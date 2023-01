Iš Fosterio lūpų – džiaugsminga žinutė fanams: „Liksiu „Ryte“ iki sezono pabaigos“

Nuotr.: FIBA

Marcusas Fosteris strigo pirmojoje žūtbūtinio FIBA Čempionų lygos mačo prieš Salonikų PAOK pusėje. Gynėjas rungtynes pradėjo su 4 klaidomis ir -4 naudingumo balais, tačiau po pertraukos taip tritaškiais užkūrė „Rytą“, kad jis paėmė ir nužygiavo į „Top 16“ etapą.

Fosteris rungtynes baigė su 19 taškų bei po trijų tritaškių trečiajame kėlinyje rankų mostais užvedinėjo ant kojų stovinčią „Jeep“ areną.

„Norėjau nustatyti toną iš anksto ir tai pakenkė man, pakenkė komandai, – apie savo vargus pirmoje mačo pusėje kalbėjo Fosteris. – Aš forsavau savo sprendimus. Neleidau sau natūraliai pajusti rungtynių ritmo, išsimečiau sunkius metimus, veržiausi per giliai ir tai mane žudė. Turėjau ryškiai per daug klaidų po pirmosios mačo pusės. Per ilgąją pertrauką rūbinėje sugebėjau nusiraminti ir komanda darė puikų darbą, kai kamuolio savo rankose nelaikydavau daug. Tiesiog išplėčiau aikštelę ir dariau, ką galėjau. Tai man leido turėti stiprią antrąją mačo pusę.“

Spaudos konferencijoje Fosteris pasiuntė ir džiugią žinutę.

„Man labai patinka būti čia, noriu čia būti. Aš noriu čia likti iki sezono pabaigos, noriu pamatyti, kas išeis iš mūsų komandos. Galite sakyti, kad liksiu „Ryte“ iki sezono pabaigos“, – sakė gynėjas.

– Kokia buvo ši serija?

– Buvo smagi serija prieš gerą komandą. Bandėme uždengti Riley, Handsą, Franke. Jų aukštaūgiai po užtvarų leisdavosi labai kietai, tai yra kieta komanda. Šioje serijoje stipriai užaugome. Ties daugeliu dalykų, apie kuriuos kalbėjome sezono pradžioje, tapome geresni. Džiaugiuosi, kad tokiais momentais pasitikėjome vienas kitu ir išlikome kartu.

– Ties kur daugiausiai užaugote kaip komanda šios serijos metu?

– Gynyboje. Mačą pradėjome prastai. Pats mačo pradžioje buvau neramus. Viską dariau per kietai, per greitai, taip dažnai klysdamas. Taip jie susikūrė persvarą, bet mes pakankamai gerai juos stabdėme juos gynyboje, todėl išlikome arti. Antroje pusėje nusiraminau ir leidau komandai daryti savo darbą. Aš nieko nebeforsavau, leidau sau natūraliai pajusti rungtynių ritmą ir komanda sužaidė tada, kada to labiausiai reikėjo. Šiandien parodėme, kokia gera komanda esame.

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Martynas Echodas Taškai 16 Taiklumas 7-10 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 0

– Marcusai, kaip pakeitėte savo mąstymą rungtynių metu?

– Patekote į „Top 16“ etapą per vargus. Ar nemanote, kad šį darbą turėjote padaryti anksčiau?

– Visada nori uždaryti seriją kiek galima anksčiau. Tikrai turėjome visus šansus laimėti Graikijoje. Ši komanda yra kietai. Manau, kad ją truputį nuvertinome. Dienos pabaigoje mes tiesiog norėjome užbaigti darbą ir judėti į kitą etapą.

– Jalenas Riley buvo didžiulė problema pirmoje mačo pusėje. Kaip pavyko jį sustabdyti po pertraukos?

– Nemanau, kad jį visiškai pavyko sustabdyti, bet po pertraukos apsunkinome jam gyvenimą. Privertėme jį išsimesti daug sunkių metimų. Jis yra puikus žaidėjas. Manau, kad laikėmės rungtynių plano ir metimai, kuriuos jis pataikė, norėjome, kad jis tokius mestų.

– Kiek toli gali nužygiuoti „Rytas“ FIBA Čempionų lygoje?

– Turime visus šansus patekti į atkrintamąsias. Mes kartais sužaidžiame labai geras rungtynes, kartais labai prastas. Laikas suaugti. Turime būti geriausia savo versija ir daryti visas detales, kurių reikia pergalėms. Jeigu tada komandos mus įveiks – tebūnie.

– Ką galite pasakyti apie atmosferą?

– Tai yra nuostabu. Visuomet kalbėjau apie fanus. Jie yra viena iš priežasčių, kodėl čia atvykau. Per kiekvienas rungtynes jie pasirodo. Žinojau, kad jie šiandien pasirodys ir neturėsime jokių problemų su jais. Žinojau, kad jeigu atvyks PAOK fanai, mūsiškiams bus dar smagiau.

– Dar vienas finalas laukia šeštadienį prieš „Nevėžį-Opbibet“. Ar dabar lengviau stoti į šią dvikovą žinant, kad sezonas Europoje tęsiasi?

– Nemanau. Nelengva žaisti prieš tokią komandą kaip „Nevėžis-Optibet“, ypač, kai su jais turime problemų. Manau, kad reikia nuo šių rungtynių pradėti statyti pamatus šeštadieniui, priversti varžovus dirbti dėl kiekvieno metimo. Jeigu tai padarysime, pateksime į KMT finalo ketvertą.

– „Rytas“ šį sezoną labai banguoja. Ar nuo šių rungtynių galite atsispirti ir rasti reikiamą stabilumą?

– Taip. To ir tikiuosi su šia pergale. Tikiuosi, kad pajusime šiek tiek komforto, žinodami, jog turime daugiau progų laimėti, ne tik LKL. Viskas dėl augimo ir jo laikas yra dabar.