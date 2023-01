Trenerių prognozės: „Nevėžio“ galimybės Vilniuje ir dvejonės dėl „Žalgirio“ naujokų

Visi keturi treneriai mano, kad „Rytas“ žengs į KMT finalo ketvertą, bet neatmeta ir galimos sensacijos varianto. Nuotr.: LKL Nuotr. LKL







Jau šį savaitgalį paaiškės keturios Lietuvos komandos, pateksiančios į vasario 17-19 dienomis Šiauliuose vyksiantį Citadele KMT finalo ketvertą. Visgi prieš tai laukia ketvirtfinalio atsakomosios rungtynės, kuriose – ypatinga intriga. Vienintelis Alytuje 16 taškų persvara laimėjęs Kauno „Žalgiris“ gali jaustis ramesnis, o kitose porose aiškų favoritą žengti į finalo ketvertą sunku įžvelgti. Vilniaus „Rytas“ namuose bandys reabilituotis ir sieks panaikinti 8 taškų deficitą prieš Kėdainių „Nevėžį-Optibet“, Klaipėdos „Neptūnas“ prieš išvyką į Jonavą atsilieka 5 taškais, o Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ po pirmųjų serijos 40 minučių pirmauja 4 taškais prieš Utenos komandą. „Tikėkis netikėto“ prieš kelis metus skelbė KMT vaizdo klipas, o didelių netikėtumų jau galime išvysti šį savaitgalį. BasketNews apklausė keturių LKL komandų, nežaidžiančių taurės ketvirtfinalyje, trenerius – „Šiaulių“ vairininką Antaną Sireiką, „Gargždų“ strategą Povilą Šakinį, Prienų „Labas GAS“ vyr. trenerį Marių Kiltinavičių ir Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ štabe dirbantį Dainių Šalengą. Treneriai apžvelgė visas keturias ketvirtfinalio poras, atsakydami į 8 klausimus, bei pateikė savo prognozes. Nuotr. M.Baranauskas „CBet“ prieš „Neptūną“ turi 5 taškų pranašumą ir žais namie. Kokį įspūdį šį sezoną palieka abi komandos? Antanas Sireika: „CBet“ labai gerai pradėjo sezoną, bet dabar atrodo sustoję, o „Neptūnas“, atvirkščiai, sunkiai įsibėgėjo, bet potencialas po truputį pradeda matytis. Abi komandos – kietos, su išreikštais lyderiais, čia laukia labai lygi kova ir favorito nematau. Povilas Šakinis: „Neptūnas“ laimėjo prieš „Lietkabelį“, ateina geros nuotaikos. Čia – labai įdomi pora, stebėjau gyvai arenoje jų pirmąsias rungtynes. Jonavos klubas žaidžia ypatingai protingą krepšinį, 5 taškeliai yra rodiklis, o dar žais namie, jie tikrai darys viską, kad atsidurtų finalo ketverte. Marius Kiltinavičius: „Neptūno“ stiprybė neabejotinai yra antra ir trečia pozicijos. Jie turi stiprius metikus, pirmiausia, Mindaugą Girdžiūną. Jei tą dieną Girdžiūnas žaidžia savo galimybėse, jį stabdyti – labai sunku, nes jis viską daro aukštame lygyje. Deividas Gailius banguoja, bet būna dažnai, kad nežaidžia tris kėlinius, o tada per trumpą atkarpą suverčia 15 taškų. Taip pat yra Austinas Wiley, kuris labai solidus po krepšiu, ypač gynyboje. Atrodo, kad Klaipėda turi pranašumų netgi daugiau, bet čia bus mačas 50 prieš 50. Jonavos komandoje man pagrindinis žmogus yra Goranas Huskičius, jis padaro daug nematomų dalykų, sprendimai – aukščiausio lygio. Dovis Bičkauskis pagaliau šiemet vėl pradėjo mesti į krepšį, aš visada žinojau, kad jis – geras metikas, bet kelis sezonus buvo nusimušęs pasitikėjimas.“ Dainius Šalenga: „Neptūno“ pagrindinių žaidėjų meistriškumas – didesnis. Girdžiūnas, Gailius žaidė per karjerą geresnėse komandose, jie būna kertiniais lemiamais momentais. Sezono pradžia jiems buvo sunkesnė, bet kuo toliau, tuo labiau klaipėdiečiai atranda savo žaidimą, jau turi pasitikėjimą. Visgi „Neptūnui“ Jonava turbūt yra neparankiausia komanda, neskaitant „Žalgirio“, „Lietkabelio“ ir „Ryto“. Treneris Virginijus Šeškus gynyboje keičiasi ginamaisiais ne prie užtvarų, tai mažai, kas naudoja, nes tai dažniausiai daugiau problemų sukelia. Bet „CBet“ turi labai gerą komunikaciją, protingus žaidėjus, mobilius aukštaūgius ir tai veikia. Apskritai, šiemet Jonava agresyviai spaudžia kamuolį, pas trenerį Šeškų anksčiau to nebūdavo. Tai išmuša varžovus.“ Kas antrosiose rungtynėse turėtų būti lemiamas faktorius ir kurią komandą matote finalo ketverte? Antanas Sireika: „Pas „CBet“ būna daug rungtynių, kai iššauna du žaidėjai, bet „Neptūnas“ dabar žaidžia solidų krepšinį, turi aukšto lygio veteranų ir dviejų žmonių juos įveikti neužteks. Jonavos klubas privalės rasti rezervų. Penki taškai nelabai, ką reiškia, ir prognozuoti čia yra labai sunku, pasiduodu su prognozėmis. (juokiasi) Pora 50 prieš 50, bet jei jau reikia spėti, sakau, kad į Šiaulius atvyks Jonava.“ Povilas Šakinis: „Jonava turi trumpesnę rotaciją, dabar atrodo šiek tiek dėl to pastrigę, bet šiaip jie žaidžia labai gerai rungtynių pradžiose ir kažkiek atsipalaiduoja pabaigoje. Įžaidėjas Glynnas Watsonas jiems labai daug pridėjo – individualiai labai stiprus ir gerai ginasi, greitai pritapo. Laikau favoritais „CBet“, nors nėra tai labai aišku, bet sakyčiau 60 procentų prieš 40 procentų. Jų naujokas ir gynyba turėtų tapti faktoriumi.“ Marius Kiltinavičius: „Prognozuoti čia yra be galo sunku, bet jei reikia pasakyti, vis tiek galvoju, kad Jonava pateks į finalo ketvertą. Manau, čia esminis faktorius ir bus namų pranašumas bei tai, kaip pavyks kontroliuoti Girdžiūną ir Gailių.“ Dainius Šalenga: „Nemanau, kad šiame mače atsiras X faktorius, svarbiausi bus pagrindiniai žmonės, o dabar jų daugiau turi „CBet“. Slidi pora, bet nedidelę persvarą duodu Jonavai. Jie žais namie, yra neparankūs „Neptūnui“ ir dar turi nedidelį pranašumą.“ Nuotr. LKL, FIBA, ACB | BasketNews iliustracija/M.Didė „Rytas“ prieš „Nevėžį-Optibet“ šį sezoną per trejas rungtynes laimėjo tik kartą ir tąsyk tik 2 taškais. Kiek jus stebina tokie vilniečių sunkumai prieš Kėdainių klubą ir su kuo tai būtų galima sieti? Antanas Sireika: „Viskas labai paprasta – Kėdainiai šiemet yra kaip niekada gera komanda. Jie tokie niekada nebuvo, kaip yra šiemet. Jie su visais pirkiniais pataikė – Lambrechtas, Davisonas, Doualla, naujokas Freemanas. Visi jie yra savo vietoje ir žaidžia gerame lygyje, o Žagars apskritai yra aukščiausias lygis. Jie šiemet niekam neatiduoda lengvų taškų, visi su jais turi kovoti ir kažkokių paslapčių „Ryto“ varge čia nėra – „Nevėžis“ tiesiog yra labai solidi komanda. Povilas Šakinis: (juokiasi) „Sunku pasakyti čia. Neparanki „Rytui“ komanda. „Rytas“ daug keičiasi ginamaisiais, o šį sezoną Kėdainiams tai yra paranku. Jie turi tokių žaidėjų, kurie gerai žaidžia 1 prieš 1 – Artūrs Žagars, Timas Lambrechtas, Bradas Davisonas... Jie nebijo mesti, atsakomybės, nejaučia psichologinės įtampos. Kai ant bangelės užeina, juos stabdyti sunku yra visiems. Jei „Rytas“ neleis žaisti „Nevėžiui“ savo krepšinio, problemų nebus, bet jei leis bėgti, visko ten gali būti.