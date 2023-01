Kartus startas „Top 16“: anksti varžovus paleidęs „Rytas“ krito Manresoje

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Pralaimėjimų FIBA Čempionų lygos „Top 16” etapą pradėjo Vilniaus „Rytas“ (0-1).

Fotogalerija Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA

Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 69:82 (19:19, 18:26, 12:18, 20:19) nusileido Manresos BAXI (1-0) krepšininkams, atstovaujamiems Martino Gebeno.

Mačo pradžioje iniciatyvą laikė vilniečiai, kurie susikrovė ankstyvą 7 taškų pranašumą (13:6). Tačiau BAXI greitai atsakė atkarpa 13:6 ir po pirmojo kėlinio švieslentėje degė lygus rezultatas – 19:19.

Antrasis ketvirtis priklausė šeimininkams. BAXI greitu puolimu smogė spurtu 26:15 ir po Devino Robinsono dvitaškio prieš pertrauką persvara pasiekė 11 taškų (45:34).

Trečiajame kėlinyje BAXI toliau dominavo ir vienu metu po Juampi Vaulet baudos metimo persvara pasiekė 16 taškų (63:47).

Per likusį laiką BAXI pavyko išlaikyti dviženklį pranašumą ir triumfuoti.

„Sveikinimai Manresos klubui. Jie tikrai nusipelnė pergalės, – sakė Žibėnas. – Man labai patinka kaip treneris Martinezas treniruoja komandą. Jis yra vienas mano mėgstamiausių trenerių. Gerai paruošta komanda, pelnyta pergalė.

Kalbant apie mus, pradėjome „Top 16“ etapą per daug skystai. Mes atėjome į aikštelę su šlepetėmis. Šios komandos „Top 16“ etapuose yra geresnės nei buvo prieš tai ir mums reikia prisitaikyti kur kas greičiau. Mums būtina pamiršti šias rungtynes ir ruoštis kitoms.

Buvome per minkšti. Mūsų aukštaūgiai buvo tikrai per minkšti šiam lygiui. Mūsų gynėjai negalėjo kontroliuoti mačo ritmo. Mums reikia prisitaikyti prie to labai greitai, pasidaryti išvadas. Mums reikia sugrįžti stipresniems.“

Nuo pralaimėjimo vilniečių neišgelbėjo Marcusas Fosteris, kuris per 31 minutę pelnė 25 taškus (4/12 dvit., 5/9 trit., 2/2 baud.), atkovojo 8 bei prarado 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.

Vilniečiai šiame mače realizavo vos 22 iš 70 metimų (31 proc.).

Nugalėtojams Gebenas per 21 minutę surinko 8 taškus (4/9 dvit.), 5 atkovotus kamuolius, 2 klaidas, 3 pražangas ir 7 naudingumo balus.

BAXI: Devinas Robinsonas 18, Marcis Šteinbergs 16 (3/5 trit.), Jerrickas Hardingas 14, Frankie Ferrari 12, Martinas Gebenas 8.

„Rytas“: Marcusas Fosteris 25 (5/9 trit., 8 atk. kam.), Elvaras Fridrikssonas 12 (4/8 trit.), Margiris Normantas ir Jarvisas Williamsas po 8, Martynas Echodas 6 (10 atk. kam.).