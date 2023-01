„Rytas“ džiaugiasi finansiniais sezono pasiekimais

Nuotr.: FIBA

Įpusėjus sezonui Vilniaus „Rytas“ pasidalijo finansiniais pasiekimais. Sostinės klubas džiaugiasi pajamų rezultatais, pagal kuriuos gerokai priartėjo prie dviejų tikslų įvykdymo. Paraleliai gali plėstis ir 3,53 mln. eurų projektuoto biudžeto rėmai.

Lietuvos čempionai 2022-2023 m. sezone komercinių pajamų iš partnerių planavo 989 tūkst. eurų. Prabėgus daugiau nei keturiems mėnesiams nuo sezono starto, „Rytas“ paskelbė jau surinkęs 661,257 eurus.

„Eilė sutarčių su partneriais buvo suderinta didesnėmis apimtimis nei tikėjomės, – tinklalapiui BasketNews plačiau komentavo „Ryto“ direktorius Jaroslavas Latušinskij. – Taip pat matome, kad Vilniaus rinka nėra daug išnaudota. Reikia išeiti į konstruktyvų dialogą, kad ir verslo subjektai būtų patenkinti, ir kad mes rastume aukso viduriuką. Potencialo dar yra labai daug ir tikėkimės, kad tie skaičiai, atsižvelgiant į užsibrėžtą tikslą, dar pagerės.“

Pasak „Ryto“ vadovo, klube suvaldyta padėtis nuo vidinių nesutarimų iki sukontroliuotų skolų – pozityvus signalas potencialiems naujiems rėmėjams.

„Visų pirma, ką pats matau iš vidaus, verslo subjektams būtinai reikia stabilumo, – pažymėjo Latušinskij. – Pas mus organizacijoje buvo tokia problema, kad to stabilumo gal kažkiek nebuvo dėl tam tikrų veiksnių – ar dėl sporto rezultatų, ar dėl kitų dalykų. Mes per kurį laiką, atrodo, labai stabilizavome mūsų vidinę aplinką, mūsų organizacijos kaip verslo subjekto veikimą. Kai dabar eini į derybas, jie iškart pažymi tai. Tai – darbo pliusiukas mūsų administracijai.

Apskritai nuo mano atėjimo taip sutapo, kad dabar bendrai stengiamės turėti dvilypį organizacijos požiūrį. Be abejo, pirmiausiai, kad tai yra sporto organizacija, ir tai yra varomasis arkliukas, tačiau antras dalykas, kad mes veikiame kaip verslo subjektas. Norime generuoti pajamas ir vystyti komerciją. Manau, mūsų komercinė pusė ženkliai sustiprėjo per pastaruosius metus ir dabar matome to vaisius.“

„Rytas“ praėjusią savaitę dar bent metams pratęsė kontraktus su vyr. treneriu Giedriumi Žibėnu ir asistentais Georgu Dedu ir Gustu Maskoliūnu. Šie specialistai Vilniaus klube dirba trečią sezoną paeiliui.

2022-2023 m. sezono „Ryto“ pirminis biudžeto planas:

Pajamos Kategorija Planas Vilniaus miesto savivaldybė 1,453,742 € Bilietai ir sezono narystės 550,000 € Atributika 125,000 € Premijos 412,000 € Komercinės pajamos 989,077 € Iš viso 3,529,819 € Išlaidos Kategorija Planas Pagrindinės komandos kontraktai 1,762,159 € Dublerių komandos kontraktai 163,225 € Administracinio personalo sutartys 345,000 € Papildomi pagrindinės komandos kaštai 336,973 € Arenos veiklos kaštai 160,000 € Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų vykdymas 529,000 € Administracinės išlaidos 195,000 € Iš viso 3,473,741 € Rezultatas + 56,078 €

Iš bilietų šį sezoną jau užsitikrinta 370 tūkst. eurų pajamų. Sezono tikslas – 550 tūkst. eurų.

„Rytas“ prieš sezoną pardavė 1050 fizinių narysčių ir apie 70 elektroninių prenumeratų. Namų „Jeep“ arena talpina 2,5 tūkst. žiūrovų.

Dvejos įkrintamųjų namų rungtynės su Salonikų PAOK sausakimšoje „Jeep“ arenoje papildomai sugeneravo apie 40 tūkst. eurų. Praėjusį sezoną „Rytas“ tiesiai pateko į FIBA Čempionų lygos „Top 16“ etapą, o šiemet teko žaisti papildomą seriją iš trijų susitikimų.

Impulsą didesnėms pajamoms iš bilietų taip pat suteikė „Ryto“ įvesta korekcija JBR narysčių sistemoje. Nuo šio sezono narysčių turėtojai privalo patvirtinti savo dalyvavimą namų rungtynėse.

Jeigu abonementą išsipirkęs sirgalius nepadaro to, prekyboje atsiranda galimybė įsigyti rungtynių bilietą į jo vietą.

