NBA pulsas: susimaišęs Sabonis per klaidą išėjo į rūbinę

Susimaišęs Domantas Sabonis, fantastiškas Luka Dončičius, Deni Avdijos karjeros mačas, tinklelį plėšantis Stephenas Curry – tai ir dar daugiau – sausio 31-osios NBA pulse.

Sausio 31-osios NBA pulsas

SUSIMAIŠĖ. Domantas Sabonis iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 4 minutėms užsidirbo techninę pražangą, o prieš tai jis buvo gavęs 5 asmenines pražangas. Lietuvis turėjo sėstis ant suolo, bet susimaišė manydamas, kad yra išvaromas iš mačo. Dėl to Sabonis iškeliavo į rūbinę, nors taisyklės to nereikalavo. Po kurio laiko centras grįžo ant suolelio ir stebėjo „Kings“ pergalę per pratęsimą 118:111 prieš Minesotos „Timberwolves“.

Sabonis per 36 minutes spėjo pelnyti 17 taškų ir atkovoti 13 kamuolių. „Kings“ į pergalę atvedė De'Aaronas Foxas, įmetęs 32 taškus (11/23 dvit., 2/4 trit., 4/5 baudų).

Sabonį pakeitęs Trey Lylesas per pratęsimą pelnė 8 iš savo 11 taškų.

PENKTASIS. Luka Dončičius penktąjį kartą karjeroje pasiekė 50 įmestų taškų ribą. Šįsyk slovėnas pelnė 53 taškus (12/13 dvit., 5/11 trit., 14/18 baudų) ir taip beveik pelnė pusę komandos taškų (53 iš 111), o Dalaso „Mavericks“ namie 6 taškais įveikė Detroito „Pistons“.

Per pastaruosius 50 metų tik Michaelas Jordanas (17) ir LeBronas Jamesas (5) taip pat per pirmuosius 5 karjeros sezonus bent 5 sykius įmetė po 50 taškų.

Dončičius vien per šį sezoną 50 taškų ribą pasiekė keturis sykius.

23-ejų metų NBA žvaigždės rekordas yra 60 taškų, pelnytas 2022 metų pabaigoje.

BE ŽVAIGŽDŽIŲ. Bruklino „Nets“ neturėjo Kevino Duranto, Los Andželo „Lakers“ – LeBrono Jameso ir Anthony Daviso. Prožektorių šviesas į save nukreipė Kyrie Irvingas, kuris pelnė 26 taškus, atkovojo 7 kamuolius bei pridėjo 6 rezultatyvius perdavimus, o jo vedama „Nets“ namie 121:104 įveikė „Lakers“.

Per atkarpą be kelio traumą patyrusio Duranto „Nets“ fiksuoja 4-6 balansą.

IŠLAUKĖ. Orlando „Magic“ prieš Filadelfijos „76ers“ iškovojo pirmąją pergalę nuo 2019 metų ir pirmąjį laimėjimą Filadelfijoje nuo 2016 metų. Paolo Banchero surinko 29 taškus (8/17 dvit., 3/5 trit., 4/5 baudų), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o Moritzas Wagneris pelnė 22 taškus ir pataikius 10 baudų metimų iš 10 bandymų užfiksavo karjeros rekordą.

Ir nors pirmajame kėlinyje „Magic“ turėjo 21 taško deficitą, ji svečiuose triumfavo prieš „76ers“ 119:109. Jaunesnis Moritzo Wagnerio brolis Franzas įmetė 19 taškų.

SUGRĮŽIMAS. Nuo momento, kai „76ers“ Markelle'ą Fultzą išmainė į Orlando „Magic“, praėjo beveik ketveri metai, bet tik dabar Fultzas žaidė pirmąsias rungtynes Filadelfijoje. Kaskart, kai šios komandos susitikdavo Filadelfijoje, Fultzas būdavo traumuotas. Šįsyk jis pelnė 12 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

NUTRAUKTA SERIJA. Vašingtono „Wizards“ San Antonijuje prieš vietos „Spurs“ nebuvo laimėję nuo 1999 metų, tad buvo patyrę 22 pralaimėjimus iš eilės. Visgi ši serija buvo nutraukta.

Deni Avdija pelnė 25 taškus (8/10 dvit., 2/2 trit.) ir atkovojo 9 kamuolius, Bradley Bealas pridėjo 21 tašką, 7 sugriebtus kamuolius ir tiek pat rezultatyvių perdavimų, į aikštę grįžęs Kristaps Porzingis įmetė 17 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir asistavo 7 sykius, o „Wizards“ 127:106 sutriuškino „Spurs“.

25 taškus pelnęs Avdija užfiksavo karjeros rekordas, kuris iki šio mačo buvo 21 taškas. Trečiąjį sezoną „Wizards“ gretose žaidžiantis iš Izraelio kilęs Avdija renka po 8,7 taško, 6,3 atkovoto kamuolio ir 2,5 rezultatyvaus perdavimo.

Vašingtono klubo fiksuojama 6 pergalių serija šiuo metu yra ilgiausia NBA.

NEIŠSIKAPSTO. „Spurs“ šį sezoną pralaimėjo visas 35 rungtynes, kuriose bent sykį atsiliko dviženkliu skirtumu. Greggo Popovichiaus treniruojama ekipa yra laimėjusi 14 sykių bei patyrusi 37 nesėkmes.

PLĖŠĖ TINKLELĮ. Stephenas Curry vėl siautėjo aikštėje ir šįkart buvo šalia trigubo dublio. „Warriors“ žvaigždė pelnė 38 taškus (8/14 trit.), atliko 12 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 8 kamuolius, o jo ginama ekipa svečiuose 128:120 susitvarkė su Oklahomos „Thunder“. „Warriors“ šią ekipą įveikė jau septintą kartą iš eilės. Šiuo metu „Warriors“ fiksuoja trijų pergalių seriją, o po jos turi ir teigiamą pergalių (26) bei pralaimėjimų (24) balansą.

Draymondas Greenas taip pat buvo netoli trigubo dublio – 7 taškai, 12 rezultatyvių perdavimų ir 9 atkovoti kamuoliai.

Klay Thompsonas įmetė 6 tritaškius, o visa „Warriors“ ekipa – 20 iš 47 (43 proc.).

NEPRAMETA. Damianas Lillardas praėjusią naktį pataikė 17 baudų metimų iš 17 bandymų. Tai jau dešimtosios Lillardo rungtynės karjeroje, kuriose jis 100 procentų taiklumu pataiko bent 15 baudų metimų.

Lillardas dar pridėjo po 5 dvitaškius ir tritaškius, iš viso pelnė 42 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, o jo vedama „Blazers“ namie 129:125 atsilaikė prieš Atlantos „Hawks“.

REKORDAS. „Hawks“ gretose Dejounte Murray pelnė 40 taškų ir vienu tašku pagerino ankstesnį asmeninį rekordą (39 tšk.). 26-erių 196 cm ūgio įžaidėjas pataikė 8 dvitaškius iš 18, 5 tritaškius iš 8 ir visas 9 baudas. Jis taip pat pridėjo 8 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, bet Portlando „Trail Blazers“ dvikovoje su „Mavs“ to neužteko.

Po šio mačo Murray fiksuoja 21,2 taško rezultatyvumą ir kiek pagerino ankstesnį geriausio sezono rezultatyvumo vidurkį (2021-2022 metais – 21,1).

DUETAS. Mikalas Bridgesas surinko 29 taškus, Deandre Aytonas pridėjo 22 taškus ir 13 atkovotų kamuolių, o Finikso „Suns“ šeštąją pergalę per pastarąsias 7 rungtynes pasiekė namuose 114:106 prieš Toronto „Raptors“. Finikso klubas vertėsi be savo vedlio Devino Bookerio.

