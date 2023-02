Antrąjį KMT titulą švenčiantis Butkevičius: „Daug metų galėsime atsiminti šią pergalę“

Nuotr.: LKL

Arnas Butkevičius karjeroje antrą kartą iškovojo KMT trofėjų, tik šį sykį ne su Vilniaus „Rytu“, o Kauno „Žalgiriu“.

Dviejų laimėtų finalų nenorėjęs lyginti 30-metis puolėjas finale atkartojo sezono rezultatyvumo rekordą bei padėjo žalgiriečiams 81:77 palaužti aršiai besipriešinusią Virginijaus Šeškaus treniruojamą Jonavos „CBet“.

Butkevičius per 27 minutes surinko 17 taškų, 7 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, perimtą kamuolį bei 20 naudingumo balų.

Daugiau puolime pasireikšti gavęs klaipėdietis teigė, kad tokio numatyto plano prieš rungtynes nebuvo.

„Nebuvo akcento ant manęs, kad puolime turėčiau didesnį vaidmenį, bet šiandien tas agresyvumas padėjo man labiau įsijungti į rungtynes ir atsirasti tose situacijose, kur turiu atsirasti, – žurnalistų apsuptas rūbinėje kalbėjo Arnas. – Išnaudojau savo šansus, galbūt galėjau ir geriau, bet svarbiausia, kad pasiekėme pergalę.“

– Trečias kėlinys jums buvo sunkus, kai Jonavos komanda net persvėrė rezultatą. Kas po ilgosios pertraukos neveikė labiausiai?

– Trečiajame kėlinyje neveikė mūsų puolimas ir mes strigome. Jie naudojo nemažai rizikų, kurios jiems pasiteisino. Mes nepataikėme nemažai laisvų metimų ir kritome į duobelę. Gerai, kad tokioje situacijoje išsilaikėme dėka gynybos – neleidome atitrūkti, kai jie turėjo tą šansą ir sugrįžo rungtynes. Svarbiausia, kad sugrįžome į savo vėžes ir ketvirtajame kėlinyje pelnėme kažkiek lengvesnių taškų bei išsiveržėme į priekį.

– Per apdovanojimų ceremoniją plojote Jonavos komandai. Ar jonaviečiai verti pagarbos užtai, kad taip rungtyniavo finale?

– Be abejonės, man galbūt nepatinka, kai komandų žaidėjai šneka per daug, bet jie pateisino savo žodžius. Pagarba jiems už tai. Daugiau neturiu, ką pasakyti, nes tikrai buvo sunkios rungtynės ir nėra taip, kad mes neįvertinome varžovo. Jie turėjo gerą žaidimo planą ir jiems daug kas pasiteisino. Taip pat jie pataikė sudėtingų metimų. Jonava – tikrai kovinga komanda. Pagarba už įvykdytus žodžius.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Edgaras Ulanovas Taškai 22 Taiklumas 7-9 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 1

– Ar gali ši pergalė motyvuoti „Žalgirį“ antrajai sezono pusei?

– Tikėkimės, kad taip ir bus. Vis tiek dabar komandoje emocija yra geresnė, nes prieš finalo ketvertą supranti, kad esi – favoritas ir turi laimėti. Įtampa kažkiek jautėsi, bet svarbiausia, kad pateisinome savo vardą ir iškovojome trofėjų. Tačiau tikriausiai neturėsime daug laiko šventimui, nes ketvirtadienį jau turime rungtynes.

– Ar jau prieš finalą buvo aišku, kad Edgaras Ulanovas taps MVP?

– Nežinau, negaliu pasakyti tokių dalykų, bet Edgaras – tikrai vertas MVP. Nežinau, kelintas tai jo MVP titulas, bet sunkiais momentais jis buvo paspirtis komandai. Jis kitiems komandos žaidėjams rodė gerą pavyzdį, kaip reikia kovoti finale.

– Kazys Maksvytis vyrų krepšinyje iškovojo savo pirmąjį titulą. Kiek džiaugiatės dėl jo?

– Pasveikinome trenerį su pirmu titulu. Smagu, kad pralaužė ledus. Manau, kad jis – tikrai vertas. Galbūt ir pačiam treneriui nukris našta nuo pečių. Labai smagu už trenerį, nes jis tiki žaidėjais ir yra geras žmogus. Man labai patinka jo charakteris. Kai laimi tokie žmonės, tada – dvigubas džiaugsmas.

– Traumuotas Keenanas Evansas negalėjo rungtyniauti, tačiau kiek smagu jį turėti šalia komandos?

– Smagu, kad jam rūpi ir jis visada būna su komanda, kurią palaiko. Jis turi tų patarimų ir pasako, ką mato iš savo pusės. Jis nėra nuošalyje, kur niekas nerūpėtų ir darytų savo darbus. Tyleris – tokioje situacijoje, kai negali atvažiuoti, nes jam tai būtų per ilga kelionė. Bet visi šie žaidėjai yra prie komandos ir mes jaučiame jų palaikymą, emocijas ir išgyvenimus. Po rungtynių jie visada mus pasveikina. Smagu, kad šis legionierių būrys neatvažiavo tik pasiimti pinigų ar sužaisti gerą sezoną. Jiems rūpi iškovoti titulus ir gerai atstovauti „Žalgirio“ ekipai.

– Dabar jau esate iškovojęs du KMT titulus su dviem skirtingomis komandomis. Kuris iš šių titulų saldesnis?

– Tikrai nevertinsiu saldumo, nes neturiu tiek, kad galėčiau kibirais srėbti. Žinau tik tiek iš savo patirties, kad pralaimėti finalai atmintyje nelieka tiek laiko kiek laimėti. Džiugu, kad daug metų galėsime atsiminti šią pergalę. Visi tie titulai – saldūs. Matysime, kaip pavyks atšvęsti ir kartu su chebra prisiminti tai. Ta dalis – taip pat visada maloni.

– Ar nebuvo sudėtinga nusiteikti finalui, kai sužinojote, kad žaisite prieš LKL vidutinioką?

– Nebuvo, nes jie sužaidė geras rungtynes. Praėjusiose dvejose rungtynėse mes taip pat turėjome sunkumų su jais. Jie moka pastatyti komandas į nepatogias padėtis, o patys be įtampos žaidžia gerą krepšinį. Šiandien jie pataikė daug sudėtingų metimų ir tai nėra atsitiktinumas. Vienerios rungtynės galėtų būti atsitiktinumas, bet jie jau eilę kartų laimi prieš stipresnes komandas. Jie verti pagarbos už kovą.

