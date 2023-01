Apmaudo neslėpęs Žibėnas: „Į aikštelę išėjome su šlepetėmis“

Nuotr.: FIBA

Vilniaus „Rytas“ pralaimėjimu atidarė FIBA Čempionų lygos „Top 16“ etapą, pralaimėdami Manresos BAXI (69:82), o po mačo vaizdingai išsireiškęs Giedrius Žibėnas pabrėžė kietumo trūkumą.

„Sveikinimai Manresos klubui. Jie tikrai nusipelnė pergalės, – sakė Žibėnas. – Man labai patinka kaip treneris Martinezas treniruoja komandą. Jis yra vienas mano mėgstamiausių trenerių. Gerai paruošta komanda, pelnyta pergalė.

Kalbant apie mus, pradėjome „Top 16“ etapą per daug skystai. Mes atėjome į aikštelę su šlepetėmis. Šios komandos „Top 16“ etapuose yra geresnės nei buvo prieš tai ir mums reikia prisitaikyti kur kas greičiau. Mums būtina pamiršti šias rungtynes ir ruoštis kitoms.

Buvome per minkšti. Mūsų aukštaūgiai buvo tikrai per minkšti šiam lygiui. Mūsų gynėjai negalėjo kontroliuoti mačo ritmo. Mums reikia prisitaikyti prie to labai greitai, pasidaryti išvadas. Mums reikia sugrįžti stipresniems.“

Paklaustas apie J grupę, kurioje varžosi su BAXI, Stambulo „Bahcesehir Koleji“ ir Bonos „Telekom Baskets“, išskyrė jos sudėtingumą.

„Top 16“ yra kito lygio žvėris, bet turiu priminti savo žaidėjams, kad mes irgi esame šiame etape, mes taip pat stipri komanda“, – sakė treneris.

Kalbant apie kietumo trūkumą, treneriui Žibėnui pritarė ir „Ryto“ kapitonas Margiris Normantas.

„Varžovai žaidė su geru intensyvumu. Mes pradėjome per skystai ir jie labai gerai bėgo į puolimą, jų greitų atakų tiek pirmoje, tiek antroje pusėje mes negalėjome sustabdyti. Pralaimėjome kovą dėl atšokusių kamuolių. Mačo pabaigoje negalėjome sukontroliuoti savo emocijų. Sugrįžome iki 9 taškų, bet negalėjome sukontroliuoti emocijų ir leidome jiems pasijusti gerai. Sunkios rungtynės, bet mes sugrįšime“, – teigė Normantas.

Normantas buvo paklaustas apie atmosferą Manresoje. Gynėjas ją palygino su triukšmu „Jeep“ arenoje.

„Panašaus dydžio areną turime Vilniuje. Manau, kad turime geresnius fanus ir manau, kad Vilniuje mes sugrįšime stipresni. Manau, kad pas mus Vilniuje atmosfera karštesnė“, – sakė gynėjas.

Kitos rungtynės FIBA Čempionų lygoje vilniečių laukia sausio 31 dieną prieš Stambulo „Bahcesehir Koleji“.