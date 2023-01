Įpusėjo RKL reguliarusis sezonas

Nuotr.: RKL Nuotr. RKL







Sužaidus 2022-2023 m. Nostra.lt-RKL A diviziono reguliariojo sezono pirmojo rato rungtynes, oficialus lygos puslapis kviečia susipažinti su kiekvienos komandos rezultatais, jų analize ir prognozėmis. „Jurbarkas-Karys“ Puikią formą šiemet demonstruoja „Jurbarko-Kario“ ekipa. Komanda kol kas yra pralaimėjusi tik vienerias varžybas – pačias pirmąsias prieš „Tauragės“ krepšininkus. Šį savaitgalį jurbarkiškių laukia itin svarbi dvikova su SC-„Ataka“, prieš kurią jie šiemet nežaidė dar nė karto. Įspūdingas Jurbarko komandos pasirodymas galbūt nieko ir nestebina – juk komanda praėjusių metų reguliariajame sezone užėmė tvirtą antrąją vietą. Galima užtikrintai prognozuoti, jog „Jurbarkas-Karys“ jau viena koja atkrintamųjų etape. Komandoje lyderiauja šį sezoną į Regionų krepšinio lygą iš NKL sugrįžęs kol kas naudingiausias šio sezono žaidėjas Ignas Juškevičius. Jo statistika įspūdinga: krepšininkas žaidė 14 iš 16 rungtynių ir kiekvienose prie komandos prisidėjo vidutiniškai po 24,9 naudingumo balo. Tikėtina, kad šio žaidėjo forma bus kritinis faktorius atkrintamosiose, kur pernai pusfinalyje „Jurbarkui-Kariui“ kelią pastojo „Omegos“ krepšininkai. Kazlų Rūdos SC-„Ataka“ Praeitais metais turnyrinėje lentelėje likę 6-toje vietoje, Kazlų Rūdos krepšininkai šiemet rikiuojasi antri. Komanda savo sąskaitoje turi du pralaimėjimus – prieš LCC tarptautinio universiteto ir „Omegos“ krepšininkus. Verta pabrėžti, jog abu pralaimėjimai patirti vos 3 taškų skirtumu. Komanda šį sezoną yra pastebimai sustiprėjusi ir pasirengusi priversti kiekvieną komandą smarkiai pasistengti dėl pergalės. Kazlų Rūdos SC-„Ataka“ yra viena iš ekipų, leidžianti didžiajai daliai krepšininkų žaisti panašų minučių skaičių. Dėl to komanda yra ketvirta pagal rezultatyvumą (83 taškai per rungtynes) ir antra mažiausiai taškų praleidžianti (72,1 taško per rungtynes) dalyvė. Žinoma, komandai dar neteko susitikti su lygoje pirmaujančiu „Jurbarku-Kariu“, tačiau galbūt „Ataką“ šį sezoną papildęs efektyviausias komandos žaidėjas Karolis Šarukas išnarplios jurbarkiečių puolimo bei gynybos paslaptis, o Kazlų Rūdos krepšininkai iškovos dvi nelengvas, bet itin svarbias pergales. Kauno r. „Omega-Tauras“ 2021-2022 metų sezono sidabro laimėtojai praėjus pusei sezono yra trečioje vietoje. Kauno rajono krepšininkai per 15 rungtynių pasiekė 12 pergalių. Keista, kad du pralaimėjimai iš trijų buvo prieš komandas, esančias ant patekimo į atkrintamąsias rungtynes ribos. Prieš KTU ekipą „Omega-Tauras“ sužaidė tragišką ketvirtąjį kėlinį (11:23), o kovoje Akmenėje pataikė vos 8 tritaškius iš 30-ties. Komanda išties stebina individualiu meistriškumu: Tomas Galeckas ir Edvinas Jezukevičius pakliūna į šio sezono naudingiausiųjų dešimtuką, o Paulius Steikūnas ir Edvinas Jezukevičius – į rezultatyviausių žaidėjų penkioliktuką. Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniai be abejo yra pretendentai į trofėjų, tačiau privalo neužmigti ant laurų žaisdami prieš silpnesnes komandas. Trečia turnyrinės lentelės vieta „Omega-Tauro“ tikrai nebaugina – prieš metus iš šios vietos buvo iškovotas sidabras. „Tauragė“ Gilias krepšinio tradicijas turintis „Tauragės“ klubas šį sezoną pasitiko atsinaujinęs – prie komandos vairo stojo prieš tai vyr. trenerio asistentu dirbęs Stefan Hendriks. Nepaisant to, komandos žaidimas smarkiai nepakito. „Tauragė“, kaip ir anksčiau, yra pasirengus atkakliai kovoti su visomis komandomis, tačiau nuo nesėkmių nėra apsaugota. Įpusėjus sezonui verta išskirti kelis tauragiškių epizodus. Komanda pačiose pirmose sezono varžybose išvykoje nugalėjo „Jurbarko-Kario“ ekipą rezultatu 81:71. Ši pergalė prieš turnyrinės lentelės lyderius gali būti labai svarbi kovojant su „Biržų“ bei „Omega-Tauro“ ekipomis dėl turnyrinės lentelės vietos. Skaudžiausia „Tauragės“ nesėkmė šiemet – pralaimėjimas aštuoniese pasirodžiusiai Plungės „Olimpo“ komandai. Individualistiškas žaidimas ir vos 4 iš 23 pataikyti tritaškiai parklupdė ekipą prieš antros lentelės pusės komandą (67:80). „Tauragė“ jau keturis sezonus paeiliui patenka į atkrintamąsias varžybas, todėl šio sezono tikslas – jose nueiti kuo toliau. Tačiau svarbu tobulinti tritaškių pataikymą, pagal kurį komanda yra vienuolikta (30,9 %). „Biržai“ Sunkiai įsivažiavę biržiečiai buvo pasiekę net 8 pergalių seriją, tačiau ši nutrūko kovoje su antroje vietoje esančia „Ataka“. „Biržai“ taip pat pasiekė itin svarbius laimėjimus prieš „Raseinius“ ir LCC tarptautinio universiteto komandą. Šios pergalės prieš artimiausius varžovus leidžia rikiuotis 5 vietoje, tačiau reikia nepamiršti, jog laukia ir atsakomieji mūšiai. Biržiečių sezono pradžia buvo itin nesėkminga. Galbūt tai lėmė nepalankus tvarkaraštis, Biržų komandą pačioje sezono pradžioje surėmęs su lygos favoritais. Skaudžiausią pralaimėjimą biržiškiai patyrė Tauragėje, kur prieš vietos komandą 24:10 pirmąjį kėlinį pralaimėję krepšininkai nusileido vos vienu tašku (83:82). Po pralaimėjimų VDU, „Omega-Tauro“, „Atakos“, ir „Jurbarko-Kario“ ekipoms „Biržai“ parodė charakterio stiprybę ir antrojoje pirmojo rato pusėje atsitiesė. Be „Biržų“ ir juos gausiai palaikančios gerbėjų minios sunku įsivaizduoti atkrintamąsias rungtynes. Biržai yra komanda vidutiniokė Regionų krepšinio lygos kontekste, tačiau puikiai gali kovoti su visais varžovais. Antrąjame šio sezono rate laukia labai įdomi principinė dvikova tarp „Biržų“ ir „Tauragės“ ekipų, tačiau šį kartą tauragiškiai svečiuosis Biržuose. „Raseiniai“ Raseinių komanda šį sezoną yra viena stabiliausių. Pergalės užtikrintai pasiektos prieš beveik visas lentelėje žemiau esančias komandas, pralaimėta stipresnėms. Tikėtina, jog demonstruojamas stabilumas pasitarnaus antrojo rato eigoje – komanda pakils į dar aukštesnę vietą. Itin komandiškai žaidžiančiuose „Raseiniuose“ net septyni žaidėjai įmeta daugiau nei 9 taškus per rungtynes. Raseiniškiai taip pat yra vieni rezultatyviausių – vidutiniškai įmeta 82,7 taško per rungtynes, tačiau turi spragų gynyboje ir yra viena iš daugiausiai taškų praleidžiančių komandų – 82,5 taško per rungtynes. Dažnai prieš rungtynes aišku, ko galima tikėtis iš „Raseinių“ , tačiau kai sekasi bent vienam iš lyderių, komanda gali pasiekti labai aukštą kalibrą. Ekipai labai svarbu pakilti turnyrinėje lentelėje, kad susitiktų su kuo silpnesniu varžovu ketvirtfinalyje – šis etapas pastaruosiuose sezonuose buvo lemtingas. Kėdainių sporto centras Puikiai sezoną pradėjusi Kėdainių komanda išgyvena sudėtingą sezono laikotarpį. Ekipa pralaimėjo 4 dvikovas iš eilės, dvi iš jų – prieš lentelėje žemiau esančias „Labas GAS-KKSC“ bei KTU ekipas. Kėdainių sporto centro komandai artėja itin svarbios kovos su lentelės kaimynais, ir jas būtina laimėti. Aukštaitijos komanda turi išskirtinį žaidėją – Lauryną Danielių. Žaidėjas vidutiniškai renka 21,4 taško (1 vieta) bei 24,4 naudingumo balo (2 vieta) per rungtynes. Tačiau kiti komandos nariai nuo tokių gerų rodiklių gerokai nutolę: Vainius Steponavičius ir Lorenas Stoškevičius įmeta po 12,1 taško per rungtynes, o Ignas Bilinskas – 9,2 taško. Kėdainiškių komandoje yra lygoje išskirtinis talentas, kurio norėtų visos komandos, bet trūksta kitų komandos narių pažangos. Kėdainių SC ekipa per rungtynes suklysta nedaug – vidutiniškai 13,5 karto (13 vieta), bet perima vos 7 kamuolius (14 vieta). Komandai ypač svarbu susikaupti prieš artėjančias kovas ir išlaikyti turnyrinės lentelės poziciją. LCC tarptautinio universiteto komanda Tai bene labiausiai nustebinusi komanda. Pernai likę paskutiniai, klaipėdiečiai susiėmė ir jau yra iškovoję dvigubai daugiau pergalių nei per visą praėjusį sezoną. Gyčio Krugelevičiaus auklėtiniai pirmajame rate buvo pasiekę net 6 pergalių seriją. Svarbiausia šio sezono pergalė – prieš „Ataką“. Gausiai palaikoma LCC tarptautinio universiteto komanda namuose 74:71 įveikė antroje turnyrinės lentelės vietoje esančius krepšininkus. Ši dvikova parodė, jog komanda gali aršiai kautis su visais: svarbu neprarasti vilties ir kovingumo. Antrojoje sezono pusėje sunku prognozuoti šios komandos sėkmę, tačiau verta atkreipti dėmesį, jog tai dažniausiai klystanti diviziono komanda – net 17,5 klaidų per rungtynes. Klaipėdiečiai taip pat daugiausiai prasižengia – 23,9 pražangos per rungtynes. Išsprendusi šiuos trūkumus komanda galėtų pakilti dar keliomis pozicijomis aukščiau. Plungės „Olimpas“ Legendinis „Olimpas“ – ilgametis RKL dalyvis, prieš daugiau nei dešimtį metų tapęs lygos čempionu. Deja, pastaraisiais metais plungiškiai į titulą nepretenduoja ir kovoja A diviziono turnyrinės lentelės viduryje. Šis sezonas – ne išimtis: po pirmojo rato reguliariajame sezone „Olimpas“ žengia devintas su 8 pergalėmis ir 9 pralaimėjimais. Vis dėlto ambicingo vietos jaunimo ir patyrusių vyresnių žaidėjų vedama komanda gali rimtai pasipriešinti ir kur kas aukščiau turnyrinėje lentelėje esantiems varžovams. Vieną jų – „Tauragę“ – plungiškiai namuose įveikė rezultatu 80:67. Tą dieną „Olimpo“ gretose net 4 žaidėjai pelnė bent po 15 taškų. Ši pergalė – ženklas, kad Plungės ekipa turi daug potencialo tobulėti, tačiau jį ne visada pavyksta pilnai išnaudoti. „Olimpo“ žaidimo stilius pavyzdingas – plungiškiai mažiausiai klysta (12,2 klaidos per rungtynes) ir yra priešpaskutiniai pagal pražangų skaičių (18,9 pražangos per rungtynes). Silpnoji komandos vieta – metimų taiklumas: žaidėjai pataikos vos 64 % baudų metimų (15 vieta) ir vos 49,5 % dvitaškių (15 vieta). Šie rodikliai yra tiesiogiai susiję su komandos sėkme, todėl juos pagerinęs „Olimpas“ galėtų žengti didžiulį žingsnį pirmyn. Šiaulių r. Kuršėnų SM-„Grafų Furniture“ Praėjusio sezono RKL B diviziono vicečempionė „Grafų Furniture“ ekipa šiemet debiutavo A divizione. Kuršėniškiai pirmojo blyno, atrodo, neprisvildė – jau iškovojo 7 pergales ir