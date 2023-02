Prienų klubas sudavė antausį be Šeškaus likusiems „CBet“

Nuotr.: LKL

Sensacingą antrąją pergalę pergalę Lietuvos krepšinio lygoje iškovojo Prienų „Labas GAS“ (2-18). Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai išvykoje 85:74 (21:24, 17:27, 21:10, 26:13) įveikė Jonavos „CBet“ (11-9) krepšininkus.

Rungtynių žaidėjas EFF 31 Tauras Jogėla Taškai 19 Taiklumas 8-8 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 1

Trečiajame kėlinyje „CBet“ turėjo 17 taškų pranašumą (59:42), tačiau Labas GAS“ parodė kitą veidą, surengė spurtą 14:0 ir vedama Tauro Jogėlos kvėpavo į nugaras Jonavos vyrams – 56:59.

Maža to, „CBet“ neteko vyr. trenerio Virginijaus Šeškaus, kuris trečiojo kėlinio gale užsidirbo antrą techninę pražangą. Galiausiai Glynnas Watsonas ir Martinš Laksa padėjo jonaviškiams ketvirtį baigti pirmaujant 64:59.

Justinas Jogminas ir Kyanas Andersonas ėmė tempti į priekį prieniškius, o Jamilas Wilsonas rezultatą persvėrė – 71:70. Tai buvo lūžis rungtynėse, kadangi „Labas GAS“ tik bėgo pirmyn – 77:72. Maža to, Dominykas Domarkas pataikė iš toli, o Tauras Jogėla galutinai žudė šeimininkus – 82:72.

Prienų ekipos gretose išsiskyrė Jogėla, kurio sąskaitoje per 29 minutes buvo 19 taškų (6/6 dvitaškiai, 2/2 tritaškiai, 1/1 baudų metimai), 10 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvus perdavimas bei 31 naudingumo balas.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Kyanas Andersonas, per 28 minutes pelnęs 19 taškų (6/7 dvit., 1/5 trit.). Jis taip pat atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 18 naudingumo balų.



Jonavos komandai Glynnas Watsonas per 38 minutes pelnė 23 taškus (4/6 dvit., 2/6 trit., 9/9 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 31 naudingumo balą.

„CBet“: Glynnas Watsonas 23 (4/6 dvit., 2/6 trit., 9/9 baud., 6 rez. perd., 31 naud.), Goranas Huskičius (4/9 dvit., 2/3 trit.) ir Martinš Laksa (3/6 trit., 7 atk. kam.) po 15, Dovis Bičkauskis 11 (5 rez. perd.), Jeffas Garrettas 10 (5/9 dvit., 7 atk. kam.).

„Labas GAS“: Kyanas Andersonas (6/7 dvit., 1/5 trit.) ir Tauras Jogėla (6/6 dvit., 2/2 trit., 10 atk. kam., 31 naud.) po 19, Darius Tarvydas 15 (4/5 dvit.), Jamilas Wilsonas 12 (2/7 trit., 6 atk. kam., 2 blok.), Dominykas Domarkas 8 (2/5 trit.), Justinas Jogminas 7 (5 atk. kam.).

