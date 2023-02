Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Su krepšiniu absoliučiai nesusijęs klausimas, bet - ar yra Basketnews planuose puslapio grafinis atnaujinimas, naujų funkcijų pridėjimas? Dabartinėje stadijoje esantis puslapis yra ganėtinai senamadiškas, primena 2016 metus, jame trūksta tokių funkcijų, kaip Two Factor authenticator (paskyros duomenų apsaugojimas, kas šiuo momentu yra tik slaptažodis, o to neužtenka), planešetinių kompiuterių, bent jau iPad programėlė, ganėtinai sunkiai naudojama, kadangi pats parašytas kodas yra pritaikytas tik telefonams ir kompiuteriams (paveiksliukai per dideli).