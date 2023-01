Serbų žurnalistės įspūdžiai iš „Žalgirio“ arenos: „Tai – gabalėlis rojaus“

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Serbijos sporto žurnalistė Aleksandra Radivojevič praėjusią savaitę pirmą kartą viešėjo Kauno „Žalgirio“ arenoje, kur stebėjo „Žalgirio“ ir „Crvena Zvezda“ rungtynes. Specialiai BasketNews ji dalijasi savo įspūdžiais iš šių karštų rungtynių.

Belgrado „Crvena Zvezda“ ir „Žalgirio“ rungtynės Kaune atspindi šį Eurolygos sezoną. Sunkios, kietos, kupinos pakilimų ir nuopolių, klaidų, kurių neturėtų būti, bei fanai, praradę tą mažą likusių plaukų dalelę – juk buvo žaidžiama atmosferoje, apie kurią galima tik svajoti.

Krepšinio terminais negali tikėtis minkšto žaidimo tarp „Žalgirio“ ir „Crvena Zvezda“, bet, manau, prie to esame įpratę. Tas pats buvo tiek Belgrade, tiek Kaune. Nuo 2022 m. balandžio tarp šių klubų yra didelė istorija ir už aikštės ribų.

Karas tarp Rusijos ir Ukrainos paveikė viską, įskaitant ir sportą. Konfliktas tarp Kauno ir Belgrado klubų įsiplieskė, kuomet pastarieji nesutiko laikyti „Sustabdykite karą“ plakato su Ukrainos vėliavos spalvomis.

Istoriškai, visi politiniai įvykiai paveikė sportą ir būtų utopija įsivaizduoti pasaulį, kuriame sporto žurnalistai nepraneša, kas nelaiko vėliavos, ar ką ir kam skandavo fanai. Taip aš matau pasaulį, bet tai nėra pasaulis, kuriame gyvename.

Šį sezoną apie „Crvena Zvezda“ ir „Partizan“ kalbama vis daugiau ir daugiau politiniame kontekste, netgi už Serbijos ribų. (Ne)sumokėti mokesčiai, iš kur ateina pinigai žaidėjams ir treneriams bei draudimas registruoti Facundo Campazzo Eurolygoje. Užkulisių temos darosi vis platesnės, o kontekstas – dar neaiškesnis.

Kaip bebūtų, Ukrainos vėliavos nelaikymo istorija, tikite tuo ar ne, neturėjo jokio politinio konteksto. Tas ėjimas nebuvo planuotas ir tai nebuvo valdžios ar kažkieno kito paliepimas. Jame nėra jokių povandeninių srovių.

Nei „Crvena Zvezda“, nei „Partizan“ oficialiai nelietė šios temos aikštėje, o laikui bėgant Serbijos žiniasklaidoje karas Ukrainoje yra vis mažiau nušviečiamas. Turime per daug savų problemų – toks mūsų, serbų, požiūris.

Neseniai viename interviu Bogdanas Bogdanovičius kalbėjo apie atletų aktyvumą socialiniuose tinkluose ir pasakė paprasčiausią dalyką, šalia kurio nėra konspiracinių teorijų – „Ar galiu neturėti nuomonės šia tema?“

Ir tikrai... Ar galime? Ar galime pripažinti sau, kad žinome per mažai atitinkama tema ir kartais nėra teisinga kišti savo nuomonę? Ar žinome pakankamai be to, kad norime užimti kažkurią pusę? Ar kiekvienas turi turėti nuomonę dėl Kosovo, o jei turi, privalo ją pasakyti viešai? Ir toliau, milijonai nelogiškų klausimų galvoje veda prie vieno – ar visa tai turi būti sumaišyta su krepšiniu? Atrodo, kad turi, nes mums tai rūpi.

Mano patirtis „Žalgirio“ arenoje buvo tobula. Iš niekur nieko du kolegos žurnalistai pasitiko mane (Asta ir Karoli, ačiū jums!) prie žurnalistų įėjimo ir po penkių minučių, stebuklingai, mes jau stovėjome prie baro.

Tai nėra taip sunku „Žalgirio“ arenoje, nes barai yra ties kiekvienu žingsniu. Sveikinimai su tuo jums, lietuviai! Jums pasisekė!

O artėjant rungtynių startui, arena vis labiau ir labiau panašėjo į rojų. Tikras mažas krepšinio rojus. Gerai, truputį ir pragaras, kada to reikia.

Kažkada, kai tėtis mokė mane, kodėl serbams visada yra svarbu nugalėti lietuvius, klausiau kažkokias istorijas apie krepšinio šalį.

„Mes esame krepšinio valstybė, ne jie“, – sakydavo kiekvienas tėčio draugas, stebėdamas Serbijos ir Lietuvos susitikimus.

Tėti, turiu tave nuvilti. Mes nebuvome krepšinio valstybė tokį ilgą laiką, o Lietuva visada buvo ir bus. Tai nepriklauso, ar jie laimės Europos čempionatą, ar „Žalgiris“ pateks į atkrintamąsias ar Eurolygos finalo ketvertą.

Taip yra todėl, nes jiems krepšinis yra viskas. Vakaras ir išėjimas į barus su draugais, menas, pramoga, teatras ir kinas – tai yra viskas, kai „Žalgiris“ žaidžia tą vakarą arenoje. Viskas, ko jiems reikia! Nei daugiau, nei mažiau. Su tuo jie turi viską.

Serbija turi 7 mln. gyventojus ir apie 7 mln. krepšinio trenerių. Kaip bebūtų, kai prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas, jiems buvo lengva peršokti į kitą sporto šaką ir tapti futbolo treneriais. Taip pat yra su tinkliniu, rankiniu ar vandensvydžiu. Kaip bebūtų, esame labiausiai žinomi dėl teniso ir mes iškart tampame mitybos specialistais, kai kalbame, ar Novakui Džokovičiui reikia valgyti mėsą, ar ne. Ir šią vasarą Nikola Jokičius mums puikiausiai paaiškino.

„Mes nemėgstame krepšinio, mes mėgstame laimėti.“

Ir tai yra viskas. Jei krepšinyje mes laimime, tuomet jį mylime. Jei esame eliminuoti Europos čempionato aštuntfinalyje... Mes jį mylėsime vėl, tik šiek tiek vėliau, ne dabar.

Serbai nemėgsta pralaimėti net „Monopolyje“ ar stalo tenise, kai jį žaidžia vasarą su draugais. Tiesiog, mes tokie esame.

O lietuviams „Žalgirio“ arena yra pasaulio centras.

Tame pasaulio centre „Žalgiris“ penktadienį nugalėjo „Crvena Zvezda“. Saldus revanšas už nesėkmę Belgrade.

Vykstant į oro uostą, vienintelė mintis buvo mano galvoje...

„Ten bus velniškai geras Eurolygos finalo ketvertas.“

Iki greito!

