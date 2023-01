Nesustabdomas Giannis atliko įspūdingą dėjimą

Nuotr.: AP – Scanpix

Indianoje dominavęs Giannis Antetokounmpo surinko 41 tašką, o Milvokio „Bucks“ (32-17) pergalę papuošė fantastišku dėjimu.

Rungtynių žaidėjas EFF 32 Giannis Antetokounmpo Taškai 41 Taiklumas 16-29 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 6

Įsibėgėjęs graikas ketvirtajame kėlinyje įkrovė per Oshae Brissettą ir privertė susirinkusius griebtis už galvų.

Mike'o Budenholzerio auklėtiniai svečiuose 141:131 (45:30, 40:26, 29:43, 27:32) įveikė vietos „Pacers“ (24-27).

Antetokounmpo per 34 minutes sumetė 14 iš 22 dvitaškių, 2 iš 7 tritaškių ir 7 iš 18 baudų, atkovojo 12 kamuolių bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

„Bucks“ lyderis 5 iš 8 baudų realizavo svarbiausiu metu – per paskutines keturias mačo minutes, kai svečiai iš Milvokio perlaužė rungtynes.

Prasidėjus paskutinei minutei Giannis pataikė dvitaškį ir „Bucks“ pirmavo daugiau nei užtikrintai – 141:129.

Besibaigiant antrajam kėliniui Milvokio klubas triuškino šeimininkus net 85:52.

Patas Connaughtonas realizavo 4 iš 6 tritaškių, Brookas Lopezas ir Graysonas Allenas įmetė po 3, Giannis, Jevonas Carteris ir Joe Inglesas – po 2.

„Pacers“ pralaimėjo 9 kartą per paskutinius 10 susitikimų.

„Bucks“ gretose 7 iš 10 žaidėjų surinko dviženklį taškų skaičių.

Jrue Holiday buvo labai arti trigubo dublio: 20 taškų, 9 atkovoti kamuoliai ir 9 rezultatyvūs perdavimai.

„Pacers“: Mylesas Turneris 24 (8/13 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam., 4 blok.), Buddy Hieldas 22 (5/9 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Bennedictas Mathurinas 21 (5/8 dvit., 8/9 baud., 8 atk. kam., 5 kld.), T.J. McConnellas 19 (8/10 dvit., 6 atk. kam., 9 rez. perd., 3 per. kam., 29 naud.), Chrisas Duarte 17 (5/6 dvit., 2/5 trit., 6 rez. perd.), Aaronas Nesmithas 10 (2/4 trit.), Andrew Nembhardas (4/8 dvit., 4 rez. perd., 4 kld.) ir Jalenas Smithas (5 atk. kam.) po 9.



„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 41 (14/22 dvit., 2/7 trit., 7/18 baud., 12 atk. kam., 6 rez. perd., 32 naud.), Jrue Holiday 20 (6/11 dvit., 1/5 trit., 5/6 baud., 9 atk. kam., 9 rez. perd., 6 kld.), Khrisas Middletonas 17 (7/9 dvit., 4 rez. perd.), Brookas Lopezas 15 (3/6 trit., 6 atk. kam.), Patas Connaughtonas 14 (4/6 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam.), Graysonas Allenas 13 (3/5 trit., 4 rez. perd.), Jevonas Carteris 12 (2/2 trit.).

Giannio žaidimo momentai:

Rungtynių akimirkos: