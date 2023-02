Išsikvėpusi Petronytė: „Liūdna ir skaudu, nes žinau, kiek žmonių tikėjo mumis“

Nuotr.: Žygimantas Vingelis/LKF

Gintarė Petronytė – viena iš šešių dabartinės moterų rinktinės narių, kurios dar mena paskutinį lietuvių pasirodymą 2015 m. Europos čempionate. Lietuva sekmadienį po atkaklios kovos pralaimėjo kertinę dvikovą su Ukraina ir nebeužsikabino už šanso žaisti Senojo žemyno pirmenybėse.

Mūsiškės paskutinį kartą Europos elite kovojo prieš aštuonerius metus, kada Manto Šerniaus treniruojama komanda sustojo ketvirtfinalyje.

Birželį vyksiančios Senojo žemyno pirmenybės jau bus ketvirtos paeiliui, kuriose nedalyvaus Lietuva.

„Žiauriai gaila, – po nesėkmės 65:71 prieš ukrainietes tinklalapiui BasketNews kalbėjo Petronytė. – Tiesiog nežinau. Atrodo lyg užkerėtas dalykas. Galvoje pareina prisiminimai, kaip ir anksčiau nepraeidavome atrankų. Atidavėme ir aikštelėje palikome tikrai viską. Viduje nebežinau, ką galėjau padaryti daugiau, bet nepavyko. Turbūt nevertos, net nežinau.“

Petronytė akistatoje su Ukraina per 32 minutes pelnė 20 taškų, atkovojo 14 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus. Mače su Prancūzija – 17 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 24 naudingumo balų pasirodymas per 35 minutes.

Lietuvės Rygoje siekė atlikti darbą nuo savęs. Pergalė prieš Ukrainą būtų išlaikiusi lietuves konkurencijoje dėl vieno iš keturių kelialapių užimant antrąją vietą grupėje. Kaip parodė galutiniai rezultatai, laimėjusios ukrainietės galiausiai liko už čempionato ribų. Lietuvai būtų reikėję pasiekti pergalę mažiausiai 33 taškais.

Rimanto Grigo vadovaujama komanda pirmąjį tarpusavio mačą su Ukraina Vilniuje laimėjo 81:62.

2015 metų rinktinės pagrindas Lietuvai atstovauja iki šiol: Petronytė, Gabrielė Šulskė, Kamilė Nacickaitė, Monika Grigalauskytė, Santa Baltkojienė ir Eglė Šventoraitė. Taip pat rungtyniauja komandos senbuvė Giedrė Labuckienė.

Tačiau metai iš metų niekaip nepavyksta sugrįžti tarp stipriausių Europoje, kai nuo 2017 m. moterų krepšinyje buvo įdiegta langų atrankos sistema.

1997 m. lietuvės tapo Europos čempionėmis ir nuo tada iki 2015 metų buvo praleidusios tik vieną Senojo žemyno čempionatą (2003 metais).

– Gintare, žiūrint į paskutinį langą, ar tikrai esate nevertos žaisti Europos čempionate? Buvote kovoje su moterų krepšinio elite esančia Prancūzija, laimėjote pirmąjį mačą su Ukraina.

– Jeigu paimtume tik šį langą ir šitas rungtynes, atrodo žaidžiame tikrai daug geriau ir kovojame, ir esame vertos. Bet nežinau, esu didžiausia senbuvė rinktinėje ir visa tai velkasi jau aštuonerius metus. Atrodo, jog kiekvieną kartą pritrūksta tiek nedaug, bet pritrūksta. Šitas šansas buvo pats realiausias, bet paleidome ir jį. Žiauriai žiauriai gaila, nes tikrai labai norėjosi šito Europos čempionato.

Liūdna, nes buvo nereali atmosfera. Visi komandoje buvome kaip vienas kumštis, sakėme, jog kaifuojame būti tokioje atmosferoje. Buvo gera, mėgavomės. Atidavėme visą širdį. Sunku dabar vėl eilinį kartą ieškoti pasiteisinimų. Nesu tas žmogus, kuris nori jų ieškoti. Na, reikia žiūrėti į priekį. Turime jauną kartą, kuri auga tikrai įdomi ir yra labai perspektyvi.

– Komanda suklydo 11 kartų vien per pirmąjį kėlinį, o iš viso rungtynėse prarado net 30 kamuolių. Žaidėjos neatlaikė spaudimo ar kur slypi problema?

– Šitos klaidos jau eilę metų yra mūsų vizitinė kortelė. Netgi 2015 metais, kai žaidėme Europos čempionate ir žaidėme labai gerai, buvome per žingsnį nuo olimpinių žaidynių, mūsų klaidų vidurkis buvo nežmoniškas. Darydavome po 30 klaidų, po dviejų kėlinių atsilikdavome 20 taškų ir vis tiek sugebėdavome laimėti rungtynes. Ta prasme tos klaidos yra mūsų dalis. Trūksta šalto proto, susitvarkymo su nervais. Taip, esame tokia komanda.

Praeitose rungtynėse su Prancūzija padarėme sau nebūdingai mažai klaidų (15) ir iš tikrųjų laikėmės kovoje su tokia komanda. Dabar vėl tiesiog nebranginome kamuolio, kai reikia jį branginti. Nežinau, bet galiu pasakyti už kiekvieną iš mūsų, kad tikrai beprotiškai norėjome ir turbūt buvo toks stresas, nes supratome, kokios svarbos tai yra rungtynės. Pradžioje išėjome veikiausiai visiškai nesusitvarkiusios su tuo. Ukrainietės išnaudojo tai, pasipylė jų laisvi metimai. Po to jau buvo sunku padaryti kažką.

– Ketvirtajame kėlinyje net keturiese žaidėte be keitimų. Akivaizdu, kad pritrūko kvapo. Kaip buvo galima geriau modeliuoti situaciją?

– Nežinau. Dabar sėdžiu ir iš tikrųjų atrodo, kad liko nulis jėgų. Jaučiuosi visiškai išsisunkusi. Tuo metu žaidėme, valdė adrenalinas ir nebuvo laiko galvoti, kad esu be keitimo ar kad reiktų pailsėti. Žaidėme tos, kas buvo aikštelėje, ir stengėmės atiduoti viską maksimaliai. Ukrainai taip pat nebuvo lengva. Reiktų žiūrėti ir analizuoti, bet kad ir buvo sunku, kovojome iki galo.

– Ketvirtojo kėlinio pabaigoje atsiliekant dviem taškais turėjote galimybę rengti ataką iki pat paskutinių sekundžių, bet teisėjai užfiksavo Kamilės Nacickaitės žingsnius. Kaip pačiai atrodė paskutinė ataka?

– Kai žiūrėjau, prasiveržimas atrodė tikrai geras ir matėsi, kad ji viena eina link krepšio. Atrodė, kad viskas tikrai bus gerai. Aišku, sušvilpė žingsnius, tada visiems atrodė, jog tikrai jų nėra, bet reiktų peržiūrėti epizodą, dabar sakau iš emocijų. WNBA veikiausiai nebūtų žingsnių. Dabar liūdna ir skaudu. Jautėme ir taip atrodė, kad teisėjai tikrai nebuvo mūsų pusėje rungtynėse tiek su prancūzėms, tiek su ukrainietėmis. Nenoriu ieškoti pasiteisinimų. Dabar atsukus laiką atgal, galėjome rinktis kažkokį kitą sprendimą, bet buvo, kaip buvo. Buvo geras prasiveržimas, Kamilė tikėjo ir ėmėsi ant savęs.

– Prieš ketvirtą kėlinį atsilikote 13 taškų, atvykęs nemažas būrys lietuvių išlydėjo komandą į kovą audringa vikingų skanduote, skambėjo „Lietuva, Lietuva“. Iš pažiūros kai kurios krepšininkės netgi graudinosi sulaukus tokio palaikymo. Kas dėjosi pačios galvoje, kai užnugaryje toks išaugęs palaikymas?

– Nerealu. Mes žaidžiame dėl to. Jausti tokį palaikymą… Dabar yra taip liūdna ir skaudu vien dėl to, kad žinau, kiek žmonių tikėjo mumis, kiek dėjo vilčių į mus. Matome, kad tokio susidomėjimo, koks yra dabar, nebuvo eilę metų. Dabar susidomėjimas grįžo: „Jeep“ arena buvo visiškai užpildyta, apie mus daugiau kalbama. Tikrai jaučiame palaikymą. Kai asmeniškai jaučiu tai, man yra dar didesnė atsakomybė, noras nenuvilti ir parodyti, kad mes galime. Visa ta banga, atrodo, einame gera linkme ir norėjosi visa tai vainikuoti patekimu į Europos čempionatą. Sakyčiau, kad tada ateitų auksiniai laikai moterų krepšinyje, ko beprotiškai norėjosi.

Palaikymas tikrai nerealus, dauguma merginų gal niekada nejautė to ar neturėjo to. Kai aš atėjau į moterų krepšinį, 2006 metais buvo toks palaikymas. Važiavome į pasaulio čempionatą, Vilniaus „Telekomas“ žaidė Eurolygoje dėl aukščiausių vietų. Atėjus mačiau didžiulį susidomėjimą ir dar spėjau pažaisti pilnose arenose. Po to staiga buvo kritimas į duobę ir man buvo žiauriai sunku ir liūdna, kad taip yra. Visada mano tikslas buvo, kad tai sugrįžtų. Tikrai nėra taip, kad moterų krepšinis yra neįdomus. Žinojau, kad jeigu bus rezultatai, grįš ir dėmesys, ir žiūrovas. Dabar rezultatus rodo tiek Vilniaus „Kibirkštis“, tiek auksinė jaunių rinktinė, tiek Justės Jocytės karta ir moterų rinktinė žaidė gerai.

Žmonės grįžo ir žaisti yra fantastika, kai turime palaikymą. Tikrai dėl to ir žaidžiame geriau, ir mėgaujamės tuo. Man yra labai svarbu, nes matau daug ateinančių mergaičių, kurios žiūri noru degančiomis akimis. Tai tikrai padės masiškumui, mergaitėms pasirinkti krepšinį. Be proto svarbu. Noriu, kad tai nesibaigtų. Žinau, kad būtų buvę daug lengviau, jeigu būtume išėję į Europos čempionatą. Dabar pritrūko, bet noriu tikėti, kad visa tai dabar nesubliūkš vien dėl to, kad neišėjome.

