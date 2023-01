Išlikimo mūšį laimėjęs „Rytas“ žengė į kitą ČL etapą

Nuotr.: FIBA

Žūtbūtinį mūšį laimėjęs Vilniaus „Rytas“ – kitame FIBA Čempionų lygos etape.

Giedriaus Žibėno vadovaujama komanda trečiose įkrintamųjų serijos rungtynėse savo aikštėje 82:63 (18:15, 23:22, 22:13, 19:13) įveikė Salonikų PAOK ir pateko tarp šešiolikos stipriausių šiame turnyre.

Lietuvos čempionai seriją iki dviejų pergalių laimėjo 2-1.

„Rytas“ „Top 16“ etapo J grupėje žais su Bonos „Telekom Baskets“, Manresos BAXI ir Stambulo „Bahcesehir College“. Pirmosios rungtynės – sausio 24 d. svečiuose su Martino Gebeno atstovaujama BAXI.

Sostinės klubas į priekį šovė trečiajame kėlinyje, kuriame Marcusas Fosteris startavo sumesdamas tris tritaškius paeiliui ir „Rytas“ atitrūko 50:39.

„Ryto“ lyderis per trečią ketvirtį sumetė 11 taškų, kai iki ilgosios pertraukos savo sąskaitoje teturėjo 6 taškus.

Vilniaus komanda kėlinį laimėjo 22:13 ir į lemiamą 10 minučių atkarpą išėjo pirmaudama 63:50.

Iki rungtynių likus minutei karštoje „Jeep“ arenoje „Rytas“ dominavo 80:60.

„Mūsų pasirodymas visą laiką labai priklauso nuo emocijų, – spaudos konferencijoje kalbėjo Žibėnas. – Mes surasime brandą, kai kontroliuosime emocijas. Nebuvo lengva, bet vienareikšmiškai tai – komandinė pergalė. Tikrai nustebinome juos su keliais keitimais, kai kurie žaidėjai įėjo ir padarė didelį skirtumą, ko PAOK turbūt nesitikėjo. Pasiekėme mažą tikslą, bet dabar žygiuosime dėl didesnio.

Išėjome iš sunkios reguliariojo etapo grupės ir įveikėme sunkų varžovą (PAOK – aut. past.). Jeigu kažkam atrodo, kad Graikijos lygos trečia-ketvirta komanda yra silpna... Kas mes esame tokie? Esame šiuo metu antra komanda Lietuvoje. Manau, laimėti prieš PAOK prie jų fanų nėra lengva, dėl to serija gavosi tokia sunki.“

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Martynas Echodas Taškai 16 Taiklumas 7-10 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 0

„Norėjau nustatyti toną iš anksto ir tai pakenkė man, pakenkė komandai, – apie savo vargus pirmoje mačo pusėje kalbėjo Fosteris. – Aš forsavau savo sprendimus. Neleidau sau natūraliai pajusti rungtynių ritmo, išsimečiau sunkius metimus, veržiausi per giliai ir tai mane žudė. Turėjau ryškiai per daug klaidų po pirmosios mačo pusės. Per ilgąją pertrauką rūbinėje sugebėjau nusiraminti ir komanda darė puikų darbą, kai kamuolio savo rankose nelaikydavau daug. Tiesiog išplėčiau aikštelę ir dariau, ką galėjau. Tai man leido turėti stiprią antrąją mačo pusę.“

Martynas Echodas per 28 minutes pelnė 16 taškų (7/10 dvit., 2/3 baud.), atkovojo 7 kamuolių ir surinko 20 naudingumo balų.

„Rytas“: Marcusas Fosteris 19 (3/6 trit.), Martynas Echodas 16 (7 atk. kam.), Elvaras Fridrikssonas 12, Benedekas Varadi 8.

PAOK: Jalenas Riley 21, Yannickas Franke 8, Christos Saloustros 7.