tikisi patekti į atkrintamųjų rungtynių etapą. Komandoje dėl naudingiausio žaidėjo vardo galynėjasi A divizione atitinkamai ketvirtą ir penktą vietas pagal naudingumą užimantys Edvinas Daunys (21,4 balo per rungtynes) ir Kajus Leliukas (21,2 balo per rungtynes). Kajus taip pat yra antras rezultatyviausias A diviziono žaidėjas, įmetantis vidutiniškai 18,4 taško per rungtynes, o Edvinas per rungtynes atkovoja vidutiniškai po 8,7 kamuolio ir taip pat yra antras divizione pagal šį rodiklį. „Grafų Furniture“ ekipai atakuoti sekasi išties puikiai – rezultatyvumu (89,9 taško per rungtynes) ir dvitaškių taiklumu (57 %) kuršėniškiai nusileidžia tik lyderiaujančiam „Jurbarkui-Kariui“. Tačiau komandai derėtų padirbėti ties gynyba – šiuo metu tai daugiausiai taškų praleidžianti ekipa (92,6 taško per rungtynes). Jei Kuršėnų krepšininkai gintųsi taip pat gerai, kaip puola, „Grafų Furniture“ šautų aukštyn turnyrinėje lentelėje. Akmenės r. „Patriots“ Praėjusio sezono lūkesčių neišpildęs „Patriots“ pakeitė beveik visą žaidėjų sudėtį, tačiau sėkmės formulės neatrado. Po pirmojo rato Akmenės komanda yra viena pozicija žemiau nei pernai, o jos „Patriots“ žaidimas gana nepastovus – įspūdingus pasirodymus prieš diviziono lyderius keičia apmaudūs pralaimėjimai silpnesniems varžovams. Netikėtą nesėkmę komanda patyrė akistatoje su 13 vietą užimančiais KTU krepšininkais, kuriems „Patriots“ nusileido net 21 taško skirtumu. Vos po kelių savaičių akmeniškiai susirungė su lentelės viršuje besirikiuojančiu „Omega-Tauru“ ir jį įveikė rezultatu 83:80. Jau sausio 21 dieną „Patriots“ susikaus su viena pozicija aukščiau esančia „Grafų Furniture“ ekipa ir turės galimybę ją aplenkti turnyrinėje lentelėje. Paskutinis šių komandų susitikimas, įvykęs vos prieš porą savaičių, baigėsi kuršėniškių pergale rezultatu 102:89. Akmenės patriotams teks smarkiai pasistengti, kad įveiktų lentelės kaimynus. Vytauto Didžiojo universiteto komanda VDU krepšininkams pirmoji sezono pusė buvo tiek gera, tiek bloga. Džiugina tai, kad komanda po pirmojo rato turi 5 pergales – tiek pat, kiek jų iškovojo per visą praėjusį sezoną. Kita vertus, ekipa toli gražu nepildo lūkesčių kautis dėl vietos stipriausiųjų aštuntuke. Didelėje VDU komandos sudėtyje pilna naujokų, kuriems prireikė laiko susižaisti. Turbūt dėl to ekipa žaidžia kiek individualistišką krepšinį ir atlieka mažiausiai rezultatyvių perdavimų – vidutiniškai po 13,7 perdavimo per rungtynes. Žaidėjams taip pat derėtų patobulinti tritaškių metimo įgūdžius, nes VDU ekipa pagal jų pataikymo procentą žengia priešpaskutinė (25,6 %). Artimiausiu metu komandos laukia akistatos su stipresnėmis Kėdainių SC, „Olimpo“ ir „Raseinių“ ekipomis. Norint prieš jas iškovoti pergalę, VDU krepšininkams teks gerokai paprakaituoti. Nesėkmės atveju jie turės greitai atsitiesti ir išnaudoti kiekvieną galimybę – komandos patekimas į atkrintamųjų rungtynių etapą jokiu būdu nėra garantuotas. Kauno technologijos universiteto komanda Po gana sudėtingos sezono pradžios KTU ekipa, atrodo, pagaliau įsivažiavo ir rodo savo tikruosius sugebėjimus. Paskutinės dvi pergalės prieš gerokai aukščiau besirikiuojančius varžovus sudaro įspūdį, kad kauniečiai kovoja ne dėl patekimo į atkrintamąsias rungtynes, o dėl vietos stipriausiųjų aštuntuke. Prieš savaitę gražų krepšinį žaidusi KTU komanda rezultatu 79:73 laimėjo prieš lygos galiūną „Omega-Taurą“. Įspūdingas paskutinysis kėlinys Kauno krepšininkams leido finalinėse minutėse aplenkti stiprius varžovus. Kitą dieną ekipa nemažino tempo ir 85:80 palaužė šešiomis pozicijomis aukščiau lentelėje esantį Kėdainių SC klubą. Susižaidusi Kauno jaunuolių komanda su šiek tiek sėkmės gali mesti rimtą iššūkį netgi A diviziono lyderiams. Jei KTU ekipa ir toliau demonstruos tokią formą, ji tikrai dalyvaus kovoje dėl vietos atkrintamosiose rungtynėse. Prienų „Labas GAS-KKSC“ Palyginus su praėjusio sezono rezultatais, „Labas GAS-KKSC“ kol kas nepatobulėjo. Atvirkščiai – šiuo metu komanda turnyrinėje lentelėje užima dviem pozicijomis žemesnę vietą nei pernai. Tačiau sunkus pirmasis ratas – dar ne pasaulio pabaiga. Prieniškiams vilties teikia po 6 nesėkmių iš eilės neseniai laimėtos varžybos su stipresnėmis „Olimpo“ ir Kėdainių SC komandomis. „Labas GAS-KKSC“ krepšininkai taip pat artimai kovojo su „Omega-Tauru“ (80:70), „Ataka“ (80:84) bei „Taurage“ (77:80). „Labas GAS-KKSC“ rezultatai rodo, jog komanda gali būti varžovas visoms komandoms. Prieniškiai turi gerai susižaidusius septynis žaidėjus, kurie yra pasirengę „įkąsti“ lyderiaujančioms komandoms. Kauno „Žalgiris-3“ Į A divizioną pakliuvęs „Žalgiris-3“ sunkiai išlaiko galvą virš vandens. Sunku pasakyti, ar komanda šiemet žaidžia geriau nei pernai, bet rezultatas skamba nelinksmai – 10 pralaimėjimų paeiliui patyrę jaunieji žalgiriečiai žengia priešpaskutiniai. Žinoma, jaunuoliams kovoti prieš jau gerokai patyrusius, Nacionalinėje ar net Lietuvos krepšinio lygoje žaidusius krepšininkus – nemažas iššūkis. Tai rodo ir statistika: „Žalgiris-3“ jaunuoliai pagal rezultatyvumą yra priešpaskutiniai (vid. 73,6 taško per rungtynes), pagal pražangas – antri (vid. 22,5 pražangos per rungtynes). Tačiau jau dabar galime išskirti komandos vedlį Justą Stonkų (vid. 14,8 taško per rungtynes) ir Dovydą Buiką (vid. 14 naudingumo per rungtynes). „Žalgirio-3“ trenerių štabą papildę Tautvydas Šležas ir Andrew Antelidze siekia jaunimą išbandyti sunkiose situacijose. Ši užduotis sekasi visai neblogai – netrūksta rungtynių, kurios baigiasi nedideliu skirtumu. Belieka tikėtis, kad antrojoje reguliariojo sezono pusėje tie nedideli skirtumai bus „Žalgirio-3“ naudai. Šilalės „Lūšis“ Metus ant suoliuko praleidusi „Lūšis“ sugrįžo į gerokai sustiprėjusią Regionų krepšinio lygą, todėl šilališkiams šiemet kyla nemažai sunkumų. Nuo nulio surinkta komandos sudėtis nesusižaidusi, ir tai prisideda prie ekipos nesėkmių. „Lūšis artimai rungėsi su LCC tarptautinio universiteto komanda (85:86), SM-„Grafų Furniture“ (99:93) ir „Patriots“ (90:91). Itin pagirtinos yra pergalės prieš „Tauragę“ (83:70) bei „Raseinius“ (89:83). Šilalės komandai lyderiauja ketvirtas rezultatyviausias diviziono žaidėjas Mindaugas Čepauskas (17,7 taško per rungtynes) ir devintas pagal naudingumą Laimonas Remeikis (19 naudingumo balų per rungtynes). To komandai negana – reikalingas didesnis kitų komandos narių indėlis. „Lūšiai“ tikrai dar ne viskas prarasta. Tikėtina, jog įsibėgėjusi komanda kitąmet po pirmojo rato jau turės daugiau laimėjimų. Na, o kovojant dėl išlikimo svarbu nesuklupti prieš artimiausius varžovus: „Žalgirį-3“, KTU, „Labas GAS-KKSC“ bei VDU ekipas. 