Pirmą karjeros trofėjų medžiojantis Brazdeikis: apie Maksvyčio kritiką ir Jonavos staigmeną

Pirmą kartą KMT finalo ketverte dalyvaujantis Ignas Brazdeikis pusfinalyje su Panevėžio „7bet-Lietkabeliu“ atlaikė spaudimą ir surengė solidų pasirodymą, o jo atstovaujamas Kauno „Žalgiris“ devintą sykį iš eilės žengė į taurės finalą.

24-erių žaidėjui rytoj gali būti ypatinga diena, nes jis pirmą kartą karjeroje turi šansą iškovoti trofėjų. Sekmadienį žalgiriečiai finale susitiks su KMT sensaciją pateikusią Jonavos „CBet“.

Pusfinalyje tarp rezultatyviausių buvęs Brazdeikis per 20 minučių surinko 12 taškų, 3 kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei 12 naudingumo balų.

„Puiki pergalė, stipriai kovėmės ir įvykdėme žaidimo planą, kurį privalėjome atlikti, nenuvertinome varžovų. Džiaugiuosi, kad laimėjome“, – po rungtynių teigė Brazdeikis.

– Kokios priežastys lėmė, kad „7bet-Lietkabelis“ šiandien neturėjo didelių vilčių iškovoti pergalę?

– Rungtynėse buvome maksimaliai susikoncentravę. Be to, daug ruošėmės šiam susitikimui. Buvome pasitikintys savimi, nes prieš rungtynes gerai pasiruošėme.

– Ar iš kitų žalgiriečių teko išgirsti kokia KMT titulo svarba „Žalgiriui“?

– Taip, žinojau, kad šios rungtynės turėjo didelę svarbą. Tiesiog į jas žiūrėjau kaip į artimiausias rungtynes. Stengiuosi į kiekvieną mačą žiūrėti labai rimtai.

– Kai vienas pats sukūrėte 7 taškų spurtą, ar tuo metu jautėte didelį pasitikėjimą savimi?

– Dažniausiai jaučiuosi užtikrintai, kai kamuolys mano rankose. Komandos draugai ir treneriai tuo metu pasitikėjo manimi, todėl jaučiuosi jiems dėkingas.

– Tai jūsų pirmasis KMT finalo ketvertas. Kiek jums svarbu būtų iškovoti šį trofėjų?

– Buvo labai svarbu laimėti pusfinalį. Su Ule, Dimša ir Arnu apie tai kalbėjomės jau ilgą laiką. Jie mums paaiškino, kiek šis turnyras yra svarbus. Į tai žiūrėjome labai rimtai.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Edgaras Ulanovas Taškai 12 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 9

– Ar tai būtų jūsų pirmasis karjeros titulas?

– Taip, karjeroje nesu iškovojęs nė vieno titulo, gal šis bus pirmasis (šyptelėjo).

– Viename epizode leidote Kristianui Kullamae pelnyti taškus ir dėl to iš Kazio Maksvyčio sulaukėte emocingos pastabos. Kaip reaguojate į tokias trenerio emocijas?

– Esu įsitikinęs, kad jis tik nori, kad komanda laimėtų. Stengiuosi to nepriimti asmeniškai. Tikiuosi to ir iš kitų, jog su užsidegimu laimėtume rungtynes.

– Ar buvote nustebintas Jonavos komandos pergale prieš „Rytą“?

– Tikrai nesu nustebęs, nes šiais metais abi šios komandos – labai geros ir talentingos. Labai laukiu finalo.

– Ar norite pasiekti revanšą prieš Jonavos komandą?

– Be abejo, kad noriu. Jonavos komanda laimėjo praėjusias rungtynes, todėl turime išlyginti rezultatą.

– Kodėl Jonavos komanda yra tokia pavojinga?

– Manau, kad jie žaidžia šiek tiek greičiau nei kitos Lietuvos komandos. Taip pat jie laisviau meta tolimus metimus ir daugiau žaidžia vienas prieš vieną. Jonavos komanda turi talentingų žaidėjų, todėl turėsime pademonstruoti gerą gynybą.

– Edgaras Ulanovas šį vakarą surinko 12 taškų, 8 atkovotus kamuolius, 9 rezultatyvius perdavimus ir 7 klaidas. Ką manote apie jo tokį pasirodymą?

– Jis čia rungtyniauja jau ilgą laiką, todėl puikiai žino, kaip žaisti tokias rungtynes. Šį vakarą jis atliko nuostabų darbą.