“ Marius Kiltinavičius: „Aš viską sieju tiesiogiai su bernioku iš Latvijos. (juokiasi) Jis atrodo įspūdingai. Tai, ką jis daro, būna prieš visus – ar tai būtume mes, Prienai, ar tas pats „Rytas“. Jo faktorius labai daug duoda – su savo kūryba įneša visiems kvėpavimo. Jo išvaizda apgaulinga – neatrodo stiprus, bet gerai užsibaigia kontakte, turi velnišką greitį, moka kosminiu greičiu jį pakeisti. Labai geras žaidėjas, „Rytui“ čia bus pagrindinė užduotis jį sustabdyti.“ Dainius Šalenga: „Kaip „Neptūnui“ neparanki Jonava, taip „Rytui“ – „Nevėžis“. Kėdainiai daug keičiasi ginamaisiais ir turi talentingus žaidėjus perimetre – Žagarą, Valinską ir Davisoną. Daug žaidimo 1 prieš 1 ir „Rytui“ čia atsiranda problemos.“ Įsivaizduokime, kad „Nevėžis-Optibet“ galiausiai įveikia serijoje Lietuvos čempionus ir patenka į KMT finalo ketvertą. Ar tai būtų didžiausia sensacija Lietuvos klubinio krepšinio istorijoje ir kam galiausiai prognozuojate pergalę šioje poroje? Antanas Sireika: „Tai būtų staigmena, bet nebūtų sensacija, nes, kaip jau sakiau, „Nevėžis“ šiemet yra labai geras ir nereikia žiūrėti tik į klubo pavadinimą. Sensacija didžiausia buvo tuomet, kada Prienų komanda laimėjo taurę, o po to tai padarė ir antrą kartą. Čia yra didžiausia Lietuvos klubinio krepšinio sensacija. Bet jei reikia prognozuoti, manau, kad vis tiek „Rytas“ galiausiai susitvarkys ir pateks į finalo ketvertą.“ Povilas Šakinis: „Aišku, tai būtų didžiulė sensacija – Lietuvos čempionai pralaimi prieš Kėdainius ir nepatenka į finalo ketvertą. Reikėtų pagalvoti ar kažkas panašaus yra buvę... Tai būtų viena lentyna su Prienų triumfu taurėje, kai nugalėjo ir „Žalgirį“ ir „Rytą“. Prienų pasiekimas įspūdingas, bet čia „Nevėžis“ laimėtų seriją. Bet aš manau, kad vis tiek „Rytas“ laimės. Jie dabar parodė su PAOK savo psichologinį tvirtumą. Salonikuose matėsi, kad jie jaučia, kad jeigu kas – bus antras šansas. Vilniuje paėmė ir užsidarė tvirtai. 8 taškai yra deficitas, bet „Rytas“ vis tiek yra aukštesnio meistriškumo komanda. Duodu vilniečiams 80 procentų tikimybę eiti toliau.“ Marius Kiltinavičius: „Be abejo, tai būtų didžiulė sensacija, bet vis tiek pergalę prognozuoju „Rytui“. Jie čempionai ir namie turi atlikti savo darbą.“ Dainius Šalenga: „Aš einu su „Rytu“. Kai mes ateiname prie tokių „gyvenk arba mirk“ rungtynių, jie parodo savo meistriškumą ir šiemet jau laimėjo ne vieną tokį mačą. Aišku, +8 Kėdainiams suteikia vilčių, nes čia ne keli taškeliai, bet „Rytas“ ateina su geromis emocijomis ir su ta banga nueis. O dėl sensacijos, tai būtų tikrai didžiausia sensacija, matant komandas ant popieriaus, jų istorijas ir daug kitų aspektų. Čia ne vienos rungtynės, čia serija. Tai „Nevėžiui“ būtų istorinis pasiekimas, o „Rytui“ – didžiausias fiasko klubo istorijoje.“ Nuotr. 7bet-Lietkabelis Prieš antrąją akistatą „7bet-Lietkabelis“ pasistiprino Gediminu Oreliku, „Uniclub Casino-Juventus“ – Reggie Lynchu ir Brandonu Brownu, grįžo Aleksa Nikoličius. Kuri komanda labiau sustiprėjo ant popieriaus? (kalbėta prieš Nikola Popovičiaus atvykimą) Antanas Sireika: „Manau, kad „Lietkabelis“. Jie ketvirtoje pozicijoje turėjo didelį nuostolį ir spragą be Željko Šakičiaus. Šita vieta „Lietkabelyje“ yra labai svarbi, o čia atvyksta patikrintas variantas, žaidęs stabiliai nuo sezono pradžios ir jam laiko prisitaikyti nereikės. Orelikas iškart turėtų būti vienas svarbiausių komandos žaidėjų. Tuo metu „Juventus“ tiesiog pakeitė žaidėjus į poziciją. Jie po krepšiu turėjo Keithą Bensoną ir negalime sakyti, kad jis nedavė naudos.“ Povilas Šakinis: „Galime labiau įvertinti „Lietkabelio“ ėjimą, kur buvo tuščia. Šakičius praktiškai nieko nedavė šiemet, o Orelikos pernai buvo vedlys. Jis žino sistemą, trenerį, žaidėjus. Jam nebus sunku įšokti į komandą ir jis iškart duos rezultatą.“ Marius Kiltinavičius: „Manau, kad abi komandos sustiprėjo, bet labiau – „Lietkabelis“. Pernai Orelikas buvo pagrindinė komandos ašis, labai aukšto intelekto žaidėjas. Jis sutraukia daug į save dėmesio, priima gerus sprendimus ir turėtų greitai įsilieti ten. Pats šį sezoną čiupinėjau Browną, jis rungtynėse gali turėti savo atkarpą, kai ją pasiima tiesiog ant savęs. Tai – puolimo žaidėjas, prieš kurį turi neprarasti koncentracijos.“ Dainius Šalenga: „Žinome du „Lietkabelius“. Jei žais taip, kaip prieš Klaipėdą, jie turės daug problemų, bet jei bus geriausia versija, kokią šiemet jau matėme, eis toliau. Jie šiemet yra dviveidžiai, galbūt Orelikas jiems duos stabilumo, bet šitose rungtynėse nemanau, kad naujokai turės didelius vaidmenis. Integracija užtrunka, nors Orelikas čia ir buvo pernai, bet daug naujų veidų, ir tokiose rungtynėse įtraukinėti naują žmogų yra pavojinga.“ Nenadas Čanakas ir Donaldas Kairys atrodo yra labai skirtingų krepšinio filosofijų treneriai. Kuo išsiskiria šie specialistai ir ką matote KMT finalo ketverte? Antanas Sireika: „Apie trenerių filosofijas man sunku kalbėti, čia ilga tema, bet taip – jų stiliai stipriai skiriasi. Prieš Čanako komandas yra sunkiausia ruoštis, jų deriniai ilgi ir jų daug, o Kairio žaidimas eina daugiau per individualų meistriškumą, tad „Juventus“ yra turbūt sunkiausiai nuspėjama komanda. Visgi čia renkuosi „Lietkabelį“. Man patinka, kaip jie dirba pastaraisiais metais, pasitiki jaunimu, kuris duoda rezultatą, o ten kur yra auginamas jaunimas, mano simpatijos visada iškart yra paimamos.“ Povilas Šakinis: „Aš vis tiek „Lietkabelį“ statau aukščiau. Jie dabar truputį buksuoja, bet man labai patinka treneris Čanakas. Jis parenka atskiroms rungtynėms strategijas ir vienam mačui parinks reikiamą taktiką. Aš labiau tikiu panevėžiečiais, nors Utena šiemet žaidžia tikrai labai gerai. Mano akimis, jie žaidžia labai neprognozuojamą krepšinį. Donaldas žaidėjams duoda daug laisvės, o šiemet turi tokius krepšininkus, kurie moka taip žaisti. Pas Čanaką – atvirkščiai. Viskas pagal derinį, bet rezultatas – stabiliai geras. Bus labai įdomu. Aš esu toks treneris, kuris mėgsta sistemą ir tvarką, tai tikiu, kad ir čia galiausiai nugalės „Lietkabelis“. Marius Kiltinavičius: „Finalo ketverte matau „Lietkabelį“. Man asmeniškai labiau atrodo patikimas sisteminis krepšinis ir su juo galima labiau kontroliuoti įvykius aikštelėje. Favoritas „Lietkabelis“, jie žais namie, turi trapų pranašumą ir dar yra pasistiprinę.“ Dainius Šalenga: „Drąsiai nestatyčiau už „Lietkabelį“, nors jie ir favoritai. Kairys žaidžia greitą krepšinį ir moka išnaudoti savo žaidėjų gerąsias puses, jų žaidime 1 prieš 1. Aišku, jei iš pirmų variantų nepavyksta jiems sužaisti, tada atsiranda problemų, pas „Lietkabelį“ disciplinos daugiau ir pirmame mače panevėžiečiai atrodė geriau. Kaina – finalo ketvertas, „Lietkabelis“ turėtų mobilizuotis ir sužaisti pagal savo galimybes, jie yra užgrūdinti kovų Europoje.“ Nuotr. BasketNews iliustracija/M.Didė Intrigos atrodo čia išlikę mažiausiai, o galbūt ir apskritai nebėra. Bet matant „Wolves“ pastiprinimą ir žvelgiant į ateitį – ar ši pora yra realiausia žaisti LKL finale? Antanas Sireika: „Pirmiausia, galvoju, kad „Wolves“ Alytuje nusipelnė daugiau nei sutriuškinimo. Su papildymais „Wolves“ tikrai sustiprėjo ir jie gali mesti kovą „Žalgiriui“, gal ir laimėti rungtynes, bet kadangi čia žaidžiama ne iš pergalių serijos, o iš rezultato, tai šansų kaip ir nelabai yra. Dėl LKL finalo – sunku pasakyti. „Wolves“ veidas pasikeitė, bet nesakyčiau, kad jie yra galva aukščiau už „Rytą“ ar „Lietkabelį“. Laikas parodys, bet „Wolves“ patekimas į LKL finalą manęs nenustebintų.“ Povilas Šakinis: „Wolves“ pagal pavardes labai stipriai atrodo, turi rimtą trenerį, bet sunku dar apie juos kalbėti, kaip apie favoritus į LKL finalą. Tai pirmi jų metai. Pagal visas pavardes jie turėtų patekti į finalą, bet jų tikro veido dar nežinome. Reguliariojo sezono pabaigoje jau matysime, ar jie jau pasiruošę eiti iki finalo, ar reikės dar vienų/dvejų metų, kad susistyguotų branduolys, treneris sistemą įdiegtų. Pirmais metais šokti į finalą – be proto sunku ir jei jiems pavyks – bus padarytas didžiulis darbas.“ Marius Kiltinavičius: „Nežinau. Faktas, kad dabar „Wolves“ įšoko į elitą, bet aš nenurašyčiau nei „Ryto“, nei „Lietkabelio“. Dainius Šalenga: „Žalgiris“ yra atskiroje lentynoje, o „Rytas“, „Lietkabelis“ ir „Wolves“ – kitoje. Daug priklausys, kaip jie užsibaigs reguliarųjį sezoną ir ar išvengs traumų atkrintamosiose. Visos trys komandos turi savų pliusų ir svarbiausia pusfinalyje negauti „Žalgirio“, nes šiemet jis serijoje atrodo nenugalimas.