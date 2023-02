Kai gelbsti charakteris: „Ryto“ augimo skausmai

Vilniaus „Rytas“ dažnai šiame sezone prisidaro problemų banguodami, tačiau per charakterį sugeba išsitraukti pergales.

Vilniaus „Rytas“ – nenuspėjama komanda. Kartais jis kietas ir neįkandamas, kartais jis minkštas ir perlaužiamas. Kad sostinės klubas šiemet žaidžia nestabiliai – girdėta ir rašyta ne vieną kartą. Taip yra ir tai rodo rezultatai – stabilios pergalių serijos Europoje nebuvo. Tačiau kažkokiu būdu ši komanda vis dar gyva ir kol kas nesugadino nė vieno šio sezono tikslo. Kaip?

Kad ir kaip nepastoviai žaidžia, vilniečiai pamažu auga ir FIBA Čempionų lygos mačas su Stambulo „Bahcesehir Koleji“ tai parodė.

Dar prieš mačą Giedrius Žibėnas akcentavo Stambulo klubo lyderius – Jamarą Smithą, Langstoną Hallą ir Jerry Boutsiele, kuris Čempionų lygos mastais yra monstras po krepšiu, o pats „Bahcesehir Koleji“ žaidimas būtent dėl šio aukštaūgio dažniausiai yra grindžiamas per baudos aikštelę.

Vilniečiai ant parketo išėjo su misija stabdyti šiuos varžovų lyderius bei neleisti karaliauti po krepšiu Boutsiele. Ir tai padarė. Smithas, Hallas ir Boutsiele kartu sudėjus per pirmą mačo pusę surinko 17 taškų, o jau minėtasis Boutsiele pelnė 8. Tačiau visi jie – darbiniai, per vargus, per skausmus ir kietą Jarviso Williamso bei Evaldo Kairio gynybą. Jokių antrųjų šansų šiam aukštaūgiui.

Gytis Radzevičius, Margiris Normantas ir Benedekas Varadi puikiai darbavosi su Hallu bei Smithu, kurie per pirmąją rungtynių atitinkamai pelnė 4 ir 5 taškus, o „Bahcesehir Koleji“ iš viso sukrapštė 31. Tai – geriausias vilniečių rezultatas šiame sezone. Tokia vilniečių gynyba nėra įprasta, nes „Rytas“ garsėja kaip labiau į puolimą orientuota komanda.

Davę daug kietumo ir agresyvumo, vilniečiai dominavo po lenta, o nusiimti kamuoliai lėmė paprastą dalyką – kurą pagrindiniam „Ryto“ varikliui – greitam puolimui.

Vos apsigynęs „Rytas“ bėgo ir tai lėmė uraganinį puolimą. 48 taškai per pirmąją susitikimo pusę ir 17 taškų persvara (48:31).

„Gynyboje bandėme daryti viską, kas geriausia, – po mačo sakė 10 taškų pelnęs Benedekas Varadi. – Padarėme nemažai klaidų, bet kaip komanda niekada nesustojome ir rotavome, padėjome vienas kitam. Klaidų bus, bet manau, kad su tokia gynyba galime sustabdyti bet ką. Pirmoje pusėje geriausiai gynėmės per visą sezoną.“

„Ką buvome sutarę gynyboje, pirmoje rungtynių pusėje buvome tikrai geroje koncentracijoje, padėdavome iš ten, kur reikia, – apie gynybą kalbėjo Giedrius Žibėnas. – Padarydavome papildomą pražangą iš ten, kur reikia. Nusiimdavome svarbius kamuolius. Neduodavome jiems priimti kamuolio ten, kur norėdavo.

Žaidėjų reakcija jau buvo gera Klaipėdoje. Manresoje mes tikrai nepadarėme gynyboje to, ką galime. Mes atšviežinome taisykles, kurias jau buvome primiršę, kaip treneriai irgi turbūt turime dažniau jas priminti.“

Ir kai „Rytas“ priminė vieną geriausiai besiginančių komandų Čempionų lygoje, nutiko tai, kas vilniečius persekioja visą sezoną – bangavimas. Į trečiąjį ketvirtį lyg nesavi išėję vilniečiai iškart prasileido spurtą 0:13, o iki tol puikiai stabdyta lyderių Smitho, Hallo ir Boutsiele trijulė pradėjo daryti savo darbą. Iš 22 turėtų taškų (48:26) liko vos 7 (55:48).

„Nenorime toleruoti, kaip mes išėjome į trečiąjį kėlinį, nors žaidėjai gal nepatikėjo, kad tai – komanda, kuri gali sugrįžti iš 20 taškų deficito, – apie priežastis kalbėjo Žibėnas. – Ne kartą jie tai padarė. Ne visas rungtynes laimėjo, bet labai dažnai grįžta. Įkrintamųjų serijoje su Ostendės „Filou“ likus 2 minutėms jie atsiliko 11 taškų ir vis tiek laimėjo lemiamas rungtynes. Jie – tikrai patyrę žaidėjai.

Sakyčiau, jog antroje rungtynių pusėje per dažnai reagavome į jų klaidinamus judesius. Dėl to jie susikurdavo prasiveržimus. Ten tada būdavo nereikalingos pagalbos ir jie atrasdavo daug metikų. Jie turi tuos žmones, ir Jamaras Smithas dažnai likdavo laisvas.“

„Mums trūko koncentracijos ir susikaupimo po ilgosios pertraukos. Netinkamai išėjome iš rūbinės. Viskas mūsų rankose“, – sakė Varadi.

Tačiau priremti prie sienos vilniečiai nesulūžo. Marcusas Fosteris įjungė sau jau įprastą režimą: per ketvirtąjį kėlinį sukratė 15 taškų, mačą baigė su 30 ir nors svečiai paskutinę minutę priartėjo iki 85:91, vilniečiai atsilaikė baudas pataikius Gyčiui Masiuliui ir iš po krepšio įmetus Varadi.

„Marcusas yra vienas iš geriausių Čempionų lygos žaidėjų, – žodžių į vatą nevyniojo Žibėnas. – Šiandien jis žaidė labai gerai be kamuolio, nors dažniau nori būti su kamuoliu. Buvo vienas iš jo epizodų gynybinių, kur jis nepasiekė kamuolio, bet paprasčiausiai pamušė jį komandos draugams ir tai buvo labai svarbus kamuolys.

Jį kartais ir dvigubino, ir skyrė jam daug dėmesio, bet jis tikrai gerai numetinėjo kamuolius. Gal ne viską sumetėme, rezultatyviuose perdavimuose to nesimato, bet šiandien jis žaidė komandai. Mane tai labiausiai džiugina. Tai daro jį geresniu ir įdomesniu žaidėju.“

Nors „Rytas“ parodė augimo gynyboje požymius ir charakteringai nesulūžo, vilniečiai vis dar stipriai banguoja. Tai parodė ir galutinis rezultatas, kuris po pirmosios pusės neatrodė realus – 95:88. Iš +22 iki +7.

Pirmoje pusėje puikiai dengtas Boutsiele mačą užbaigė su 23 taškais, 10 atkovotų kamuolių ir 31 naudingumo balu. Smithas pridėjo 19, Hallas – 13 taškų. Toli gražu ne tie skaičiai, kurie degė ties jų statistine eilute per ilgąją pertrauką.

Taigi, tiek nusiteikimas po pertraukos, tiek gynybos pastovumas yra taisytini dalykai ir „Rytas“ šiuo metu primena septyniolikmetį krepšinio talentą, kuris vietomis atrodo įspūdingai, tačiau vietomis itin pažeidžiamas ir kamuojamas augimo skausmų.

Tačiau tie skausmai neša pozityvą. „Rytas“ vis dažniau rodo, kad nėra vien puolimo komanda, o tyliai kęsti skausmus leidžia charakteris, kurio dėka iškovojamos pergalės net ir prisidarius sau bėdų per jaunatviškas kvailystes – kardinaliai skirtingas atkarpas, lemiančias nepastovumą.

„Patys priverčiame save kentėti, net šitose rungtynėse įvyko taip, – atsiduso Žibėnas. – Toks yra visas sezonas. Patys pasistatome į tokią poziciją. Ne pirmą ir ne devintą kartą reikės kapstytis. Toks tas visas sezonas, bet džiaugiamės žaidėjų charakteriais ir turime tokių žaidėjų grupę, su kuriais galime padaryti tai (patekti tolyn turnyre – aut. past.).“