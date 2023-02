Vesely Eurolygos rekordų suvestinėje aplenkė Jankūną

Janas Vesely pagal per karjerą surinktus naudingumo balus aplenkė Paulių Jankūną. Čekas per 297 rungtynes savo sąskaitoje turi 4074 naudingumo balus ir dabar rikiuojasi ketvirtoje vietoje. Ilgametis žalgirietis per 392 sužaistus mačus įsirašė 4067 naudingumo balus.