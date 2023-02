Kūrybos pasigedęs Ulanovas: apie komandiškumo trūkumą ir pastabą Brazdeikiui

Nuotr.: zalgiris.lt

Nuotr.: zalgiris.lt

Nuotr.: zalgiris.lt

Nuotr.: zalgiris.lt

Nuotr.: zalgiris.lt

Kauno „Žalgiris“ visas rungtynes lipo į kalną ir likus mažiau nei 2 minutėms iki mačo pabaigos turėjo 2 taškų deficitą prieš Stambulo „Anadolu Efes“ (70:72), tačiau Eurolygos čempionai lemiamu metu parodė klasę, žalgiriečiams pritrūko tikslumo ir Kauno klubas patyrė antrąją nesėkmę paeiliui (70:80).

Fotogalerija Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt

Po mačo 15 taškų pelnęs „Žalgirio“ kapitonas išskyrė pagrindines pralaimėjimo priežastis.

„Tikėjomės panašių rungtynių. Daug klaidų puolime, pritrūko nemažai kūrybos. Didžiąją dalį laiko puolime laikėmės ant individualių sprendimų. Iki trečiojo kėlinio keturi žmonės buvo pelnę taškus. Pasikartosiu, kad pritrūko kūrybos, įžaidimo, įeiti giliai, išsimėtyti perdavimus. To nebuvo, to labai trūko. Nemažai statiško puolimo, bet kažkiek laikėmės ant to.

Gynyboje buvo visai gerų momentų, bet momentais, kuriais galėjo keistis rungtynių eiga, nubaudė mus varžovai už grubias klaidas. Bandėme grįžti į rungtynes, bet suprantame, kad ši komanda puolime talento turi labai daug. Puolime galime daugiau kažkiek pridėti, o gynyboje mus baudė už kiekvieną smulkmenėlę“, – kalbėjo Ulanovas.

– Pabaigoje buvote prisiviję varžovus. Ko pritrūko iki rungtynių perlaužimo?

– Apie mačo pabaigą kalbėti yra paprasta, nėra jokių 50 prieš 50. Jeigu lieka kelios minutės ir panašus rezultatas, tai nieko per daug neprigalvosi. Larkinas mus apėjo ir įmetė. Taškų reikėjo žvalgytis anksčiau. Kodėl reikėjo vytis visas rungtynes, kodėl nekontroliavome geriau, tikrai gynyboje stebuklų nerodė „Anadolu Efes“ ir kažkokių neeilinių pastangų neįdėjo.

Jie leido mums užpulti, bet reikėjo dar geresnio įžaidimo, jog pajungtume daugiau komandos draugų. Čia yra kaltė tų, kurie pelnė mažai taškų, mūsų visų kaltė, kur mes neįvedėme, neįjungėme tų žmonių į puolimą, nesukūrėme jiems progų. Čia problema. Pabaigoje individualūs veiksmai: mes prametėme kelis metimus ir jie pabaigoje pabėgo.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Will Clyburn Taškai 19 Taiklumas 7-13 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 3

– Kas neveikė pirmoje pusėje puolime?

– Jeigu buvo keli momentai, kai įžaisdavome kamuolį iki tikro metimo, tai viskas tikrai gerai išėjo. Pirmoje pusėje buvo bėdų: forsuodavome atakas, metame iš pirmo varianto. Galiausiai prarandame kamuolį, nes klaidų buvo nemažai per pirmąją pusę. Varžovai ant to gyveno ir mes pametėme savo ritmą. Todėl tie 28 taškai ir buvo pelnyti. Arba klaida, arba forsuotas sprendimas. Laikėmės ant individualaus žaidimo, kas 40 minučių nėra gerai ir tikėtis kažko gero tikrai nevertėtų. Komandiškumo ir išpildymo puolime norėtųsi geresnio.

– Trečiajame kėlinyje buvote sumažinę deficitą iki 3 taškų ir atrodė, jog turėjote psichologinį pranašumą. Kodėl tada nepavyko perlaužti rungtynių?

– Treneris momentais turėjo naudoti rotaciją, nes aukštaūgiai turėjo daug pražangų. Momentais buvo nereikalingų pražangų. Tu negali tikėtis „Anadolu Efes“ nulaužti taip lengvai, nes tikrai velniškai talentinga komanda ir keli momentai jų nepalauš, nes ir patyrę, ir žino, ką reiškia laimėti. Galvoti, kad pavyks nulaužti, niekada negalima. Nebuvo labai blogai. Dar turėjome momentą ketvirtajame kėlinyje sugrįžti, bet džiaugtis nėra ko, įsirašėme dar vieną pralaimėjimą.

– Kiek jaučiasi Igno Brazdeikio tobulėjimas?

– Ignas gerai sužaidė, sumetė savo metimus, kelis sunkius, bet pabaigoje kelis kartus turėjo nusimesti kamuolį ir čia jam bus pamoka ateičiai. Jeigu tu esi įmetęs 20 taškų, visi ant tavęs eis į pagalbą, tuomet reikia nusimetinėti perdavimus. Pozityvo yra, kad jis ateityje pritrauks varžovų dėmesį ir mums turėtų padėti, bet ties sprendimų priėmimu yra kur tobulėti. Aš jam tai pasakiau ir tikiuosi, kad kitose rungtynėse bus dar produktyvesnis.