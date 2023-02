Istoriją kuriantys jonaviečiai turi savo kozirį prieš „Žalgirį“

Jonavos „CBet“ krepšininkai savo didžiausiu pranašumu prieš KMT finalą įvardija tai, kad ekipa neturės ko prarasti. Dėl to Šeškaus kariauna žais su tuščia galva.

Dar prieš dvejus metus Jonavos „CBet“ žaidė Nacionalinėje krepšinio lygoje, o likus lygiai dvejiems metams iki KMT pusfinalio, 2021-ųjų vasario 18-ąją, Šakių „Vyčiui“ pralaimėjo 16 taškų skirtumu.

Per tuos dvejus metus jonaviškiai nuskynė daugybę pergalių, o viskas prasidėjo nuo NKL titulo 2021 metais.

Debiutiniame sezone LKL Jonavos klubas užėmė ketvirtąją vietą reguliariajame sezone, bet iškrito ketvirtfinalyje. Antrajame sezone „CBet“ per aštuonerias LKL rungtynes buvo pasiekę septynias pergales ir ilgą laiką su Kauno „Žalgiriu“ varžėsi dėl lyderio pozicijos.

Ir kai LKL Jonavos krepšininkai po trijų pralaimėjimų paeiliui pakrito į šeštą poziciją, Virginijus Šeškus iš savo stebuklingos skrybėlės ištraukė dar vieną triušį.

Jis jau 2013 ir 2014 metais laimėjo Lietuvos krepšinio federacijos taures. Praėjo devyneri metai ir Virgis žengė į trečiąjį taurės finalą per karjerą. Prieš tai du finalai baigėsi su šampano purslais.

Dabar jis trečią sezoną treniruoja Jonavos ekipą ir kuria skambiausią istoriją klubo istorijoje.

„Geras, – šypsodamasis Jonavos klubo pokytį per dvejus metus apibūdino Edvinas Šeškus. – Tam tikri teisingi žmonės yra komandoje, viskas eina gera linkme. Visiems pagarba, kas yra prie klubo, kas palaiko, atiduoda laiką.“

„Potencialą rodome dvejus metus, – pasisakė Virginijus Šeškus. – Dabar asistentas sakė, kad svarbu reguliariajame sezone nelikti 8 vietoje, daugiau su visais galime žaisti.“

Pergalingame kelyje Jonavos ekipą Virginijus išlaiko su jį visada lydinčiais dviem krepšininkais. Vienas iš jų, Nedas Rauluševičius, komandoje beveik nežaidžia – šį sezoną aikštėje išbuvo 2 minutes.

Kitas, Edvinas Šeškus, itin prisideda prie jonaviečių svarbiausių pergalių.

Virginijaus sūnus 2021 metų NKL finale sumetė 26 taškus (4/5 dvit., 6/7 trit.) ir surinko 31 naudingumo balą, taip klubą ištraukdamas į LKL.

Dabar KMT pusfinalyje su Vilniaus „Rytu“ Edvinas vėl sužibėjo karščiausiomis akimirkomis. Per pirmuosius tris kėlinius – 12 taškų. Per ketvirtąjį kėlinį, arba per 7 jo minutes – dar 12 taškų.

Kai Šeškus ketvirtajame kėlinyje sužaidus dvi minutes žengė į aikštę, Jonavos ekipa pirmavo 70:68. Kai likus minutei iki mačo pabaigos dėl penktos pražangos jis paliko parketą, jonaviečiai pirmavo 89:81. Iš tų 19 taškų dvylika priklausė Šeškui.

Be vedlio likę jonaviečiai pusfinalyje 92:86 įveikė Vilniaus „Rytą“ ir pateikė kol kas didžiausią šių metų KMT siurprizą.

„Edvinas sužaidė fantastiškai, visi vyrai buvo puikūs“, – po rungtynių savo auklėtiniams dėkojo Virginijus Šeškus.

„Manau, kad šiandien padarėme neįtikėtiną dalyką, – pažymėjo 10 taškų, 8 rezultatyvius perdavimus ir 7 atkovotus kamuolius surinkęs Goranas Huskičius. – Tokiam nedideliam klubui ir miestui patekti į taurės finalą yra didžiulis dalykas. Be galo didžiuojuosi savo komandos draugais.“

Jeigu Edvinas Šeškus savo tėtį Virginijų klube lydi pastaruosius 2,5 metų, tai Artūras Valeika šalia Virgio buvo ir 2013 bei 2014 metais, kai šio dueto ginama Prienų komanda laimėjo dvi LKF taures.

