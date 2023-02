Po nusivylimo – Fosterio žvilgsnis į priekį: „Mūsų laukia svarbi sezono dalis“

Nuotr.: LKL

Marcusas Fosteris surengė kosminį pasirodymą – surinko 35 taškus ir 37 naudingumo balus, tačiau to neužteko Vilniaus „Rytui“. Sostinės ekipa Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverte liko be pergalių ir be medalių – pralaimėjimas „7bet-Lietkabeliui“ bei ketvirtoji vieta. Po mačo amerikietis atskleidė, kokią korekciją būtina įvesti „Rytui“.

„Trūko, kaip ir visą sezoną, mažų dalykų. Visą laiką vijomės varžovus. Žaidžiame savo geriausią krepšinį besivydami. Antroje sezono pusėje mums reikia parodyti, kad galime dominuoti pirmajame kėlinyje“, – sakė Fosteris.

– Kiek svarbios buvo šios rungtynės?

– Aš suprantu jų svarbą. Atvykome laimėti taurę, bet mums nepavyko. Žaidėme prieš principinį varžovą, tai mums suteikia papildomos motyvacijos. Sezonas ilgas, dar pamatysime juos. Tai buvo geros rungtynės ir „7bet-Lietkabelis“ mus nukonkuravo.

– Kuriame taške šiuo metu yra „Ryto“ komanda?

– Dvejas rungtynes nerodėme gero žaidimo, bet sezono eigoje turėjome gerų atkarpų. Manau, kad tam tikrose vietose tapome geresni. Tai nėra žemiausias taškas. Labai blogai pradėjome sezoną, taip negalima žaisti. Žinoma, šis rezultatas yra nusivylimas, bet mūsų laukia svarbi sezono dalis, turime šansą būti pirmoje vietoje LKL. Taip pat turime visus šansus FIBA Čempionų lygoje keliauti į „Top 8“. Mums reikia persigrupuoti ir pasiruošti kitai sezono daliai.

– Ar Jarvisas Williamsas yra ta trūkstama „Ryto“ dalis?

– Labai sunku, kai trūksta žaidėjų. Jis atneša gynybą ir daro mažus dalykus. Mes silpnesni, kai jo nėra.

– Ar kalbėjotės su juo pastaruoju metu ir kokia yra jūsų nuomonė apie šią situaciją?

– Aš tikrai kalbėjausi su juo. Tai yra jo situacija. Per daug negaliu išsiplėsti, bet mums jo trūksta. Tikiuosi jis grįš ir pakeisime sezoną tinkama linkme.

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Vytenis Lipkevičius Taškai 11 Taiklumas 4-6 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 0

– Ką manote apie tai, jog beveik visa arena buvo prieš „Rytą“?

– Tai beprotiška. Atvykdamas čia girdėjau, kad esame viena nemėgstamiausių komandų ir šis savaitgalis tai parodė. „Žalgirio“ fanai pusfinalyje palaikė Jonavą, o šiandien „7bet-Lietkabelį“. Aš tai prisiminsiu ir mes dar susitiksime su tomis komandomis ir tais fanais. Mes turime įrodyti savo.

– Pirmajame kėlinyje užsidirbote dvi pražangas, tačiau pasakėte Giedriui Žibėnui, kad nenorite keitimo. Ar tai buvo jūsų būdas parodyti, kad šiandien norite pergalės bet kokia kaina?

– Norėjau parodyti, kad esu maksimaliai įsitraukęs ir suprantu, jog turiu dvi pražangas, bet su savo patirtimi galiu išsilaikyti neprasižengęs. Aš esu jam dėkingas, kad šioje situacijoje jis manimi pasitikėjo. Jam buvo sunku priimti tą sprendimą, nes esu pagrindinis komandos žaidėjas. Dėl to man patinka treneris Giedrius. Jis man leidžia būti savimi.

– Pagerinote visų KMT finalo ketverto naudingumo balų rekordą, kaip į tai reaguojate?

– Tai yra įspūdingas pasiekimas, bent kažką gero išsinešu iš šio savaitgalio. Atvykau laimėti taurės.