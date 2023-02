Kalniečio atsisveikinimo vakarėlį sugadinęs mažylis: kiek toli jis gali nuvesti Jonavą?

Nuotr.: BNS,LKL

2023 metai, sausio 29 diena, „Žalgirio“ arena. Ypatinga proga, karjerą baigia Lietuvos krepšinio bei Kauno „Žalgirio“ legenda Mantas Kalnietis. Visi pasiruošę iškilmingai išlydėti Kalną į pensiją po atsisveikinimo rungtynių su Jonavos „CBet“. Eilinės LKL rungtynės, pagal visą logiką turėjusios pasibaigti „Žalgirio“ pergale. Gi kiekvienas krepšininkas nori laimėti paskutines savo rungtynes.

Tačiau jonaviečiai turėjo kitų planų. „Žalgirio“ arenai susmeigus akis į Kalnietį, Jonavos klubas nusprendė šiek tiek sugadinti vakarėlį, o į pagrindinio nenaudėlio vietą pastatė nediduką 185 cm ūgio gynėją Glynną Watsoną, kuris į Lietuvą atvyko tik gruodžio pabaigoje.

Lemiamomis akimirkomis amerikietis sumeta 7 taškus paeiliui ir išplėšia pergalę Jonavos klubui. Prieš Eurolygos komandą Watsonas surenka 19 taškų ir 19 naudingumo balų bei iškart po sirenos visų akys krypsta ne į Kalnietį, o į aikštelėje švenčiančius jonaviečius. Na ir įžūlumas.

„Taip, atsiprašau, esu kaltas, – juokdamasis atsiprašinėjo Watsonas. – Norėjau, kad tai nebūtų Kalniečio paskutinės rungtynės, nes šiek tiek sugadinome vakarėlį. Tai buvo svarbios rungtynės mums. Didžiulė pagarba Kalniečiui, bet iš tikrųjų buvo smagu triumfuoti, kai atrodė, jog visa pabaiga yra surežisuota legendai.“

Iš kur tiek drąsos pas krepšininką, kuris prieš metus dar žaidė egzotiškoje Islandijos aukščiausioje lygoje?

„Aš mėgaujuosi tokiais momentais. Kartais ištinka nesėkmės, bet visuomet buvau toks žaidėjas, kuris nebijo prisiimti atsakomybės ir nori turėti kamuolį savo rankose bei nulemti rungtynes. Visuomet tikiu savimi. Žinau, kiek darbo įdedu ir mačas prieš „Žalgirį“ parodė, jog sunkus darbas atsiperka. Tokioje scenoje noriu žibėti ryškiausiai – prieš Eurolygos klubus.

Noriu nuolat žaisti prieš tokias komandas, patekti į Eurolygą ir tokios rungtynės man padeda dėti žingsnį arčiau. Už viso to pasirodymo prieš „Žalgirį“ slypi sunkus darbas ir tikėjimas savimi. Rungtynių pabaigoje pajutau, kad mes tikrai galime laimėti. Labai gerai jaučiausi ir nusprendžiau imtis iniciatyvos. Viskas pasiteisino – sumečiau savo metimus, su komanda gerai apsigynėme ir nugalėjome „Žalgirį“, – sakė Watsonas.

Ir tai nebuvo atsitiktinis Watsono blykstelėjimas. Vos atvykęs į Jonavos klubą, gynėjas ėmėsi lyderio vaidmens. Gynėjas LKL čempionate fiksuoja 13,4 taško, 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir 15,4 naudingumo balo statistiką bei yra dešimtas naudingiausias lygos krepšininkas.

Karaliaus Mindaugo taurėje statistika dar įspūdingesnė – per dvejas rungtynes 25,5 taško ir 25,5 naudingumo balo. Ir tai neša pergales. Per septynerias Watsono rungtynes Jonavos klubas laimėjo penkis kartus, žengė į KMT finalo ketvertą bei nukovė Eurolygos klubą. Tobulas papildymas.

Tačiau iš kur Jonavoje atsirado šis vaikinas ir kodėl jis taip ryškiai sužibo? Atsakymai į visus klausimus – tinklalapio BasketNews interviu.

– Glynnai, kodėl nusprendei palikti Lenkiją ir atvykti į Jonavą?

– Jaučiausi, kad Lenkijoje negaunu pakankamai minučių, buvau nusivylęs. Jie turėjo kitokių planų man ir man jie nepatiko. Sopoto „Trefl“ komanda manęs nematė kaip lyderio, o aš norėjau didesnio vaidmens. Nėra jokių nuoskaudų, krepšinis yra verslas, vis dar palaikau ryšius su buvusiais komandos draugais, jie geri žmonės. Tiesiog jaučiau, kad situacija ten man nėra gera. Nežinau, kodėl jie nenorėjo, jog žaisčiau daugiau, kažkaip neišsikalbėjome, bet viskas abiem pusėms baigėsi gerai.

– Kodėl nusprendei pasirinkti Jonavos klubą?

– Kalbėjausi su savo agentu. Jis man nušvietė visą situaciją: pasakė, kad čia būsiu reikalingas. Aš juo patikėjau. Nežinojau beveik nieko apie Jonavos komandą ar apie Lietuvą. Patikėjau agento žodžiu, kad čia krepšinio lygis yra labai aukštas ir nepasigailėjau.

– Kaip jautiesi Jonavoje?

– Jonava nėra didelis miestas, nėra daug ką veikti, bet tai man tik į gerą. Nesu tas žmogus, kuris dažnai eina į miestą, mėgstu būti namuose, ilsėtis su savo draugais bei šeima. Todėl labai greitai čia pripratau, komandos draugai man labai padėjo.

Kalbant apie krepšinį, aš vis dar mokausi, bandau prisitaikyti prie komandos, iki galo sužinoti, ko nori treneris. Kai atvyksti į komandą praėjus 5-6 mėnesiams nuo sezono pradžios, nėra lengva. Mano pagrindinis tikslas yra pagerinti komandą ir padėti laimėti kuo daugiau rungtynių. Labai džiaugiuosi komanda, jie mane priėmė išskėstomis rankomis. Visi man padeda prisitaikyti tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Vaikinai man aprodė miestą.

– Universitete žaidei kartu su Tai Websteriu, kuris pernai žaidė „Žalgiryje“. Ar teko konsultuotis prieš atvykstant čia?

– Taip. Paklausiau, kaip jam sekėsi Lietuvoje, taip pat apie krepšinio lygį. Tai nebuvo ilgas pokalbis. Tiesiog pasikalbėjome apie LKL pajėgumą ir tiek. Bet Tai suteikta informacija man padėjo susidaryti ryškesnį vaizdą apie Lietuvos krepšinį. Žinojau, kad jam ten neblogai sekėsi, todėl pagalvojau, kodėl gi nepabandžius man?

– Kokius santykius palaikote su Websteriu ir Shavonu Shieldsu, su kuriuo taip pat žaidėte universitete?

– Shavonas ir Tai yra man lyg vyresni broliai. Dažnai nesikalbame, bet žinau, kad visuomet galiu jiems paskambinti ir jie man atsilieps bei padės. Kai buvau naujokas universitete, jie pasiėmė mane po savo sparnu ir globojo. Shavonas su Tai kiekvieną dieną treniruotėse mane spaudė ir jų dėka tapau geresniu krepšininku.

Nuotr. BNS

– Ar treneris Virginijus Šeškus nerėkia per daug?

– Jis rėkia ant mūsų, bet aš tikiu, kad jis tai daro dėl to, nes yra be galo konkurencingas ir beprotiškai nori laimėti. Jis nori, kad mes būtume geresni. Ir tas rėkimas yra pelnytas, beveik visada būname kalti ir kažko nepadarome, ko jis prašė prieš rungtynes. Rėkdamas jis parodo, kad jam rūpi. Aš esu pripratęs, kaip ant manęs rėkia, todėl neturiu jokių problemų. Tikrai nepriimu to asmeniškai, tiesiog išsirenku iš jo kalbos, kas tikrai naudinga ir bandau tobulėti.

