Jonas Valančiūnas mače su „Heat“ įmetė 14 taškų ir atkovojo 16 kamuolių. „Pelicans“ nusileido šeimininkams antrąkart per keturias dienas. Majamio komandą ištempė 9 iš 17 savo taškų per paskutines tris minutes pelnęs Kyle'as Lowry.

Nuotr.: AP – Scanpix

Jonas Valančiūnas surinko solidų dvigubą dublį, tačiau jo vedama Naujojo Orleano „Pelicans“ (26-21) neatsilaikė Majamyje.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Bam Adebayo Taškai 18 Taiklumas 7-12 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 2

Willie Greeno auklėtiniai svečiuose 96:100 (32:23, 15:18, 25:28, 24:41) nusileido vietos „Heat“ (26-22).

Dvikovą startiniame penkete pradėjęs Lietuvos rinktinės centras per 25 minutes pelnė 14 taškų (7/12 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 16 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 1 metimą, 3 kartus prasižengė ir 2 sykius suklydo.

„Pelicans“ prieš „Heat“ pralaimėjo antrą kartą per keturias dienas – prieš tai namuose nusileido 98:124.

Prasidėjus paskutinei minutei „Pelicans“ atsiliko vienu tašku – 96:97. Kyle'as Lowry ir Tyleris Herro netaikliai atakavo krepšį bei Naujojo Orleano komanda turėjo šansą.

Tačiau svečiai suklydo dukart paeiliui, Victoras Oladipo realizavo tris baudas ir įtvirtino „Heat“ persvarą – 100:96.

Galingai rungtynes pradėjusi „Pelicans“ antrajame ketvirtyje po Valančiūno dvitaškio pirmavo rekordiniu 16 taškų pranašumu – 41:25, bet dar iki ilgosios pertraukos pralaimėjo atkarpą 0:10 ir persvara sumenko iki 47:41.

Šeimininkus į priekį vedė Tyleris Herro, pelnęs 26 taškus (6/12 dvit., 4/10 trit., 2/2 baud.), atkovojęs 8 kamuolius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Gynėjas suklydo 5 kartus.

Kyle'as Lowry 9 iš savo pelnytų 17 taškų surinko per paskutines tris rungtynių minutes, kai sprendėsi mačo nugalėtojas.

„Pelicans“ verčiasi be Ziono Williamsono ir Brandono Ingramo.

„Heat“: Tyleris Herro 26 (6/12 dvit., 4/10 trit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Bamas Adebayo (7/12 dvit., 9 atk. kam.) ir Jimmy Butleris (5/6 dvit., 8/10 baud., 5 per. kam.) po 18, Kyle'as Lowry 17 (3/6 trit., 4 per. kam., 4 kld.), Victoras Oladipo 11 (4/6 dvit., 5 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.).



„Pelicans“: Trey Murphy 17 (4/5 dvit., 2/6 trit., 3 per. kam.), Jonas Valančiūnas 14 (7/12 dvit., 16 atk. kam.), C.J. McCollumas 13 (3/8 dvit., 2/8 trit., 5 rez. perd., 7 kld.), Larry Nance'as 12 (5/7 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.), Herbertas Jonesas (4/4 dvit., 4 rez. perd.) ir Dysonas Danielsas (7 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.) po 11, Jaxsonas Hayesas 8, Devonte Grahamas 7 (2/6 trit., 5 per. kam.).

Rungtynių momentai: