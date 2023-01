Polonara paaiškino, kodėl nepersikėlė į „Virtus“ ir „Crvena Zvezda“

Nuotr.:

Kauno „Žalgirį“ pasirinkęs Achille Polonara aktyviai buvo viliojamas dar dviejų Eurolygos klubų.

Italijos krepšininką pas save kvietėsi Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Bolonijos „Virtus“. Sudarius sutartį su „Žalgiriu“, aukštaūgis kauniečių gretose debiutavo būtent Eurolygos mače Bolonijoje su „Virtus“.

Kai Polonara buvo pristatinėjamas prieš rungtynes, vietiniai italai nušvilpė tautietį.

„Šią vasarą buvau arti persikėlimo į „Virtus“, tas pats buvo ir sausį, tačiau sąlygos nesusiklostė, jog tai įvyktų, – tinklalaidėje „Backdoor One to One“ sakė sezoną Stambulo „Anadolu Efes“ pradėjęs Polonara. – Dėl to niekas nebuvo kaltas. Kad tokie dalykai įvyktų, turi susiklostyti tinkama situacija, bet, deja, taip nebuvo.“

„Kai kurie galvoja, jog nenorėjau keltis į „Virtus“, bet tai – netiesa, – tęsė jis. – Žiūrėsime, kaip viskas bus ateityje. „Crvena Zvezda“? Su treneriu Duško Ivanovičiumi palaikau puikų ryšį, kalbėjausi su klubo atstovais, bet vykti ten nebuvo pats geriausias laikas, kadangi komandai pritaikytas draudimas.“

31-erių aukštaūgis driokstelėjo prieš dvejus metus, kai 2020-2021 m. Vitorijos „Baskonia“ gretose Eurolygoje rinko po 12,2 taško, 6,6 atkovoto kamuolio ir 16,5 naudingumo balo. Pataikymas iš toli siekė 44,3 proc.

Tačiau persikėlęs į Stambulą krepšininkas nerado sau vietos: iš pradžių 2021-2022 m. sezone „Fenerbahče“ komandoje, o šį sezoną – Eurolygos čempionės „Anadolu Efes“ gretose.

„Nežinau, kas nesusiklostė, sunku paaiškinti, – kalbėjo Polonara. – Kol kas „Anadolu Efes“ nedemonstruoja tokių rezultatų, kokių dauguma tikėjosi prieš sezoną. Sudėtį palietė daug pokyčių, liko keletas žaidėjų, kurie rungtyniauja ten 3-4 metus. Šios permainos kiek komplikavo situaciją.“

Polonara per dvigubą Eurolygos savaitę su „Virtus“ ir Milano „Emporio Armani“ vidutiniškai žaidė po 13 minutės, rinko po 2,5 taško, 3 atkovotus kamuolius ir 4 naudingumo balus.

Jis į „Žalgirį“ atvyko pagal sutartį iki sezono pabaigos.

„BasketNews.lt podkastas“: