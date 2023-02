Su Babrausku lyginamas „Ryto“ talentas – apie sprendimą tarp Vilniaus ir Kauno bei sužavėjusį Fosterį

Nuotr.: R.Lukoševičius

Vilniaus „Ryto“ jaunimo sistema pastaraisiais metais išgyvena sudėtingą laikotarpį. Sostinės klubą paliko visi didžiausi komandos talentai: Deividas Sirvydis, Marekas Blaževičius, Ąžuolas Tubelis ir Augustas Marčiulionis.

Visgi Vilniuje dabar auga nauja karta, kuri sieks papildyti Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) čempionų ekipos pagrindinę sudėtį. Atjaunėjusios „Ryto“ dublerių komandos veidu pamažu tampa 19-metis gynėjas Modestas Babraitis.

Būdamas 16-os kaunietis pasirinko Vilnių ir „Rytą“. Pats Babraitis tinklalapiui BasketNews atskleidė, kad sprendimą priimti lengva nebuvo, tačiau nenorėjo praleisti atsiradusios galimybės.

„Buvo labai įdomi vasara, kadangi iš pradžių sportavau su „Žalgiriu“, buvau susikoncentravęs būtent į tai, ir vėliau netikėtai atsirado pasiūlymas iš Vilniaus, – 2020 metų vasaros įvykius prisiminė Babraitis. – Laukė labai sunkus sprendimas, tačiau negavus konkretaus pasiūlymo iš „Žalgirio“, nusprendžiau, kad persikėlimas į Vilnių taip pat yra labai didelė galimybė, tad toks ir buvo galutinis sprendimas.”

Pirmaisiais metais Vilniuje Babraitis rungtyniavo „Rytas-3“ ekipoje, kuri varžėsi Regionų krepšinio lygoje (RKL). Antraisiais metais kaunietis sulaukė šanso pagrindinėje „Ryto“ dublerių komandoje „7bet-NKL”, bet kur kas daugiau laiko leisdavo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Didžiausią šuolį krepšininkas atliko šiemet – jis tapo pagrindiniu komandą tempiančiu varikliuku.

Stebint vilniečių žaidimą aikštėje labiausiai išsiskiria būtent Babraitis, tačiau ne tik dėl to, kad jis yra pagrindinis „Ryto“ dublerių įžaidėjas, bet ir dėl savo energijos aikštėje. Aštrus ir naglas kaunietis mėgsta fizinę kovą, lipti ir griūti dėl kamuolių, o savo aktyvumu ir energija dažnai išprovokuoja ne tik varžovus, bet ir sirgalius. „Ryto“ talentas netgi susilaukia palyginimų su legendiniu „Ryto“ gynėju Steponu Babrausku, kuris taip pat buvo žinomas dėl kovingumo ir charakterio.

„Nuostabu tokį žaidėją turėti komandoje, tačiau didžiausias galvos skausmas kaip prieš jį rungtyniauti“, – būtent taip apie Babraitį atsiliepia ne vienas „7bet-NKL“ krepšininkas, kuriam su kauniečiu teko susidurti akis į akį.

19-metis 193 cm ūgio gynėjas šiame sezone vidutiniškai sugriebia net po 6,1 kamuolio, tai – 11-as geriausias rezultatas lygoje bei geriausias tarp visų gynėjų „7bet-NKL” čempionate.

Prie nuostabios kovos dėl kamuolių Babraitis per vidutiniškai 27 minutes taip pat prideda po 11,1 taško, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 14,4 naudingumo balo.

Visgi bene didžiausiu jaunuolio Achilo kulnu yra metimas iš distancijos. Tritaškius Babraitis meta 26 proc. taiklumu (17 iš 66).

Gynėjo potencialą dar prieš sezoną įžvelgė ir pagrindinės „Ryto“ komandos trenerių štabas. Didžiąją pasiruošimo sezonui dalį Babraitis praleido ne šlifuojant žaidimą su esamais komandos draugais, o semiantis pamokų iš Elvaro Fridrikssono, Marcuso Fosterio ar Margirio Normanto.

Nuotr. G. Šiuparys

Kalbėdamas su tinklalapiu BasketNews Babraitis papasakojo apie savo išskirtinį charakterį, pamokas pagrindinėje „Ryto“ komandoje ir persikėlimą iš Kauno į Vilnių.

– Modestai, kol kas dar esi mažai žinomas Lietuvos krepšinio scenoje. Kaip prisistatytum tavęs nežinantiems sirgaliams?

– Esu įžaidėjas, labai mėgstantis greitą krepšinį, daug kontakto ir žaidimą vienas prieš vieną. Kaip savo stipriausią savybę išskirčiau prasiveržimus bei žaidimą greitose atakose. Už aikštelės ribų sezono metu daugiausiai laisvo laiku skiriu poilsiui bei šeimai, taip pat kai yra tam laiko, stengiuosi nepamiršti ir savo draugų. Tuo metu vasarą stiprinu savo silpnąsias vietas.

– Dar būdamas jaunas nusprendei palikti Kauną ir atvykti į Vilnių, kaip sekėsi pereiti į savarankišką gyvenimą naujame mieste?

– Kadangi buvau tik 16-os metų, palikti Kauną ir tėvus buvo šiokia tokia baimė. Naujas miestas, savarankiškas gyvenimas, taip pat ir nežinia, kas laukia čia. Dėl to pirmieji mėnesiai buvo sunkūs, reikėjo apsiprasti aplinkoje, tačiau gan greitai apsipratau ir nuo to laiko problemų nebekyla. Su kiekvienais metais Vilniuje darosi vis lengviau, pirmieji metai buvo patys sunkiausi, dabar jau per tuos dvejus metus spėjau pažinti Vilnių, pamatyti gražiausias jo vietas. Dabar jau nebereikia bandyti suprasti, kurioje vietoje esu. Vilnių jau galiu laikyti kaip savą miestą.

– Ko labiausiai pasiilgsti iš Kauno?

– Labiausiai pasigendu šeimos, daugiau laiko su tėvais ir draugais.

– Ar daug susilaukei komentarų iš draugų kauniečių dėl persikėlimo į „Rytą“?

– Replikų buvo, tačiau ne itin daug. Draugai mano sprendimą palaikė, žinoma, susilaukiu patraukimo per dantį, tačiau jis būna draugiškas ir ne piktas.

– Esi kaunietis, kuris rungtyniauja Vilniuje. Ką palaikai, kai tarpusavyje žaidžia „Rytas“ su „Žalgiriu“?

– Palaikau, žinoma, „Ryto“ komandą, kadangi pačiam teko su žaidėjais sportuoti, pabūti toje aplinkoje bei susikurti gan gerą ryšį, todėl palaikau juos.

– Prieš sezoną sportavai su pagrindine komanda, kokia tai buvo patirtis?

– Manau, kad man sekėsi visai neblogai, įgijau labai didelį kiekį naujų žinių. Atėjo supratimas, kiek svarbios yra mažiausios detalės visos situacijose. Pajaučiau, koks didelis yra lygių skirtumas. Tapo aišku, kiek dar daug darbo reikia įdėti, norint pasiekti šį lygį, visa patirtis buvo nuostabi.

– Kas per tą laikotarpį paliko didžiausią įspūdį?

– Didžiausią įspūdį paliko mano pozicijos žaidėjai, prieš kuriuos ir teko žaisti daugiausiai. Tai yra Elvaras Fridrikssonas, Marcusas Fosteris bei Margiris Normantas. Savo kovingumu taip labai sužavėjo ir Gytis Radzevičius bei sugrįžęs Martynas Echodas, net treniruočių stovykloje jie savęs negailėdavo ir atiduodavo 100 proc.

– Ar buvo žaidėjų, kurie tau davė daugiausiai pamokų ar patarimų?

– Daugiausiai patirties turbūt pasisėmiau iš Margirio bei Marcuso, kadangi treniruotėse reikėjo stovėti būtent prieš juos. Iš jų sulaukiau daugiausiai patarimų, ką reikėtų daryti kitaip.

Nuotr. R. Lukoševicius

– Per treniruotes teko gintis prieš šį sezoną siautėjantį Fosterį, kaip sekėsi?

– Marcusas yra nerealiai įspūdingas žaidėjas vienas prieš vieną, treniruotėse prieš jį buvo labai sunku, labai aukšto lygio žaidėjas, puolime turintis didelę įgūdžių įvairovę. Apsiginti prieš jį vienas prieš vieną buvo beprotiškai sunku, tačiau matome, kad jį sunkiai sustabdo visos komandos. Gintis prieš jį buvo didžiulė patirtis.

– Kokį įspūdį paliko darbas su Giedriumi Žibėnu?

– Kadangi treneris buvo Europos čempionate, tad daugiau laiko teko praleisti su asistentais Gustu Maskoliūnu bei Georgu Dedu. Tačiau sugrįžus pagrindiniam treneriui, tai iškart pasijautė, didelis akcentas smulkiausioms detalėms, reikalavimas 100 proc. atsidavimo treniruotėse. Labai įsiminė puikus ryšys tarp trenerio ir visų žaidėjų. Darbas tikrai patiko, treneris labai gerai supranta žaidėjus, jaučiasi abipusis pasitikėjimas. Apie trenerių štabą galiu atsiliepti tik geriausiais žodžiais.

– Žvelgiant atgal, kokia buvo didžiausia išmokta pamoka sportuojant su pagrindine komanda?

– Išskirčiau kelias. Viena iš jų buvo šimtaprocentinis atsidavimas bei koncentracijos išlaikymas nuo pat apšilimo pradžios iki pat treniruotės pabaigos. Taip pat situacijų skaitymas, greitesnis sprendimų priėmimas bei visai kito lygio greičiai aikštelėje, tai tikrai buvo neįkainojama patirtis.

Nuotr. R.Lukoševičius

– Šį sezoną esi atlikęs didžiulę pažangą. Kiek tavo nuomone prie to prisidėjo darbas su pagrindine komanda?

– Manau, jog tai turėjo milžinišką įtaką, kadangi po šio etapo grįžau visiškai kitoks žaidėjas, negu buvau iki tol. Labai išaugo krepšinio supratimas bei pasitikėjimas savimi. Manau, kad tai ir yra vienas iš pagrindinių faktorių šio sezono pagerėjusiems rezultatams.

– Kas dar prisidėjo prie sėkmingo sezono?

– Per vasarą labai daug dirbau ties savo silpnomis vietomis, pavyko jas šiek tiek pagerinti. Tai ir patirtis su pagrindine komanda suteikė man didžiulį pasitikėjimą. Taip pat didžiulį pasitikėjimą jaučiu ir iš trenerio Andriaus Šležo.

– Aikštėje išsiskiri kovingumu ir drąsa. Ar šios charakterio savybės yra įgimtos, ar užgrūdintos?

– Tai turbūt yra įgimta savybė, nes kiek prisimenu, toks žaidėjas buvau jau nuo pat mažų dienų. Sakyčiau, kad tai yra mano pagrindinė charakterio savybė, kuri aikštelėje man tikrai padeda.

– Ką išskirtum kaip didžiausia savo silpnybę, kuri trukdo kilti į dar aukštesnį lygį?

– Didžiausia silpnybė šiuo metu yra metimas, tad daugiausiai dėmesio skiriu būtent jam. Reikia labai gerinti tiek tritaškį, tiek ir metimą po driblingo. Reikia pridėti ir greičiau priimamus sprendimus bei geresnį situacijų įvertinimą, kadangi esu įžaidėjas, privalau anksčiau surasti laisvą komandos draugą.

– Ar turi krepšininką idealą?

– Vieno idealo kaip ir neturiu, tačiau yra daug mėgstamų žaidėjų, kurių rungtynes stebiu. Kiekvieno krepšininko žaidime yra skirtingų akcentų, kuriuos bandau pasiimti ir panaudoti pats.

„BasketNews.lt podkastas“: