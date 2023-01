Iš arti: Buzelio pliusai ir minusai – ESPN analizėje

Nuotr.: Matas Buzelis - Instagram | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

„Hoophall Classic“ laikomas svarbiausiu vidurinės mokyklos krepšinio renginiu, kasmetiniu turnyru, kuriame geriausi JAV moksleiviai varžosi vienas prieš kitą Springfildo koledže, kur Jamesas Naismithas 1891 m. išrado krepšinį.

Matas Buzelis Pozicija: SG, SF Amžius: 18 Ūgis: 208 cm Svoris: 89 kg Gimimo vieta: JAV

Dešimtys penkių žvaigždučių talentų lankėsi „Hoophall“, kuris pirmą kartą atvėrė duris NBA komandoms dėl lygos biuro filosofijos pasikeitimo, leidžiančio skautams gyvai įvertinti vidurinės mokyklos talentus.

Šiame turnyre žaidė ir Matas Buzelis, vienas didžiausių vidurinių mokyklų krepšinio talentų JAV, atstovaujantis „Sunrise“ komandai.

ESPN analitikas Jonathanas Givony apžvelgė Buzelio pasirodymą šiame turnyre.

„Žaisdamas ketvirtąsias rungtynes per penkias dienas, Buzelis pagal savo standartus nepasižymėjo puikiais rezultatais prieš „Montverde“ komandą (2 iš 11 metimų), tačiau vis tiek parodė daugybę savybių, dėl kurių jis gali tapti įdomiu krepšininku. Buzelis gali tapti 208 cm ūgio gynėju, kuris paveikia žaidimą abiejose aikštelės pusėse.

Buzelis rungtyniauja gynėjo pozicijoje ir formuoja įdomų kamuolio valdymo, gero žaidimo jausmo, sklandumo keičiant greitį, metimų ir instinktų, susijusių su gynyba, derinį.

Jis vis dar yra labai ankstyvoje fizinio vystymosi stadijoje, praėjusį balandį „Nike Hoop“ stovykloje svėrė tik 83 kilogramus. Dėl to jam sunku žaisti su kontaktu abiejose aikštelės pusėse, ypač kaip pagrindiniam atakų iniciatoriui. Dėl to Buzelis daro beveik dvigubai daugiau klaidų nei atlieka rezultatyvių perdavimų.

Nuotr. 247sports.com

Praėjusį pavasarį ir vasarą per 23 „Nike EYBL“ rungtynes pataikęs tik 27 proc. metimų iš trijų taškų zonos, Buzelis iki šiol šį sezoną pradėjo daug geriau – per 15 rungtynių pataikė 44 proc. tritaškių ir 77 proc. baudų. Taip yra iš dalies dėl to, kad jis daugiau laiko praleidžia žaisdamas be kamuolio, kur yra aukšto lygio jungiantis žaidėjas, kuris puikiai perduoda kamuolį greitame puolime, protinga judina kamuolį ir puikiai yra įvaldęs vieno lietimo perdavimus.

Buzelis gali kontroliuoti kamuolį, jį perduoti ir atakuoti krepšį puikiai abiem rankomis. Tiesa, Matui dar reikia padirbėti ties sprendimų priėmimu, bet jis turi puikų gebėjimą bei jutimą užsibaigti artimos distancijos metimus bei išnaudojant savo ūgį permesti gynėjus.

Ūgis yra labai svarbi savybė Buzelio pozicijai, nes kol kas jis neturi sprogstamosios jėgos ar tvirtumo apeiti gynėjus vienas prieš vieną iš vietos.

Nuotr. LKF

Gynyboje silpnas Buzelio rėmas ir sunkumai prasibrauti pro užtvaras šiuo metu jį šiek tiek trikdo, ypač kai prašoma likti gintis prieš mažesnius varžovus. Buzelis pasižymi gera motorika ir turi savybę laiku bei vietoje būti gynyboje, ypač blokuojant metimus, tai yra puikus Buzelio instinktas. Jei dar labiau sutvirtėtų, jis šią savybę išnaudotų geriau.

Buzelio fizinis vystymasis per ateinančius 18 mėnesių turėtų suteikti mums daug geresnės informacijos apie tai, kokia yra jo ilgalaikė perspektyva, nes dėl savo unikalaus profilio jis neabejotinai bus trauks NBA vadovų akį. Tai, kad jis demonstruoja vis įspūdingesnį metimo meistriškumą ir turi tokius stiprius krepšinio instinktus abiejose aikštelės pusėse, be jo didžiulio ūgio, galiausiai suteikia jam labai aukštus rezultatus, tačiau jo produktyvumas ir toliau kils.“