Galingai žaidęs Sabonis dėl pražangų dramatišką pabaigą stebėjo nuo suoliuko

Sabonis su Foxu kiekvienas varžybas elementariai nuteisėjaujami būna ir vis tiek 3 vietoje sėdi. Sabonis rinktų netoli Jokičiaus skaičių taškų grafoje jei gautų švilpuką kaip All Staras, o ne lygos naujokas, Foxas irgi turėtų geresnius skaičius nei Ja Morant jei bent panašų švilpuką kaip Ja gautų, kosmosas kaip jų varžybos teisėjaujamos būna. Padarė vienas žurnalistas analizę Last 2 Minutes Reportų po to skandalo ir neduotos baudos prieš Lebroną, tai per 22 varžybas Kings varžybose buvo 36 neteisingi švilpukai paskutinėse 2 minutėse, iš jų net 23 prieš Kings, be konkurencijos daugiausiai lygoje. Čia jau trololo iš teisėjų pusės, kaip prasidėjo 2002 tose garsiose varžybose pries Lakers taip ir tęsiasi iki dabar be stabdžių ir net nesistengia paslėpt to lyga :D