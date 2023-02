Žvėriškas Caveris ištraukė „Wolves“ pergalę prieš „Žalgirį“

Pernai metais Maksvytis pasišiukšlino, žinoma tai įtakojo, kad turėjo lavonų komandą Eurolygos mastu ir žinoma geriausią komandą LKL mastu. Dabar žali duobėje, štai ir pasimatys Kaziuko lygis. Mano spėjimas- EU top 8 be šansų, per likusius mačus max 3 pergalės. LKL per didelis komandų skirtumas, net su Kaziu laimės. KTM 50/50 Kitais metais laukiam Šaro