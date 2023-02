Be pasigailėjimo: „Celtics“ 43 taškais sutriuškino „Nets“

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Bostono „Celtics“ (37-15) be jokio gailesčio nušlavė svečius iš Bruklino.

Rungtynių žaidėjas EFF 38 Jayson Tatum Taškai 31 Taiklumas 12-19 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 4

Jaysonas Tatumas sumetė 31 tašką, o Joe Mazzullos auklėtiniai savo aikštėje 139:96 (46:16, 33:29, 31:27, 29:24) nušlavė bejėgę „Nets“ (31-20).

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui po Luke'o Korneto dėjimo „Celtics“ pirmavo net 49 taškais (127:78).

Visą ketvirtą kėlinį ant suolo praleidęs Tatumas per 29 minutes realizavo 5 iš 7 dvitaškių ir 7 iš 12 tritaškių, atkovojo 9 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Jaylenas Brownas taip pat įmetė 7 iš 12 tritaškių ir įsirašė 26 taškus. Jiedu pataikė daugiau tritaškių (14 iš 24) nei visa „Nets“ (9 iš 39).

Bendrai „Celtics“ realizavo 26 tolimus metimus iš 54 (48 proc.).

Prie viso to, Tatumas ir Brownas įsirašė į Bostono komandos istoriją, kaip pirmasis duetas tose pačiose rungtynėse sumetęs po 7 tritaškius. Negana to, jie tai padarė per pirmuosius tris kėlinius.

„Nets“ nuo sausio 8-osios verčiasi Kevino Duranto, kuris nerungtyniauja dėl patempto kelio. Bruklino komanda be jo laimėjo 4 kartus per 11 susitikimų.

Kyrie Irvingas pelnė 20 taškų (8/11 dvit., 1/7 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

„Celtics“ varžovus į nokdauną pasiuntė dar pirmajame ketvirtyje, kurį laimėjo net 46:16. Tai – didžiausia persvara laimėtas pirmasis kėlinys Bostono komandos istorijoje.

Prieš geriausias rezultatas siekė 26 taškus, kuriais pirmąjį kėlinį „Celtics“ praėjusį lapkritį laimėjo prieš Šarlotės „Hornets“.

„Celtics“: Jaysonas Tatumas 31 (5/7 dvit., 7/12 trit., 9 atk. kam., 4 rez. perd., 38 naud.), Jaylen Brownas 26 (7/12 trit.), Robertas Williamsas 16 (7/8 dvit., 9 atk. kam.), Derrickas White'as 14 (4/5 dvit., 2/6 trit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Luke'as Kornetas 12 (5/6 dvit., 4 rez. perd.), Malcolmas Brogdonas 10 (2/3 trit., 4 rez. perd.), Alas Horfordas 9 (3/4 trit., 5 atk. kam.), Samas Hauseras 8 (2/6 trit., 5 atk. kam.).



„Nets“: Kyrie Irvingas 20 (8/11 dvit., 1/7 trit., 4 rez. perd.), Camas Thomasas 19 (6/10 dvit., 1/6 trit.), Joe Harris 12 (4/7 trit.), Nicolasas Claxtonas (6 atk. kam.) ir Day'Ronas Sharpe'as (4/7 dvit., 7 atk. kam.) po 9, Royce'as O'Neale'as (1/7 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Sethas Curry (1/5 trit.) po 7.