– Kuo šis treneris yra kitoks nei kiti?

– Jis moka labai paprastai paaiškinti dalykus ir yra atviras krepšininkų patarimams. Aš ką tik atvykau, todėl iš jo mokausi. Manau, kad jo žaidimo planas yra unikalus. Jis yra paprastas, bet labai veiksmingas. Nėra daug sudėtingų derinių, bet kiekvienas žinome, ką reikia daryti. Treneris taip pat unikalus tuo, kad mumis be galo tiki, rodo didžiulį pasitikėjimą ir yra visiškas žaidėjų treneris. Taip pat labai svarbu, jog jis mus stumia į priekį, spaudžia bei suteikia tikėjimą, kad galime laimėti kiekvieną mačą. Treneris Šeškus yra didžiulė priežastis to, kodėl esame sėkmingi. Jis – puikus treneris.

– Kokį įspūdį palieka jo anglų kalba?

– Trenerio anglų kalba nėra tobula, bet aš suprantu, ko jis iš manęs nori. Kai nesuprantu, man paaiškina komandos lietuviai. Bet dažniausiai viskas būna gerai. Jeigu jis negali man visko apsakyti žodžiais, parodo veiksmais. Nesitikiu iš jo super anglų kalbos, bet jis kalba geriau nei daugeliui atrodo.

Nuotr. D.Lukšta

– Glynnai, LKL dominuoji, ar pats tikėjaisi tokių rezultatų?

– Aš tiesiog tikiu savimi, visuomet noriu turėti gerą laiką aikštelėje. Paskutiniais metais nesimėgavau krepšiniu taip, kaip norėčiau, o Jonavoje vėl jaučiuosi savimi. Man čia labai gera ir galiu save visiškai atskleisti. Visuomet noriu būti nugalėtoju ir laimėti rungtynes. Žinoma, tikrai nesikuklinsiu ir pasakysiu, jog žaidžiu gerai, bet tai yra ir didžiulis komandos nuopelnas. Jie man sukuria labai daug progų. Aišku, aš taip pat labai sunkiai dirbu. Svarbiausia išlikti stabiliu, tai yra svarbiausia. Nesu nustebęs, labai sunkiai dėl to dirbau ir čia dar tikrai nėra mano lubos. Sezono eigoje pamatysite, ką iš tikrųjų galiu.

– Ką tau pačiam reiškia toks pasirodymas prieš „Žalgirį“?

– Tai yra didžiulis pasiekimas tiek man, tiek komandai. Jonavos komanda išvykoje dar nebuvo laimėjusi prieš „Žalgirį“. Kalbant individualiai, buvo labai gera parodyti, jog galiu žaisti prieš Eurolygos komandą. Tikiuosi, kad netolimoje ateityje žaisiu tokio lygio klube. Tai labai pakėlė mano bei komandos pasitikėjimą.

Nuotr. LKL

– Ką po mačo sakė „Žalgirio“ žaidėjai?

– Jie mane gyrė už geras rungtynes. Treneris Maksvytis taip pat prisidėjo geru žodžiu. Nieko per daug, bet jaučiausi pagerbtas. „Žalgiris“ tą vakarą koncentravosi į atsisveikinimą su Mantu Kalniečiu. Jis yra legenda. Buvo smagu žaisti prieš jį, nes žinojau šią pavardę krepšinio pasaulyje, nors daugiausiai seku JAV krepšinį. Buvo smagu prieš jį gintis. Norėčiau taip vieną dieną užbaigti savo karjerą, kaip tai padarė Kalnietis. Didžiulė pagarba jam ir jo šeimai.

– Gyveni dėl tokių momentų kaip prieš „Žalgirį“ ketvirtajame kėlinyje, kuomet nulėmei pergalę?

– Žinoma. Visuomet norėjau būti tuo žaidėju, kuris veda komandą į priekį ir lemiamais momentais sumeta svarbius metimus. Tai ateina su sunkiu darbu ir tikėjimu savimi. Žinau, kad galiu suklysti, nepataikyti metimų, bet kai tiki savimi, turi susitaikyti su nesėkmėmis. Nes kai nepataikai, taip pat augi. Gyvenu dėl tokių momentų.

