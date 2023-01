Marshallas Glickmanas – apie Eurolygos plėtros taškus ir neišvengiamus formato pokyčius

Nuotr.: Alfonso Cannavacciuolo/EuroLeague Basketball via GettyImages

Keturis mėnesius Eurolygos būstinėje apsiprantanti naujoji vadovybė horizonte numato pirmuosius esminius pokyčius.

Išskirtiniame interviu BasketNews Eurolygos generalinis direktorius Marshallas Glickmanas įvardijo artėjančių sezonų planus.

„Pokyčiai susiję su komandų plėtra“, – Barselonoje atskleidė Glickmanas.

Garantuotos ilgalaikės vietos Eurolygoje neturi šešios iš aštuoniolikos turnyro dalyvių: „Monaco“, Belgrado „Crvena Zvezda“, „Partizan“, „Valencia“, Bolonijos „Virtus“ bei Berlyno ALBA.

Tačiau norinčiųjų žaisti Eurolygoje sąrašas dar ilgesnis. Glickmanas išskyrė ir kitas rinkas, kurios nori turėti komandą stipriausiame klubiniame krepšinio turnyre Europoje.

„Šiuo metu Paryžiuje yra dvi skirtingos rimtos suinteresuotos grupės, kurios nori žaisti Eurolygoje, – tvirtino Glickmanas. – „Paris Basketball“ vadovai nori turėti Eurolygos komandą. Taip pat yra dar viena grupė, kuri irgi nori atsidurti Eurolygoje. Bet kol kas neatskleisiu, kas ji.“

Glickmanas pridūrė, kad Londono „Lions“ reiškia didžiulį norą gauti Eurolygos statusą.

Eurolygos vadovas neišsiplėtė apie Dubajaus rinką, pabrėždamas, kad abi pusės vis dar bando rasti visiems naudingus taškus.

„Turime būti iki tam tikro lygio atvira lyga. Manau, kad plėtra – didesnis komandų skaičius – neišvengiama, – bendraudamas su BasketNews dėstė Glickmanas. – Bet daugiau komandų reiškia daugiau rungtynių. Tačiau metai turi ribotą dienų kiekį, o FIBA nori dviejų langų. Be to, dar vyksta vietinių lygų atkrintamosios ir taurės varžybos. Tikriausiai, viskas veda link to, jog turėsime skelti komandas į konferencijas.“

Glickmanui imponuoja NBA pasisekimo sulaukusi įkrintamųjų sistemą.

„Aš didelis šios sistemos NBA gerbėjas. Jei esi iš žemesnės vietos, tai tau reikia laimėti du kartus, o jei iš aukštesnės –vieną. Tai – šaunu, nes prideda dramos“, – šypsojosi pašnekovas.

Glickmanas pritarė URBONUS tinklalaidėje išsakytai Mike’o Jameso bei Donato Motiejūno idėjai surengti Eurolygos „Visų žvaigždžių“ rungtynes.

„Tikrai to norėčiau. Manau, kad šį renginį reiktų turėti tinkamomis aplinkybėmis“, – pridūrė Glickmanas.

Amerikietis prasitarė, jog Eurolyga ieško galimybių sužaisti reguliariojo sezono rungtynes kituose žemynuose.

„Galbūt Niujorke. Galbūt Tokijuje. Galbūt Mumbajuje. Galvojame apie daugybę lokacijų“, – paslaptingai šypsojosi Glickmanas, kuris vis dar palaiko finalo ketverto formato idėją.

„Suprantu, kad kai kurie žmonės norėtų atsisakyti finalo ketverto formato, tačiau mus spaudžia kalendorius. Aš esu NCAA finalo ketverto ir „Super Bowl“ gerbėjas, todėl man patinka vienerių rungtynių drama. Galvoju, silpnesniems tai suteikia daugiau šansų laimėti“, – aiškino Glickmanas.

Prieš mėnesį neformalioje aplinkoje su FIBA vadovais susitikęs Eurolygos direktorius atskleidė, jog kovo mėnesį planuojamas susitikimas, kuriame abi pusės ieškos galimų kompromiso taškų.

„Žaidėjams tikrai yra sunku rungtyniauti ketvirtadienio vakarą ir tada savaitgaliais žaisti vietiniuose čempionatuose, o kitą dieną vėl leistis į kitą kelionę. Tai – sunku, todėl norėčiau rasti sprendimą.“

„Nenorime ateiti su radikaliais pasiūlymais, – pabrėžė Glickmanas. – Tačiau renkame idėjas, kurias siūlysime FIBA žmonėms. Tikiuosi, jie irgi turės tokių idėjų. Norime su jais draugauti. Vertiname žaidėjų norą atstovauti rinktinėms ir gerbiame nacionalinius čempionatus. Tačiau viskas nėra taip paprasta, nes turime atkreipti dėmesį ir į savo verslo interesus. Bet esame suinteresuoti paisyti nacionalinių čempionatų bei FIBA interesų.“

