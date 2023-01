Nuotr.: LKL

Giedrius Žibėnas kartu su pilnutėle „Jeep“ arena džiaugėsi išgyvenęs KMT ketvirtfinalio trilerį su Kėdainių „Nevėžiu“.

Vilniaus „Rytui“ atsakomajame mače prireikė pratęsimo, jog atsitiestų iš 8 taškų deficito ir žengtų tarp keturių stipriausių taurės turnyre.

Strategas spaudos konferencijoje dramatišką pergalę skyrė dukrelės šeimoje sulaukusiam Gyčiui Radzevičiui ir 30 metų jubiliejų šeštadienį mininčiam Jarvisui Williamsui.

Tačiau „Ryto“ specialistas negalėjo tylėti, kas rungtynėse varė jį iš proto šalia šoninės linijos.

„Tikrai gera pergalė, – po 98:78 laimėto mūšio prieš kėdainiečius spaudos konferencijoje kalbėjo Žibėnas. – Ar galėjome pasiekti ją lengviau? Turbūt galėjome, bet gavosi, kaip gavosi. Iškart galiu pasakyti, kad šiose rungtynėse buvo per daug diskutuotinų teisėjų švilpukų. Kaip vienoms rungtynėms to buvo tikrai per daug. Darbas buvo atliktas labai prastai.“

Dvikovoje Vilniuje švilpė teisėjai Gytis Vilius, Saulius Račys ir Gabrielius Simonavičius.

Klausimus dėl traktuotų epizodų po rungtynių kėlė ir „Nevėžiui“ vadovaujantis Gediminas Petrauskas.

„Prisijungsiu prie Gedo ir pasakysiu, kad kažkas šiandien neatėjo į rungtynes. Tai – akivaizdu, ir negali būti to, – tęsė Žibėnas. – Labai labai didelis nusivylimas. Gedo nusivylimas turbūt dvigubai didesnis pralaimėjus rungtynes. Mums laimėjus tikrai kainavo daug nervų, labai silpnai... Tikrai čia nei kritika, nei ką, bet tai – faktas.“

„Rytas“ KMT pusfinalyje susitiks su Jonavos „CBet“, kuri ketvirtfinalyje eliminavo Klaipėdos „Neptūną“. Finalo ketvertas vasario 18-19 dienomis vyks Šiauliuose.

Rungtynių žaidėjas EFF 35 Martynas Echodas Taškai 18 Taiklumas 6-13 Atkovoti kamuoliai 14 Rezultatyvūs perdavimai 6

– Jūsų komandai tai buvo dviejų finalų savaitė, įskaitant žūtbūtinį mūšį FIBA Čempionų lygoje su Salonikų PAOK. Bendrai „Rytas“ eina nuo finalo prie finalo. Kaip komanda progresuoja gyvendama tokioje situacijoje?

– Per trečius metus, kuriuos esame čia su trenerių štabu, kai kuriais žaidėjais ir Donatu Zavacku, mes labiausiai paaugome, jog prieš tokias rungtynes pas mus nėra panikos. To nėra po pralaimėjimų. Papasakosiu vieną istoriją. Vienas užsienietis prieš atvažiuodamas į „Rytą“ klausė kito čia žaidusio užsieniečio, ką jis gali pasakyti apie „Rytą“. Tai buvo prieš trejus metus. Jis pasakė, kad „viskas gerai, bet per daug dramų ir per daug reikalų už nugaros“.

Mes didžiuojamės, kad per šituos trejus metus susitvarkė tai. Čia yra labai didelis Donato indėlis. Nepasikuklinsiu, didelis indėlis yra ir trenerių štabo. Mes nepraleidžiame kai kurių reikalų pro sienas. Taip pat indėlis ir pačių žaidėjų. Esame tikrai išaiškinę šitą, dėl to esame kartu. Dėl to mes tokias rungtynes, kurios yra itin svarbios, žaidžiame išlikdami kartu. Gal ne viskas pavyksta, bet kol kas einame sėkmingai.

– „Rytas“ taip pat demonstruoja stabilumą – su jumis pasirašytas naujas kontraktas šią savaitę išgyvenant du savotiškus finalus. Kaip jus priėmėte parodytą pasitikėjimą iš klubo?

– Tai buvo klubo reikalas, kada paskelbti. Mes jau buvome susitarę anksčiau, paskelbė dabar. Viskas gerai. Jaučiamės jau kaip vietiniai vilniečiai, įskaitant Georgios Dedasą. Tikrai jaučiame pasitikėjimą iš mūsų pagrindinio biuro, iš vadovybės. Žaidėjams taip pat yra svarbu matyti tęstinumą.

Kas mėgsta būti su mumis, jie žino, kad mes liekame. Taip pat žino ir tie, kas nemėgsta. Žaidėjams tai suteikia aiškumą. Mums smagu būti čia, nes jaučiame geriausių fanų užnugarį „Jeep“ arenoje – triukšmingiausių, aktyviausių ir lojaliausių išvykose. Visą laiką jaučiame tai ir visa tai sudėjus smagu dirbti tokioje organizacijoje bei tęsti darbus.

– Kalbant apie paskutinę ataką iki pratęsimo, koks buvo planas žaidžiant su Marcusu Fosteriu?

– Žinojome, kad iš pradžių bauduos. Tada paprašėme dar vienos pertraukėlės. Žaidėme panašų derinį. Žinojome, kad jie daugiau nebeturi pražangų, gal norėjosi, jog Marcusas veržtųsi, bet gal jautėsi gerai ir nusprendė atakuoti iš toli. Tai – jo sprendimas. Šiandien nepataikė, pataikys kitą kartą.

– Trečiajame kėlinyje buvote atitrūkę per dviženklę persvarą. Kodėl nepavyko jos išlaikyti?

– Komplikavo situaciją tai, kad Kėdainiai – gera komanda. Trečiajame kėlinyje jie pataikė metimus iš situacijų vienas prieš vieną, ypač gynėjai prieš mūsų aukštaūgius, ką buvo prametę pirmoje rungtynių pusėje. Tai mums daugiausiai neleido atitolti nuo jų.