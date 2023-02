Užsienio lietuvių savaitgalis: rezultatyvus Sargiūno žaidimas nuo pralaimėjimo neišgelbėjo

Nuotr.: IMAGO/Eibner

Tinklalapis BasketNews pristato naujovę – kiekvieną savaitgalį pateiksime įdomiausių užsienio lietuvių pasirodymus vienoje vietoje.

Šioje naujienoje rasite tiek užsienio lietuvių rungtynių tvarkaraštį, tiek jų rezultatus ir tautiečių statistiką tuoj pat po mačų pabaigos.

Vasario 4 dienos (šeštadienio) lietuvių pasirodymus rasite paspaudę čia.

Vasario 5 diena, sekmadienis:

08.05 val. Japonijos lyga: Tokijo „Alvark“ (Dainius Adomaitis) 68:61 „Osaka“

Dainiaus Adomaičio treniruojama „Alvark“ (30-6) savaitgalį Japonijoje baigė be pralaimėjimų. Šeštadienį ji „Osaka“ (17-19) ekipą įveikė 74:66, o sekmadienį tą patį klubą nugalėjo 68:61. Tai buvo jau dešimtoji paeiliui Adomaičio vadovaujamos komandos pergalė Japonijoje. Ji Rytų konferencijoje užima antrą vietą.

12 val. Turkijos lyga: Stambulo „Buyukčekmeče“ (Martynas Sajus, Saulius Kulvietis) 71:68 „Gaziantep“

Sajus per 31 minutę pelnė 18 taškų (7/8 dvit., 4/4 baudų), atkovojo 7 kamuolius, blokavo 2 metimus, perėmė 2 kamuolius, sykį prasižengė ir dukart suklydo. Saulius Kulvietis nežaidė.

Rokas Jokubaitis per 28 minutes pelnė 13 taškų (2/4 dvit., 1/3 trit., 6/7 baud.), atkovojo kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, kartą suklydo ir surinko 20 naudingumo balų. Katalonai Ispanijos pirmenybėse pasiekė devintąją pergalę paeiliui ir bent trumpam užlipo į turnyrinės lentelės viršų. „Barcelona“ vietinėse pirmenybės dabar turi 16 pergalių, o antroje vietoje esantis Madrido „Real“ – 15, tačiau Karališkasis klubas yra sužaidęs rungtynėmis mažiau.

16 val. Vokietijos lyga: Liudvigsburgo „MHP Riesen“ 96:81 Frankfurto „Skyliners“ (Laurynas Beliauskas, Einaras Tubutis)

Beliauskas per 26 minutes pelnė 14 taškų (2/4 dvit., 2/5 trit., 4/6 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, kartą perėmė kamuolį ir surinko 18 naudingumo balų bei buvo rezultatyviausias ir naudingiausias komandos žaidėjas. Tubutis per 31 minutę pridėjo 12 taškų (6/8 dvit., 0/4 trit.), 6 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, klaidą ir 13 naudingumo balų bei buvo ketvirtas komandoje pagal rezultatyvumą. „Skyliners“ per 19 turų pasiekė 5 pergales bei rikiuojasi, iškritimo zonoje esančioje, 17-oje vietoje.

17 val. Belgijos ir Nyderlandų lyga: Bemelio „Yoast United“ 86:68 Amsterdamo „Apollo“ (Deividas Kumelis, Saulius Grigas)

Kumelis per 16 minučių pelnė 2 taškus (1/4 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, kartą kamuolį perėmė, 3 sykius suklydo bei surinko -5 naudingumo balus. Grigas rungtynėms registruotas nebuvo. „Apollo“ per 16 pergalių neiškovojo ir rikiuojasi paskutinėje, 10-oje vietoje.

18 val. Prancūzijos lyga: „Monaco“ (Donatas Motiejūnas) 103:81 Paryžiaus „Paris“

Motiejūnas per 12 minučių pelnė 4 taškus (2/5 dvit., 0/1 trit.), atkovojo kamuolį, blokavo 2 varžovų metimus, 4 sykius prasižengė ir surinko 3 naudingumo balus. „Monaco“ Prancūzijos lygoje iškovojo šeštąją pergalę iš eilės bei su 17 laimėjimų per 20 turų užtikrintai žengia pirmoje turnyrinės lentelės vietoje.

18 val. Ispanijos lyga: Vitorijos „Baskonia“ (Tadas Sedekerskis, Rokas Giedraitis) 91:79 Saragosos „Casademont“

Sedekerskis per 27 minutes surinko 10 taškų (4/4 dvit., 2/2 baud.), 10 atkovotų kamuolių bei 22 naudingumo balus. Tai buvo pirmasis lietuvio dvigubas dublis šį sezoną, 25-erių puolėjas taip pat užfiksavo asmeninį atkovotų kamuolių sezono rekordą, kuris anksčiau siekė 9 mače su Bilbao „Surne Basket“. Giedraitis per 16 minučių surinko 5 taškus (1/2 dvit., 1/4 trit.), 2 atkovotus kamuolius, klaidą ir 2 naudingumo balus.

19 val. Vokietijos lyga: Bairoito „Medi“ (Ignas Sargiūnas) 64:80 Ulmo „Ratiopharm“

Sargiūnas per 27 minučių pelnė 16 taškų (4/8 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, 2 kartus suklydo bei surinko 18 naudingumo balų. Lietuvis buvo rezultatyviausias ir naudingiausias komandos žaidėjas. Bairoito ekipa Vokietijos čempionate per 18 turų pasiekė 3 pergales ir rikiuojasi paskutinėje, 18-oje vietoje.

