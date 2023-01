Apkartęs atsisveikinimas: „Žalgiris“ Kalnietį išlydėjo nesėkme

Atrodo, kad Maskvytis Kalnieciui specialiai kiaule pakiso, prasidedant ketvirtam kėliniui, tiesiog reikėjo leist stipriausia sudėtį su Lekavičium, kad komanda pabėgtų į priekį ir galutinai uždarytų rungtynes na ir tada galėjo leist Kalnietį.. Tai ne leidžia ketvirto pradžioje ko pasekoje Jonava tuo ir pasinaudoja.. Apskritai kam jį į penketa kišt reikėjo? Reikėjo pradėt eurolygine sudėtim ir sutvarkyt ta Jonava per du kėlinius, na o tada turint užtikrinama persvara leist Kalna, tada ir jam but buve lengviau įeit į rungtynes ir komanda but laimėjus.