PČ laukiantis Sabonis: „Norime, kad tautiečiai didžiuotųsi mumis“

Nuotr.: FIBA

Lietuvos rinktinė iškovojo bilietą į 2023 metų pasaulio čempionatą, o Domantas Sabonis prieš jį neslepia ambicijų.

Domantas Sabonis Komanda: Sacramento Kings

Pozicija: PF, C Amžius: 26 Ūgis: 211 cm Svoris: 109 kg Gimimo vieta: Portlandas, JAV

Aštuonias pergales iškovojusi ir du pralaimėjimus patyrusi Lietuvos rinktinė iš K grupės jau pačiupo bilietą į pasaulio čempionatą.

„Tokioje atrankoje, kurioje kovojama dėl pasaulio čempionato, galimybę pasireikšti gavo mažiau tarptautinės patirties turintys ar laiko aikštėje gaunantys žaidėjai, – bendraudamas su FIBA sakė Sabonis. – Tai treneriams ir nacionalinėms komandoms suteikia daugiau pasirinkimų. Mums labai svarbu turėti jaunų žaidėjų, kurie įgytų patirties rinktinėje ir būtų pasiruošę būti komandos dalimi, kai jie bus pašaukti.“

„Konkurencija didžiulė, bet turėjome iškovoti vietą į pasaulio čempionatą, – sakė 26-erių Sabonis. – Tai – vienintelis variantas. Tokia komanda kaip Lietuvos rinktinė turi pasirodyti kiekviename turnyre ir varžytis su geriausiais visą laiką. Nors europinio krepšinio lygis yra išaugęs, tačiau esame pasiryžę toliau vesti Lietuvos rinktinę tarp geriausių komandų pasaulyje.“

FIBA languose lietuvių gretose daugiau patirties ir atsakomybės gavo puikiai minutes išnaudoję 24-erių Ignas Brazdeikis ir 22-ejų Rokas Jokubaitis.

Nuotr. FIBA

Brazdeikis per 4 mačus vidutiniškai aikštėje praleido po 19 minučių ir rinko 9,8 taško, 3 atkovotus kamuolius bei 5 naudingumo balus, tuo metu Jokubaitis per dvejas rungtynes fiksavo 9 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio, 7 rezultatyvių perdavimų bei 14,5 naudingumo balo statistiką per 27 minutes.

„Kol kas jie puikiai žaidė nacionalinėje komandoje, bet žinau, kad geriausia jų dar laukia ateityje, – tvirtino Sabonis. – Jie greitai prisitaikė ir jau dabar yra pasiruošę iššūkiams bei atsakomybėms.“

„Esame visi kartu, Lietuvos rinktinė – labai solidi ir vieninga grupė. Turime motyvacijos padėti vienas kitam kiekvienais metais tapti geresniais“, – pridūrė Sakramento „Kings“ klube žaidžiantis 211 cm ūgio puolėjas.

Nuotr. FIBA

Pirmą kartą pasaulio čempionatas vyks trijose šalyse – Filipinuose, Japonijoje ir Indonezijoje.

„Esu įsitikinęs, kad tai bus nuostabus turnyras. Žiūrovai norės išvysti geriausius krepšininkus iš viso pasaulio. Manau, kad visos šios trys šalys nekantrauja pradėti turnyrą. Turnyras turi visus reikiamus ingredientus, jog taptų sėkmingas“, – teigė Domantas.

Lietuvis tiki, kad jo šalies rinktinė artėjančiame turnyre parodys visą komandos potencialą.

„Visi kovojame dėl vieno tikslo, – teigė Lietuvos rinktinės puolėjas. – Visi norime, kad mūsų tautiečiai didžiuotųsi mumis. Man didelė garbė atstovauti Lietuvai. Nesvarbu, ar tu daug aikštėje praleidi laiko, ar mažai, tačiau visi nori atiduoti visas jėgas vilkėdami šiuos marškinėlius.“