– Ar pats jauti, kad po truputį tampi Jonavos komandos lyderiu?

– Nesakyčiau, kad esu išreikštas lyderis, bet taip, rungtynių pabaigose jaučiu, kad komanda manimi pasitiki. Man patinka prisiimti atsakomybę ir tai darysiu, bet niekada nepamiršiu komandos. Tie vaikinai statė viską dar prieš man čia atvykstant ir nenoriu kažko sugriauti. Bet taip, man patinka turėti kamuolį lemiamais momentais, jaučiuosi patogiai. Noriu būti lyderis, bet tai daryti teisingai: dalintis kamuoliu su komanda, laimėti rungtynes. Statistika man yra antraplanė, svarbiausia laimėti. Džiaugiuosi, kad komanda manimi tiki.

– Kaip į tavo lyderystę reaguoja komanda?

– Nuo pat pirmųjų rungtynių treneris Šeškus man davė žalią šviesą ir pasitikėjimą. Tai man atrišo rankas. Labai gerbiu jį už tai, nes toli gražu ne kiekvienas taip pasitikėtų naujoku, bet jis surizikavo. Mano komandos draugai taip pat. Jie leidžia man būti savimi ir dėl to viskas tapo daug lengviau. Ieškojau tokios vietos ir labai greitai pamačiau, kad ją radau. Jonavoje galiu visiškai išnaudoti save bei augti kaip žaidėjas.

Nuotr. LKL

– Kas daro Jonavos komandą tokia gera?

– Visi žino savo vaidmenis. Turime puikius lyderius, visi yra garsūs, visi užvedinėja vienas kitą ir visi padeda vienas kitam. Komanda labai atvira. Vienas kitam tikrai duosime žinoti, kai kažkas žaidžia ne taip, kaip turėtų, išrašysime pylos, bet taip ir turi būti. Geriau viską sakyti tiesiai nei už nugaros. Pas mus viskas labai atvira. Aišku, turime daug talento: Jeffas, Dovis, Edvinas, Goranas – visa komanda yra gana lygiavertė ir pripildyta kovotojų charakterių. Visi esame susivieniję vienam tikslui ir aukojame ego vardan rezultatų.

– Kiek toli su komanda galite nueiti?

– Kai laimi prieš Eurolygos, FIBA Čempionų lygos komandas ir iki paskutinių sekundžių kovoji su Europos taurės klubu, žinai, kad ši komanda yra ypatinga. Prieš „7bet-Lietkabelį“ taip pat turėjome laimėti, tačiau patys paleidome rungtynes. Tai būtų dar viena pergalė prieš galingą komandą. Manau, kad šiemet galime nustebinti ne vieną ir medaliai Lietuvos turnyruose yra labai realūs. Geriausiu atveju norime laimėti viską ir tikiu, kad tai galime padaryti.

– Artėja KMT finalo ketvertas. Tikslas vienas – laimėti visą turnyrą?

– Turime puikią galimybę laimėti KMT taurę. Tai tik dvejos rungtynės. Bet kas gali nutikti. Reikia atiduoti visas jėgas. Šį sezoną jau parodėme, kad galime įveikti „Rytą“. Mes esame neparankūs bet kuriai komandai. Su visomis KMT finalo ketverto komandomis kovojome lygiai, dvi įveikėme, kodėl to nepadarius dar kartą? Žinau, kad šiame turnyre esame autsaideriai, bet nenustebkite, jeigu laimėsime.

– Su kokiomis ambicijomis pats atvykai į Jonavą? Koks tavo karjeros tikslas?

– Noriu augti. Iš Islandijos lygos pakilau iki LKL, galiu dar žymiai daugiau. Vieną dieną noriu žaisti Eurolygoje. Žinau, kad kažkam tai atrodo nerealu, bet kažkam neatrodė realu, jog žaisiu vienoje geriausių Europos lygų, kai rungtyniavau Islandijoje. Tada irgi niekas manimi netikėjo.