“ „Žalgirį“ sustiprino Isaiah Tayloras ir Achille Polonara, „Wolves“ – Jeffas Tayloras ir Ericas Buckneris. Kaip šie žaidėjai pakeitė komandų veidus? Antanas Sireika: „Žalgirio“ nelabai pakeitė, o „Wolves“ – stipriai. Abu Taylorai, bet „Wolves“ Tayloras yra kito kalibro, su įspūdingu CV ir individualiu talentu. Tokio lygio krepšininko, atvykusio iš Madrido „Real“, LKL apskritai nelabai yra. Jiems taip pat reikėjo aukštaūgio, Buckneris čia davė solidumo ir „Wolves“ su papildymu tikrai pakilo į kitą lygį nei buvo iki sezono pradžioje. Dėl „Žalgirio“, su kuriuo ką tik žaidėme, tai bent jau kol kas neatrodo, kad naujokai kažkaip pakeis komandos veidą. Su Robertu Giedraičiu kalbėjome apie Polonarą, kurio sūnus Rokas kartu su italu žaidė „Baskonia“. Ten jis buvo didelė žvaigždė, bet kol kas pirmieji jo žingsniai „Žalgiryje“ atrodo sunkiai, klausimas, ar jis dar grįš į tą lygį. Gal dar įsivažiuos.“ Povilas Šakinis: „Jeffas Tayloras atrodo atėjo iš kito pasaulio. Įšoko į komandą ir iškart atrodo kaip čia buvęs ilgą laiką. Lyderis ne tik taškais, bet ir savo buvimu tiesiog aikštėje, komandos draugams iškart lengviau. O Buckneris – didelis žmogus, kokio trūko vilkams, jis užkamšys silpną vietą. „Žalgirio“ papildymai – tikrai jiems geri. Aišku, Tayloras to pačio Keenano Evanso žaidimo neduos, jie – kitokio stiliaus. Pirmiausia, Tayloras turi kosminį greitį ir žudikišką prasiveržimą, o Evanso stiprybė buvo tritaškiai ir kūryba. Galvoju, kad treneriai ras vietas tiek Taylorui, tiek Polonarai ir jie duos naudos. Abiem ten yra tinkama sistema atsiskleisti.“ Marius Kiltinavičius: „Vilkų žaidimą tai pakeitė labai stipriai, naujokai iškart tapo esminiais žaidėjais. Tayloras turi labai svarbų vaidmenį puolime, meta daug metimų ir matosi, kad jaučiasi patogiai tose situacijose. Jis – velniškai aštrus, labai gerai valdo tiek kūną, tiek kamuolį. Buckneris su Tayloru tikrai priartino lygiu „Wolves“ prie „Žalgirio“, lyginant tik naujokus, bet šiemet sunku tikėtis, kad kažkas Lietuvoje kauniečiams mestų iššūkį serijoje. Matome, kaip įspūdingai „Žalgiris“ atrodo Eurolygoje. Jie turi dydį, atletiškumą ir dėl to gali gintis elitiniu lygiu. Visur galime matyti pranašumus, kurie galioja net ir Eurolygoje, turi didelį pasitikėjimą, vienas kitą jaučia, o tai – labai svarbu krepšinyje.“ Dainius Šalenga: „Žalgiryje“ atsirado didesnė rotacija. Jų laukia svarbiausia sezono atkarpa ir reikės didelio naujokų indėlio, norint pasiekti aštuntuką. Polonarai, matosi, reikės laiko, o Tayloras labai sprogstantis žaidėjas. Artimiausiu metu bus galima kalbėti daugiau, ar tai geri papildymai, nes reikia greitos integracijos bei rezultato čia ir dabar. „Wolves“ tai tikrai sustiprėjo. Tayloras iškart įsiliejo, o Buckneris uždarė spragą ir pagaliau jie turi visą komandą. Dabar jau negalės teisintis, kad kažko neturi, jei prieš tai dar buvo galima į kai kuriuos pralaimėjimus pažiūrėti pro pirštus.“ Ačiū, kad mus skaitote! Padėkite mums dar labiau. BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Debiuto „Žalgirio“ arenoje laukiantis Tayloras: „Apie ją man jau pasakojo“ Po pergalės prieš „Baskonia“ – Jasikevičiaus pagyros Jokubaičiui Įspūdingai atsitiesusi „Nets“ galiausiai krito ketvirtą sykį paeiliui „Maccabi“ pasipildė Milaknio komandos draugu G lygoje – įspūdingas Pippeno sūnaus pasirodymas „Rytas“ pratęsė sutartį su Žibėnu Komentarai: Naujausi

Geriausi Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Prenumeruoti Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.