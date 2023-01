Įspūdingas „Timberwolves“ jaunuolio pasirodymas pratęsė „Rockets“ pergalių sausrą

Nuotr.: USA TODAY Sports/Scanpix

Įspūdingą pasirodymą surengęs Anthony Edwardsas atvedė Minesotos „Timberwolves“ (24-24) į pergalę prieš prasčiausią Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) komandą.

Rungtynių žaidėjas EFF 42 Anthony Edwards Taškai 44 Taiklumas 17-29 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 4

Jaunuolio vedama „Timberwolves“ savo aikštėje 113:104 (26:26, 24:26, 37:32, 26:20) įveikė Hjustono „Rockets“ (10-36) krepšininkus, kuriems tai buvo tryliktasis pralaimėjimas iš eilės.

Edwardsas per 40 minučių pelnė 44 taškus (9/13 dvit., 8/16 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

21-erių amerikietis sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes, ankstesnis krepšininko sezono rezultatyvumo rekordas – 37 taškai į Majamio „Heat“ krepšį. Iki karjeros rekordo gynėjui pritrūko, praėjusį sezoną Edwardsas į San Antonijaus „Spurs“ krepšį buvo suvertęs 49 taškus.

Trečią sezoną NBA žaidžiantis krepšininkas šiame mače pasižymėjo ne tik rezultatyviu pasirodymu, bet ir dviem įspūdingais dėjimais per Alpereną Šenguną.

Edwardso dėjimai:

Visas Edwardso pasirodymas:

Hjustono ekipos gretose išsiskyrė du dėjimus sugėręs Alperenas Šengunas, kurio sąskaitoje per 37 minutes buvo 19 taškų (6/8 dvit., 1/1 trit., 4/10 baudų metimai), 16 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvūs perdavimai.

Tryliktąjį pralaimėjimą iš eilės patyrusi „Rokcets“ per 46 rungtynes pasiekė vos 10 pergalių bei yra prasčiausia lygos komanda. Tuo metu „Timberwolves“ su 24 laimėjimais ir tiek pat pralaimėjimų Vakarų konferencijoje dalijasi 6-7 vietomis.



„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 44 (9/13 dvit., 8/16 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 3 blok., 5 kld.), D'Angelo Russellas 23 (4/6 trit., 7/7 baud., 8 rez. perd.), Nathanas Knightas 19 (2/3 trit., 7/8 baud., 3 per. kam.), Taureanas Prince'as 7 (2/3 trit., 4 rez. perd.).

„Rockets“: Alperenas Šengunas 19 (6/8 dvit., 4/10 baud., 16 atk. kam., 7 rez. perd., 3 blok., 4 kld.), Ericas Gordonas 16 (5/7 dvit., 2/6 trit.), Kenyonas Martinas 15 (6/9 dvit., 9 atk. kam.), Tari Easonas 14 (4/9 dvit., 9 atk. kam.), Jalenas Greenas (2/9 dvit., 6 kld.) ir Joshas Christopheris (5/8 dvit., 2 blok.) po 10, Garrisonas Mathewsas 9, Jae'Seanas Tate'as 8 (2/2 trit., 4 rez. perd., 4 kld.).