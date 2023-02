Čanakas: „Pataikius 4 tritaškius iš 29, visą kitą turi daryti tobulai“

Nuotr.: LKL

Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ antrajame Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) pusfinalyje nusileido Kauno „Žalgiriui“ ir sekmadienį su Vilniaus „Rytu“ kovos dėl bronzos. Panevėžiečių vyr. treneris Nenadas Čanakas po rungtynių pirmiausia pirštu bedė į tolimų metimų pataikymo procentą.

„Pirmiausia noriu pasveikinti „Žalgirį“ su pelnyta pergale. Žaisti prieš kauniečius su 4 taikliais tritaškiais iš 29 yra labai sunku, – aiškino serbas. – Tai reiškia, kad visus kitus dalykus turi daryti tobulai.

Mes to nepadarėme ir tai buvo priežastis, dėl kurios pralaimėjome. Prastai sužaidėme antrąjį kėlinį, vėliau sugrįžome, bet turint minus 12 lemiamais momentais yra per sunku. Close out situacijose nepadarėme pražangų, kai turėjome jas padaryti, turėjome problemų ir ginantis vienas prieš vieną bei stabdant pikenrolo situacijas. Privalome būti pasiruošę rytojuj kovojant dėl bronzos.“

Panevėžiečių akistata su sostinės klubu sekmadienį prasidės 15.45 val.

Panevėžiečių strategas komandos žaidime įžvelgė ir daugiau problemų, tačiau, pasak jo, jų turėti prieš „Žalgirį“ yra visiškai normalu.

„Kartais jie atkirtinėdavo perdavimų linijas, buvome susitarę, ką turime daryti tokiu atveju, tačiau to neįvykdėme. Tai yra tie dalykai, kuriuos minėjau, kad turime daryti tobulai prastai pataikant. Žinoma, kai kurie metimai buvo labai sunkūs, tačiau nemažai išsimetėme ir laisvi. Prieš „Žalgirį“ žaisti sunku ir Eurolygos komandoms, tad normalu, kad ir mes turėjome problemų“, – pasakojo 46-erių specialistas.

Rungtynės itin nesusiklostė vienam iš „7bet-Lietkabelio“ lyderių Gediminui Orelikui. Gimtajame mieste žaidęs puolėjas per 20 minučių pelnė 5 taškus (1/1 dvit., 1/7 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą suklydo, 2 sykius prasižengė bei surinko 0 naudingumo balų. Tai buvo prasčiausias 32-ejų krepšininko mačas nuo sugrįžimo į Panevėžį.

Visgi Čanakas auklėtiniui priekaištų neturėjo bei atskleidė, kad Orelikas į Šiaulius atvyko nesitreniravęs.

„Žinoma, labai svarbus. Vienas susitikimas nepakeis mano nuomonės apie jį. Jis yra vienas iš lyderių ir svarbiausių žaidėjų. Pirmiausia, tai reikia paminėti, kad jis atvyko be treniruočių ir vis tiek žengė į aikštę, noriu jį pagirti už tai. Jis viską darė gerai, stengėsi, tiesiog nepasisekė“, – teigė serbas.