Valeika apskritai yra išskirtinis tuo, kad per karjerą dalyvavo jau septyniuose taurių finaluose. Be etapo Prienuose, 2015 metais jis LKF taurėje su Vilniaus „Lietuvos rytu“ užėmė antrąją vietą, o nuo 2018 iki 2021 metų keturis sezonus iš eilės su Oradėjos CSM krito Rumunijos taurės finale.

Pastarieji penki finalai Valeikai nesusiklostė, bet tuomet, kai jo ekipą treniravo Šeškus, jis laimėjo abi taures.

Jonavos ekipą Šiauliuose lydi ir nemenkas ištikimiausių sirgalių būrys, o pusfinalio akistatoje su Vilniaus „Rytu“ „CBet“ žaidėjus palaikė didžioji dalis arenos.

Jonaviečiai tuo džiaugiasi, bet taip pat supranta, kad finale to nebus. Į finalo dieną Karaliaus Mindaugo taurės organizatoriai pardavė visus bilietus.

„Ne paslaptis, kad visa salė ėjo už mus, nes buvo daug „Žalgirio“ fanų, – tinklalapiui BasketNews pažymėjo Bičkauskis. – Mums tai išėjo į naudą, jautėmės kaip namie. Buvo superinė atmosfera.“

„Šiandien buvo neįtikėtina atmosfera, – pridėjo Huskičius. – Jautėmės tarsi namuose, mus palaikė ir „Žalgirio“ fanai, o sirgaliai iš Jonavos buvo tiesiog nerealūs. Atmosfera šiandien suteikė papildomų jėgų, kurių mums labai reikėjo.“

Dovis Bičkauskis žaidė Vilniaus „Ryte“ tuomet, kai sostinės krepšininkai pastarąjį kartą buvo KMT finale. Tai buvo 2020 metų finalo ketvertas Klaipėdoje, kai vilniečiai lemiamoje dvikovoje 60:80 neprilygo Kauno „Žalgiriui“.

Dabar Bičkauskis turės dar vieną šansą. Jis kaip pagrindinę Jonavos krepšininkų stiprybę išskiria atsipalaidavimą.

„Neturėjome ko prarasti, į aikštę ėjome atsipalaidavę, priešingai negu „Rytas“, – pasisakė Bičkauskis. – Žinome, kad jie yra gera komanda, žaidžia FIBA Čempionų lygoje, suprantame, su kokiomis komandomis jiems ten reikia žaisti. Mes išėjome atsipalaidavę, neturėjome ko prarasti. Kai žaidi atsipalaidavęs, daug lengviau viskas gaunasi, rankos atsiriša, metimai sukrenta. Dėl to atsiranda geri sprendimai, dėl to padarėme tik 7 klaidas, dėl viso to ir laimėjome.“

Anot Bičkauskio, kol „CBet“ krepšininkai apšyla, kol kūnai pripranta prie krūvio, krepšininkai, liaudiškai tariant, jau yra spėję gauti pompą. To priežastis – itin siaura rotacija, kuri Jonavos ekipą lydi visą sezoną.

Su asmeninėmis pražangomis problemų turėjęs Dovis Bičkauskis žaidė 26 minutes ir tai buvo tik šeštas rezultatas komandoje. Jeffas Garrettas ir Edvinas Šeškus aikštėje praleido po 33 minutes, Glynnas Watsonas ir Martinš Laksa – po 31 minutę, Goranas Huskičius – 28.

„Kai ta pompa permuša, kai treneris pakeičia, kas dvi minutes pradeda keisti, tada kūnas pripranta ir galime išsilaikyti iki pat rungtynių pabaigos“, – sakė Bičkauskis, kuris dar antrajame kėlinyje buvo išsigandęs dėl ketvirtosios asmeninės pražangos, bet galiausiai ji buvo anuliuota.

Tačiau jonaviečiai neabejoja, kad sekmadienį jėgų turės. Prieš finalo dvikovą su „Žalgiriu“ jie išskiria tą pačią savo stiprybę, kaip ir prieš pusfinalį su „Rytu“.

„Tiesiog eisime į aikštę taip pat, kaip ir šiandien – kovosime, neturėsime ko prarasti, – teigė Bičkauskis. – Galime žaisti su tuščia galva, nusiteikę kovingai, bandysime kažką įrodyti. Nemanau, kad tai yra neįmanoma. Tikrai įmanoma. Dabar krepšinį visi moka žaisti. Jeigu išnaudosime savo stiprybes, mažai klysime, jeigu pasiseks su metimais, tada gali būti visko.“

Finalo startas Šiauliuose – šiandien 19.15 val.