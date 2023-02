Istorinis momentas: LeBronas – rezultatyviausias visų laikų NBA žaidėjas

Nuotr.: AP/Scanpix

LeBronas Jamesas tapo rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) krepšininku istorijoje. 38,388-ąjį tašką mače su Oklahomos „Thunder“ pelnęs 38-erių puolėjas aplenkė Kareemą Abdul-Jabbarą.

Istorinius taškus Jamesas pelnė trečiajame rungtynių kėlinyje. Visi arenoje susirinkę žiūrovai šio momento laukė atsistoję. Sudėtingą dvitaškį pataikęs amerikietis pradžiugino į areną susirinkusius sirgalius. Iškart po taškų puolėją ant parketo žengė pasveikinti ir pats Abdul-Jabbaras bei visa Jameso šeima.

Rungtynės buvo sustabdytos, o arenos kube pasirodė vaizdo įrašas skirtas Jamesui, iš karto po jo sekė pačio rekordininko kalba.

„Tiesiog noriu padėkoti „Lakers“ sirgaliams, jūs esate nepakartojami. Būti tokios legendos, kaip Kareemas akivaizdoje man reiškia labai daug. Aplodismentai kapitonui, – kalbėjo Jamesas. – Noriu padėkoti savo gražiajai žmonai, dukrai, berniukams, draugams, šeimai, mamai – visiems, kurie buvo to dalis daugiau nei 20 metų, tiesiog noriu pasakyti ačiū.

Be jūsų aš nebūčiau tuo, kuo esu. Ačiū už visą jūsų pagalbą, aistrą, maldas, padedančias man pasiekti šį tašką. NBA, Adomui Silveriui ir velioniui Davidui Sternui. Labai dėkoju jums, vaikinai, už tai, kad esate dalis to, apie ką visada svajojau. Niekada per milijonus metų nesvajočiau geriau, nei yra šiąnakt.“

Istoriniai Jameso taškai:

Jameso kalba:

Jamesui tokį pasiekimą užfiksuoti pavyko per 20 sezonų (1367 rungtynės). Per šį laikotarpį dabartinis 2003-aisiais metais NBA lygoje žaisti pradėjęs krepšininkas fiksuoja 27,1 taško vidurkį.

Rezultatyviausiu lygos krepšininku tapęs amerikietis taip pat yra tarp lyderių ir kitose statistinėse kategorijose.

Sužaistos rungtynės – 9-10 vietos (1409)

Sužaistos minutės – 3 vieta (53,742)

Rezultatyvūs perdavimai – 4 vieta (10,354)

Perimti kamuoliai – 9 vieta (2179)

Atkovoti kamuoliai gynyboje – 10 vieta (8931)

Pataikyti metimai iš žaidimo – 2 vieta (14,053)

Išmesti metimai iš žaidimo – 2 vieta (27,829)

Pataikyti tritaškiai – 9 vieta (2237)

Išmesti tritaškiai – 4 vieta (6494)

Pataikyti baudos metimai – 4 vieta (8047)

Išmest baudos metimai – 5 vieta (10,949)

Klaidos – 1 vieta (4926)

Iš viso 203 cm ūgio krepšininkas šiame mače surinko 38 taškus (9/14 dvit., 4/6 trit., 8/10 baud.) bei bendroje sąskaitoje dabar turi 38,390 taškų. Amerikietis taip pat pridėjo 7 atkovotus kamuolius bei 3 rezultatyvius perdavimus.

Visgi šventę Los Andžele apkartino svečiai iš Oklahomos, kurie rungtynes laimėjo 133:130 (36:34, 40:32, 28:33, 29:31).

Svečių gretose išsiskyrė Shai Gilgeous-Alexanderis, kurio sąskaitoje per 37 minutes buvo 30 taškų (8/16 dvit., 1/1 trit., 11/12 baud.), 2 atkovoti kamuoliai ir 8 rezultatyvūs perdavimai.

„Lakers“: LeBronas Jamesas 38 (9/14 dvit., 4/6 trit., 8/10 baud., 7 atk. kam., 3 per. kam., 4 kld.), Russellas Westbrookas 27 (6/12 dvit., 4/7 trit., 8 rez. perd., 6 kld.), Rui Hachimura 14 (4/6 dvit., 6 atk. kam.), Anthony Davisas 13 (6/9 dvit., 8 atk. kam., 3 per. kam.), Dennisas Schroderis 10 (4/4 dvit., 0/5 trit.), Troy Brownas 9 (6 atk. kam.), Lonnie Walkeris 8 (2/5 trit.), Patrickas Beverley 7 (2/3 trit., 5 rez. perd.).

„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 30 (8/16 dvit., 11/12 baud., 8 rez. perd.), Jalenas Williamsas 25 (7/13 dvit., 3/6 trit., 7 atk. kam., 6 per. kam.), Joshas Giddey 20 (10/16 dvit., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Mike'as Muscala 16 (4/7 trit.), Isaiah Joe 15 (5/10 trit., 5 atk. kam.), Jaylinas Williamsas 14 (2/2 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd., 27 naud.), Kenrichas Williamsas 8 (5 rez. perd.).