Maksvytis – apie Giedraičio situaciją, gynėjų rotaciją ir pagarbą PAO

Keturių pergalių seriją Eurolygoje fiksuojančio Kauno „Žalgirio“ laukia dar vienas iššūkis. Žalgiriečiai keliaus į Graikijos sostinę Atėnus, kur jų lauks vietos „Panathinaikos“.

Artūro Gudaičio ir Mariaus Grigonio atstovaujamas klubas per pastarąsias 8 Eurolygos rungtynes pasiekė vos vieną pergalę bei su 7 laimėjimais per 20 turų dalinasi 15-16 vietomis. Visgi kauniečių vyr. treneris Kazys Maksvytis varžovų nenuvertina bei prisimena pirmąjį tarpusavio mačą, kuriame „Žalgiris“ namuose nusileido 67:81.

„Važiuojame siekti revanšo prieš varžovą, su kuriuo turėjome vienas iš prastesnių rungtynių pirmajame rate, – sakė treneris. – Tai kažkiek sąlygojo ir mūsų prastas žaidimas, leidome varžovams žaisti savo krepšinį, jie turi daug stiprių krepšininkų ir jie galėjo žaisti savo mėgstamą žaidimą. Tikiuosi, kad šiame rate būsime padarę išvadas ir pasieksime revanšą.“

– Kalbant apie pirmąsias rungtynes, Derrickas Williamsas pelnė 25 taškus, ką galima padaryti geriau prieš šį žaidėją?

– Tiek Williamsas, tiek Dwayne'as Baconas turėjo geras rungtynes, nemažai taškų gavome greitajame puolime. Buvo nemažai situacijų, kuriose blogai gynėmės vienas prieš kitą, jie mėgsta žaisti vienas prieš vieną, tad turėsime bandyti neleisti to daryti, priversti daugiau dalintis kamuoliu, sumažinti erdves, kad jei negalėtų daryti tai, ką mėgsta labiausiai.

– Varžovai per pastarąsias 8 rungtynes Eurolygoje iškovojo tik 1 pergalę. Kas jūsų nuomone neveikia Atėnų ekipos žaidime?

– Nesinori komentuoti kitos komandos reikalų. Varžovai yra talentingi, turi daug gerų ir individualiai stiprių žaidėjų, gali išauti kiekvienas rungtynes. Mes juos vertiname, gerbiame, prisibijome ir ruošiamės rimtai.

– Vėl likote be vieno iš įžaidėjų, gal pasikalbate su Mantu Kalniečiu apie karjeros pabaigos atidėjimą?

– Pokalbių kol kas nebuvo, jis vis dar yra su mumis. Ačiū dievui, kad tą modelį jau esame pasibandę anksčiau, kai pradėdavome rungtynes su Tomu Dimša. Tas pats Lukas Lekavičius jau yra geresnėje formoje, nei buvo Evansui patyrus traumą. Turime Dovydą Giedraitį, Mantą Kalnietį, bandysime šitas minutes padalinti ir išspręsti šią problemą.

– Kokia yra Dovydo Giedraičio situacija, ar jis vyks į Atėnus?

– Taip, jis jau prisijungė prie mūsų treniruočių, aišku, iki jo geriausios formos dar toli, tačiau jau treniruojasi ir padeda mums. Kažkiek rotacijos minučių tikrai galės duoti.

– Ar mastote laikotarpyje be Tayloro kažką labiau išbandyti iš dublerių komandos?

– Be abejo, naudosime tą patį modelį, turbūt jau žinote tuos 2-3 dublerius, kurie mus papildo priklausomai nuo to, kurios pozicijos žaidėjų labiausiai reikia. Kai reikės duoti poilsio pagrindinės komandos žaidėjams, tikrai naudosimės jų paslaugomis.

– PAO paskutiniu metu siejamas su Shabazzu Napieru, ar nekirbėjo širdis, kad varžovai susitars su šiuo gynėju ir jis iššaus Atėnuose?

– Gandų nesinori komentuoti, bet teko prieš jį žaisti, kai jis dar rungtyniavo „Zenit“ ekipoje. Jis tikrai turėjo gerą pradžią, jo lubos yra aukštos, tačiau nesinori komentuoti gandų.

– Ar turite informacijos apie tuos žaidėjus, kurie gali nežaisti varžovų gretose?

– Sunku yra sukontroliuoti, kas žais, kas ne. Kiek žinome, paskutinių rungtynių nežaidė Nate'as Woltersas, Marius Grigonis, pasigirdo pranešimų dėl Artūro Gudaičio, ruošiamės prieš visus. Gal juos ilsino, tad ruošiamės visiems. Atėjo sezone toks metas, kai pradeda lįsti traumos, ar vidiniai nesutarimai. Lieku tokios nuomonės, kad pirmiausia reikia išspręsti problemas savo darže ir mažiau kreipti dėmesio į tai, ką rašo apie varžovus. Manau, kad su savo netektimis susitvarkėme neblogai, manau, kad tai yra svarbiausia.

– Dwayne'as Baconas savo taškų vidurkį susirenka kiekvienose rungtynėse, tačiau pergalių tai neatneša. Kiek svarbu bus stabdyti kitus žaidėjus?

– Visada yra klausimas, ar duoti vienam žaidėjui susirinkti daugiau taškų ir atkirsti komandos draugus, kad jie mažiau čiupinėtų kamuolį, ar atvirkščiai. Baconas dažnai kamuolį turi savo rankose bei užbaiginėja atakas pats. Bandysime pasirinkti kažkurį kelią.