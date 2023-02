Aukštesnę pavarą įjungusi „CBet“ palaužė „Neptūno“ pasipriešinimą

Nuotr.: LKL

Trys kėliniai buvo visiškai lygūs, tačiau ketvirtajame Jonavos „CBet“ (11-6) surakino varžovų puolimą ir įsirašė pergalę Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“).

Rungtynių žaidėjas EFF 29 Jeff Garrett Taškai 10 Taiklumas 4-6 Atkovoti kamuoliai 13 Rezultatyvūs perdavimai 4

Virginijaus Šeškaus auklėtiniai namuose 83:66 (19:22, 20:19, 21:14, 23:11) įveikė Klaipėdos „Neptūną“ (7-10).

Jonavos komandai tai – trečioji pergalė paeiliui „Betsafe-LKL“.

„Neptūnas“ vertėsi be dviejų kertinių žaidėjų – Mindaugo Girdžiūno bei Austino Wiley, kurie susirgo.

Atkakliai prasidėjusiame mače netrūko tolimų metimų, o bet koks vienos komandos bandymas atitrūkti sulaukdavo varžovų atsako. „Neptūnas“ buvo įgijęs trapų pranašumą (14:9), bet jau po Artūro Valeikos dėjimo „CBet“ persvėrė rezultatą – 16:15.

Klaipėdiečiai ir vėl pabandė perimti kontrolę (26:19), tad tai vertė Virginijų Šeškų prašyti pertraukėlės. Iškart po jos Glynnas Watsonas pataikė iš toli, vėliau sumetė baudas, bet atsakymą turėjo ir „Neptūnas“ – 31:24. Lyderio vaidmens čia ėmėsi Deividas Gailius.

8:0 – taip spurtavo šeimininkai, susigrąžinę pranašumą (32:31), vis tik Gailiaus šūvis leido „Neptūnui“ į ilgąją pertrauką išeiti nusiteikus pozityviau – 41:39.

Po pertraukos situacija išliko panaši – nė viena komanda prie pergalės nepriartėjo labiau. „CBet“ ėmė gadinti klaipėdiečių pozityvą ir vėl pirmavo (53:49), o prieš paskutinį ketvirtį turėjo 5 taškų persvarą, kadangi tritaškį smeigti spėjo Edvinas Šeškus – 60:55.

Taškus ant i Jonavos komanda ėmė dėti lemiamu metu. Nors Gailius ketvirtą kėlinį atidarė taikliai, Dovis Bičkauskis realizavo dvi atakas, Šeškus pridėjo dar du taškus, o Martinš Laksa – tritaškį – 70:59.

„CBet“ artėjo prie pergalės, o „Neptūnas“ neišnaudojo ne tik puolimo, bet ir baudų metimų. Tai kainavo brangiai – Laksa sukūrė dvi produktyvias atakas ir taip jonaviškiai buvo priekyje jau 77:59.

„Neptūnui“ niekaip nepavyko kapstytis iš duobės ir šansų pakovoti dėl pergalės jis nebeturėjo.

Jonavos komandai Jeffas Garrettas per 35 minutes pelnė 10 taškų (3/4 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 29 naudingumo balus.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Glynnas Watsonas, per 26 minutes pelnęs 18 taškų (1/2 dvit., 4/7 trit.). Jis taip pat atkovojo 1 kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.

Klaipėdos ekipos gretose išsiskyrė Matas Jogėla, kurio sąskaitoje per 35 minutes buvo 17 taškų (3/8 dvit., 3/7 trit., 2/2 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 17 naudingumo balų.



„CBet“: Glynnas Watsonas 18 (4/7 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Martinš Laksa 17 (4/5 dvit., 3/5 trit.), Edvinas Šeškus 16 (5/9 dvit., 2/5 trit.), Jeffas Garrettas 10 (13 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam., 29 naud.), Artūras Valeika 9 (4/6 dvit.), Dovis Bičkauskis 7 (5 rez. perd.).



„Neptūnas“: Matas Jogėla 17 (3/8 dvit., 3/7 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Deividas Gailius 16 (3/9 trit., 5 atk. kam.), Rinalds Malmanis 9 (4/5 dvit., 8 atk. kam.), Žygimantas Janavičius 8 (8 rez. perd., 5 kld.), Oskaras Pleikys 7 (3/9 dvit., 8 atk. kam.).