Nusivylęs Maksvytis – apie užsitęsusias nesėkmes ir Tayloro sugrįžimą

Kazys Maksvytis susirūpinęs ir nuleista galva atėjo į spaudos konferencijos kambarį Alytuje – Kauno „Žalgiris“ patyrė jau penktą pralaimėjimą iš eilės.

Alytuje po sėkmingų „Žalgirio“ epizodų atrodė, kad Kauno klubo fanų varžovų arenoje yra net daugiau, tad Maksvytis iškart norėjo atsiprašyti savo sirgalių tiek už šios dienos pasirodymą, tiek ir už ilgą pralaimėjimų seriją.

„Sveikinimai vilkų komandai su pergale. Nesu patenkintas, kaip komanda atėjo į rungtynes ir turiu atsiprašyti fanų už tokią ilgą pralaimėjimų seriją, – spaudos konferenciją pradėjo Maksvytis. – Nemanau, kad tai yra, ką mes treniruojamės su „Žalgiriu“.

Šiandien visi matėme, kad žaidėjams lyg trūksta šviežumo, vieno papildomo žingsnio. Kai yra tokia situacija, reikia pajungti 100 procentų savo galimybes, savo galvą. Šiandien to nebuvo. Vilkai žaidė su gera energija visas rungtynes, mes tik atkarpomis. Ypatingai po pralaimėtų rungtynių, komanda turėtų kitaip sureaguoti. Tikiuosi, kad tai daugiau nepasikartos ir, manau, jog pralaimėjimai yra mūsų galvose.“

„Žalgiris“ per pirmąsias 27 minutes suklydo 17 kartų, per likusį žaidimo laiką – 1 sykį.

Treneris pripažino, kad mačo pradžioje itin stigo koncentracijos, o taip pat jautėsi ir žaidėjų atsipalaidavimas.

„Pirmoje rungtynių pusėje buvo labai mažai koncentracijos, skundėmės teisėjams ir panašiai dėl kontakto. Kitas dalykas, su vilkais šiemet žaidžiame penktą kartą. Visus kartus buvome laimėję. Kartais tokiais atvejais įvyksta atsipalaidavimas, šiandien taip buvo, nenorėčiau, kad taip būtų, bet taip įvyko“, – kalbėjo Maksvytis.

Rungtynių žaidėjas EFF 32 Ahmad Caver Taškai 26 Taiklumas 10-14 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 6

„Žalgiris“ jau ne pirmą savaitę susiduria su kūrybos problema puolime. Tai labiausiai išryškėjo Isaiah Taylorui gavus traumą, kurio sugrįžimo „Žalgiris“ laukia kitą savaitę.

„Tikimės jį turėti prieš Karaliaus Mindaugo taurę. Optimistiškai“, – lakoniškai apie Tayloro situaciją kalbėjo „Žalgirio“ vairininkas.

– Žiūrint į šviežumą, trys paros atsigauti – kaip ir nemažai. Ar tikrai to šviežumo trūko?

– Nemažai, kai komandai viskas gerai. Bet kai komanda yra tiek fizinėje, tiek emocinėje duobelėje, tai, man atrodo, yra per mažai. Iki sekančių rungtynių turime keturias dienas ir, manau, kad to pilnai užteks. Nenoriu savęs teisinti. Pralaimėjome, vilkai buvo stipresni.

– Antrajame kėlinyje pabandėte Karolį Lukošiūną, per pusketvirtos minutės jis surinko -7 naudingumo balus. Duodate jam šansų ir Eurolygoje. Kiek tikitės daugiau gauti iš jo pagalbos?

– Blogas Karolio išėjimas. Nenoriu sakyti, kad jis šiandien pralošė rungtynes, buvo ir kiti žaidėjai, kurie pirmoje pusėje tiesiog nežaidė, pradėjo tik po pertraukos. Kiekvienas žaidėjas, kuris gauna šansą, turi išnaudoti jį 100 procentu. Šiandien buvo tokių, kurie to šanso neišnaudojo.

– Tik prieš rungtynes sužinojote, kad nežais Jeffas Tayloras. Gal žaidėjai šiek tiek atsipalaidavo, kad varžovai be savo pagrindinio žaidėjo?

– Nenoriu teisinti, kad atsipalaidavo ar pavargę. Pralošė. Kai neatsakai kontaktu, tai yra blogas mentalitetas, kurį aš norėčiau išgyvendinti.

– Kada Ahmadas Caveris tapo tiesiog nesustabdomu?

– 1 prieš 1 gynyboje. Kai dešiniarankis kelis kartus praeina į stiprią ranką, kai to negali būti, tada jis pajaučia užtikrintumą, pradeda pataikyti ir sunkius metimus. Jis tuo pasinaudojo. Mes individualiai prastai ginamės jau kelias pastarąsias rungtynes. Skautingo analizė irgi yra svarbi, žaidėjai, atrodo, jo neskaito. Mūsų užduotis – priversti tai daryti.

– Iš smagesnių dalykų – po pertraukos matėme seną gerą Luką Lekavičių. Kas jį stabdo nuo stabilaus tokio žaidimo?

– Kažkiek traumos, kažkiek ir varžovai. Aišku, tikimės, kad jis įsibėgės. Ypatingai, kol neturime Tayloro.

– Penktas pralaimėjimas paeiliui. Koks yra geriausias būdas išlipti iš šito blogo kelio?

– Pailsėti ir sunkiai dirbti iš naujo. Nematau jokio kito būdo. Tik sunkus darbas ir šimtaprocentinis atsidavimas, kurio nebuvo.