„Pasirinkome tokį kainodaros modelį ir vadovaujamės tokiu principu, kad mažesnė pasiūla diktuoja didesnę paklausą, kadangi mūsų „produktas“ (bilietai) tampa mažiau prieinamas ir ekskliuzyvinis. Dėl to atsiranda naujų žmonių, kurie nori patekti į areną ir pamatyti atmosferą bei aukščiausio lygio krepšinį Vilniuje, – pasakojo „Ryto“ atstovas. – Kainodara yra gana lanksti, bet žiūrime pagal paklausą. Jeigu matome, kad prekyba klostosi gerai, atitinkamai koreguojame kainas. Jeigu matome, kad kažkurios rungtynės nesulaukia didelio susidomėjimo, tada mažiname kainas, jog pritrauktume daugiau žiūrovų. Tai – dinamiška sritis, į kurią bandome reaguoti.“

„Rytas“ tarptautiniame fronte užsitikrino 80 tūkst. eurų premijų: po 40 tūkst. eurų už Čempionų lygos reguliarųjį sezoną ir patekimą į „Top 16“ etapą. Nuo šio sezono kiekviena pergalė „Top 16“ etape komandai atneš po 7,5 tūkst. eurų.

Klubo skolos lapkričio viduryje siekė 2,43 mln. eurų. 2022-uosius organizacija uždarė įsiskolinimus sumažinusi iki maždaug 2,35 mln. eurų.

„Per daugiau nei mėnesį mums pavyko ilgalaikes skolas susimažinti per 77 tūkst. eurų, kas yra labai džiugu, – sakė Latušinskij. – Skolos neauga, galime teigti jau garantuotai. Jos sumažėjo neženkliai, kadangi pas mus pagrindiniai pinigų srautai ir įplaukos ateina sausio mėnesį. Mūsų planas – per šį sezoną sumažinti skolas iki 1,9 mln. eurų. Su dabar piešiama projekcija ir padidėjusiomis pajamomis tikslas tikrai bus pasiektas.“

Vilniaus „Ryto“ direktorius Jaroslavas Latušinskij Nuotr. Lukas Balandis/BNS

„Rytas“ šiam sezonui planavo 3,53 mln. eurų biudžetą, iš jo 1,76 mln. eurų skirta žaidėjų ir trenerių atlyginimams. Pagal pirminę projekciją pajamų perviršis siekė 56 tūkst. eurų – išlaidų buvo paskaičiuota už 3,473 mln. eurų.

Vertinant augančias pajamų tendencijas, biudžetas bus didesnis, bet jo augimą vertinti dar anksti.

„Nelaikysime pinigų sąskaitoje tik tam, kad laikytume, – teigė „Ryto“ direktorius. – Yra aktyvios skolos, kurios mums dar kainuoja dėl palūkanų ir delspinigių, tai mes būtinai jas ir dengsime. Skolų eilutė atsispindi prie mūsų išlaidų, tad logiška, jeigu didės pajamos, didės ir vykdomi įsipareigojimai mūsų kreditoriams, todėl didės ir išlaidos, jog atiduotume kuo daugiau skolų.

Taip pat mūsų pajamos labai labai priklauso nuo sportinių rezultatų. Priklauso ne tik tiesiogiai nuo rungtynių skaičiaus ir parduotų bilietų, bet tai paveikia ir visą komerciją, atributikos pardavimus ir panašiai.“

„Rytas“ kurį laiką ieško pastiprinimo puolėjų grandyje, tačiau vilniečiai susidūrė su praretėjusia rinka. Lietuvos čempionai sutartį ant stalo ketina dėti, kai ras komandą sustiprinti galintį krepšininką.

Padidėjus šio sezono pajamoms, dalinai išsiplečia ir „Ryto“ galimybės. Jomis vilniečiai tikina disponuojantys itin atsargiai.

„Baigėsi „Ryto“ etapas, kai buvo gyvenama į skolą, perkami žaidėjai už 400 tūkst. už sezoną ir nebuvo galima sudurti galo su galu. Dabar labai atsakingai žiūrime į tai, – tinklalapiui BasketNews pasakojo Latušinskij. – Turime susidarę atlyginimų struktūrą, kurios nenorime išdarkyti pasirašydami sutartis su naujais žaidėjais už didelius pinigus. Į šitą klausimą žiūrėsime labai pragmatiškai. Matome, kad aplinkui visi stiprinasi tiek vietiniame čempionate, tiek nemaži iššūkiai laukia tarptautiniame fronte.

Jeigu atsiras kažkoks žaidėjas, kuris bus vertas tam tikrų pinigų, mes juos išleisime. Bet kuriuo atveju neleisime pinigų, kurių neuždirbome. Jeigu ženkliai padidės mūsų biudžetas per komercines pajamas, išlaikydami minėtą proporciją, jog liktų kažkoks rezervas, ženklią dalį pinigų tikrai išleisime gero kalibro žaidėjui.“

Praėjusį sezoną „Rytas“ surinko 3,88 mln. eurų siekusį biudžetą. Išlaidos sudarė 4 mln. eurų.

