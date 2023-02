Antausį nuo Jonavos klubo gavęs Žibėnas: „Tai yra mano kaltė“

Nuotr.: LKL

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: LKL

Vilniaus „Ryto“ Karaliaus titulo taurės susigrąžinimo viltys dužo vos prasidėjus finalo ketvertui. Sostinės klubas pusfinalyje sensacingai 86:92 nusileido keliskart mažesnį biudžetą turinčiai Jonavos „CBet“ ekipai bei trečią kartą paeiliui liko be finalo. Po mačo Giedrius Žibėnas vardino padarytas klaidas.

„Sveikinimai Jonavai, laimėjo visiškai pelnytai, žaidė labai gražiai, gražų puolimo krepšinį ir nusipelnė pergalės. Viską, ką jie buvo sumanę puolime, viskas veikė ir linkime sėkmės jiems finale. Kas liečia mus, mes nusprendėme, kad šias rungtynes reikia laimėti puolimu. Tai buvo didžiausia klaida. Man, kaip treneriui, nepavyko žaidėjams perteikti to. Tokios rungtynės turi būti gynybinės, turime dominuoti gynyboje, pradėti nuo gynybos. Žinojome, kad mus gali nustebinti Jonava su skirtingomis gynybomis, taip ir atsitiko.

Kažkiek mums reikėjo laiko prisitaikyti, bet nenoriu ieškoti pasiteisinimų. Ne puolime esmė. Mes net puolimą suradę, užbaigdavę dėjimais, jų nespausdavome, o tiesiog švęsdavome. Dėl to varžovai padarė tik 7 klaidas, nors vienas iš uždavinių buvo versti juos klysti, atkirsti nuo kamuolio, gynėjus nuo didelių, bet to šiandien nepadarėme. Nepadarėme rungtynių gynybinėmis ir esame nubausti“, – sakė treneris.

– Antrajame kėlinyje spurtavote 25:8 ir buvote gerame kelyje. Ko pritrūko?

– Matėte, kaip mes įėjome į trečią kėlinį? Visą sezoną mes prašome kažkur padaryti pražangą, prieš mus žaidė po krepšiu, kas norėjo. Mes buvome perspėję, kad tiek Šeškus, tiek Bičkauskis žais po krepšiu. Jie viską susimetė per lengvai, per daug lengvų taškų buvo. Niekas nenorėjo aukoti savo statistikos. Nežinau priežasties, bet mes nepadarydavome geros pražangos. Tai mums kainavo pigius taškus, o varžovai pagavo gerą pasitikėjimą, gerą bangą. Nepasiekiau žaidėjų vidaus ir neįtikinau, kad tai turi būti gynybinės rungtynės. Daviau pavyzdžių, bet arba per tyliai kalbėjau, arba per mažai. Žaidėjai to neišgirdo ir tai yra mano kaltė.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Edvinas Šeškus Taškai 24 Taiklumas 8-13 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 0

– Užsiminėte, kad žaidėjai švenčia po pelnytų taškų ir negrįžta į gynybą. Kodėl jums nepavyksta išsireikalauti, kad taip nebūtų?

– Gal per mažai reikalauju. Gal reikia reikalauti kitais metodais. Vieni nepadeda, žaidėjai to nesupranta. Visuomet žaidėjai nori pagarbos, bet šiandien atgalinio ryšio iš žaidėjų negavome ir esame nubausti.

– Atrodo, kad Jonava labiau norėjo šios pergalės. Ar nepasigedote užsivedimo?

– Tikrai taip. Mes nežaidėme ta emocija, kuria „Rytas“ žaidžia. Nežaidėme ta energija, kuria „Rytas“ žaidžia. Visi esame susireikšminę apie tuos variantus puolime. Aš gavau kamuolį, ar negavau, bet gynyboje šitaip žaisti, 18 kamuolių leisti atsikovoti... Nei to ūgio pranašumo Jonava turėjo, nei mes šiandien per daug keitėmės. Visiškai sutinku, varžovai norėjo daugiau ir jie yra verti pergalės.

– Ar Jarviso Williamso situacija turėjo kažkokios įtakos komandai?

– Nemanau. Gerbiu organizaciją, dar labiau gerbiu žaidėją. Situacija yra tokia, kokia yra ir ties tuo baigiasi komentarai.

– Jums dvejus metus iš eilės nepavyksta patekti į KMT finalą. Ar matote panašumų su praėjusiais metais?

– Visiškai skirtingos situacijos, skirtingos rungtynės, skirtinga sudėtis. Pernai mums pakišo koją, kad prieš pat KMT finalo ketvertą Speedy Smithui buvo diagnozuotas koronavirusas. Tai po rytinės treniruotės mums labai sumaišė planus. Šiemet mes jokių pasiteisinimų neturime. Patys pralaimėjome, neįdėjome energijos, neįdėjome emocijų ir turime, ką turime.

– Kas jums apmaudžiausia, kad Jarviso Williamso situacijoje turėjote imtis tokių veiksmų bei išimti svarbų žaidėją prieš svarbų turnyrą?

– Viskas, ką šneku visą sezoną – branda. Mane liūdina branda ir tiek. Šiose rungtynėse mes be Jarviso neparodėme brandos. Jarvisas nėra išimtis.

– Ar rasite motyvacijos nuteikti komandą mažajam finalui?

– Mes esame „Rytas“, mes atstovaujame sostinės klubui ir net nėra čia ką šnekėti. Jeigu žaidėjai po tokių rungtynių neranda motyvacijos, daugiau nėra ką komentuoti.

