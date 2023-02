Šeškaus burtai: „Rytą“ patiesęs „CBet“ – KMT finale

Nuotr.: LKL

Sensacingą pergalę Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalyje iškovojo Jonavos „CBet“. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai Šiauliuose 92:86 (25:15, 15:30, 28:18, 24:23) įveikė Vilniaus „Ryto“ krepšininkus bei žengė į didįjį finalą.

Finale jonaviečiai susikaus su Kauno „Žalgirio“ ir Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ poros nugalėtoju.

„Rytas“ į KMT finalą nepateko trečią kartą paeiliui.

Virginijus Šeškus taurės finale žais trečiąjį kartą. Pirmieji du finalai baigėsi triumfu taurėse.

„Visų pirma labiausiai džiaugsminga už tėtį, kiek jis darbo įdėjęs per tuos metus, kaip jis anksčiau įrodęs, kad KMT gali visus nustebinti, – paklaustas BasketNews, atsakė Edvinas Šeškus. – Jis dar kartą įrodė, kad yra žiauriai geras treneris su savo taktikomis. Jis eilinį kartą tai įrodė.“

Likus 6 minutėms iki rungtynių pabaigos minimalia persvara buvo vilniečiai (75:74), tačiau „CBet“ spurtavo 6:0 ir po Glynno Watsono dvitaškio likus 4 minutėms įgijo 5 taškų persvarą (80:75).

Netrukus iniciatyvos ėmėsi Edvinas Šeškus: gynėjas įsmeigė tritaškį, pataikė dvitaškį su pražanga ir likus 2 minutėms „CBet“ įgijo 9 taškų persvarą (86:77).

„Rytas“ dar bandė gelbėtis ir po Elvaro Fridrikssono dvitaškio su pražanga likus minutei sušvelnino deficitą iki 6 taškų (81:87), tačiau Margiris Normantas prametė tritaškį, o jonaviečiai baudomis įtvirtino pergalę.

„Nepasiekiau žaidėjų vidaus ir neįtikinau, kad tai turi būti gynybinės rungtynės, – sakė Giedrius Žibėnas. – Daviau pavyzdžių, bet arba per tyliai kalbėjau, arba per mažai. Žaidėjai to neišgirdo ir tai yra mano kaltė.“

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Edvinas Šeškus Taškai 24 Taiklumas 8-13 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 0

Jonavos ekipos gretose išsiskyrė Šeškus, kurio sąskaitoje per 33 minutes buvo 24 taškai (6/8 dvit., 2/5 trit., 6/8 baud.), 6 atkovoti kamuoliai bei 24 naudingumo balai.

Ketvirtajame kėlinyje Šeškus surinko 12 taškų.

Vilniaus komandai Martynas Echodas per 25 minutes pelnė 17 taškų (4/7 dvit., 9/11 baud.), atkovojo 3 kamuolius bei surinko 20 naudingumo balų.

„Visų pirma, yra gėda dėl komandos ir prieš fanus, kurie atvažiavo palaikyti, – nunarinęs galvą žodžius rinko Margiris Normantas. – Nerandu žodžių apsakyti šitam jausmui. Labai liūdna.“

„Rytas“: Marcusas Fosteris 20 (5/8 dvit., 3/8 trit., 5 rez. perd.), Martynas Echodas 17 (4/7 dvit., 9/11 baud., 2 blok.), Gytis Radzevičius 12 (2/3 trit.), Margiris Normantas 11 (3/6 trit., 5 kld.), Lukas Uleckas 9 (3/3 trit.).

„CBet“: Edvinas Šeškus 24 (6/8 dvit., 2/5 trit., 6/8 baud., 6 atk. kam.), Glynnas Watsonas 19 (6/10 dvit.), Martinš Laksa 18 (4/6 trit., 5 atk. kam.), Jeffas Garrettas 13 (6/11 dvit., 6 atk. kam., 5 per. kam.), Goranas Huskičius 10 (3/9 dvit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.).

