 12 taškų, 9,9 atkovoto kamuolio ir 1,1 bloko.

Praėjusią naktį „Jazz“ susitiko būtent su Minesotos „Timberwolves“, į kurią ir persikėlė Gobertas. Prancūzas per 5 minutes pelnė 2 taškus.

TREČIA. Memfio „Grizzlies“ tapo trečiąja komanda šį sezoną, kuri jau pasiekė 30 pergalių ribą. Tai „Grizzlies“ padarė per 43 rungtynes. Anksčiau tuo pasižymėjo tik Denverio „Nuggets“ (30-13) ir Bostono „Celtics“ (33-12).

„Grizzlies“ praėjusią naktį namie 136:106 sutriuškino Finikso „Suns“ ir iškovojo dešimtąją pergalę iš eilės.

Ja Morantas surinko 29 taškus, pataikė 5 tritaškius iš 8 ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Tik du metimus prametęs Desmondas Bane'as pridėjo 28 taškus (7/8 dvit., 3/4 trit., 5/5 baudų). Kai Morantas ir Bane'as žaidžia kartu, „Grizzlies“ šį sezoną laimėjo 16 mačų iš 20.

