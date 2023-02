Kemzūra paaiškino sprendimą į rinktinę nekviesti Kulbokos

Nuotr.: LTU Basketball

Pirmadienį Lietuvos rinktinė Klaipėdos „Švyturio“ arenoje surengė pirmąją treniruotę ruošiantis paskutiniam 2023 metų pasaulio čempionato atrankos langui, o pratybose dalyvavo vos 8 žaidėjai.

Tarp jų nebuvo penketuko, kuris dar vakar žaidė Karaliaus Mindaugo taurėje. Tai – Evaldas Kairys, Gytis Radzevičius, Margiris Normantas, Gabrielius Maldūnas ir Mantas Rubštavičius.

Kaip ir lapkričio lange, taip ir vasario mėnesį rinktinės sudėtyje nėra Arnoldo Kulbokos, kuris šį sezoną Europos taurėje statistiškai yra vienas geriausių žaidėjų. Vyriausiąjį trenerį Kazį Maksvytį languose pavaduojantis Kęstutis Kemzūra paaiškino tokį sprendimą.

„Jis buvo sąrašuose, bet mes šioje pozicijoje turime Eimantą Bendžių ir Mindaugą Kuzminską. Eigirdas Žukauskas irgi gali žaisti šioje pozicijoje. Dar Osvaldas Olisevičius yra. Bet negalime susikviesti visus vienos pozicijos žaidėjus, arba daugumą jų. Net Donatui Taroliui gali tekti žaisti ne visai jo pozicijoje. Pagrindinė priežastis – kai sutiko Eimantas ir Kuzminskas, kuriuos mes geriau žinome, yra labiau įėję, ir jie mus geriau žino, tai buvo artimiau.

Kad dar žiūrėti... Jis (Kulboka) buvo vasarą. Taip, aš sutinku, jis žaidžia sėkmingai, tuos taškus renka ir taip toliau. Bet perpildyti (pozicijos) nėra tos pusiausvyros, nėra to balanso per pozicijas. Dėl to kažkas kentės, kažkam nebus rasta vietos, kažkas bus nepatenkintas ar kažkas nepatiks“, – po rytinės treniruotėms žurnalistams pasakojo Kemzūra.

Kulboka Europos taurėje Patrų „Promitheas“ komandoje renka po 16 taškų (8 vieta turnyre) ir 19,1 naudingumo balo (6 vieta turnyre), o jo klubas B grupėje su 9 pergalėmis ir 5 pralaimėjimais užima ketvirtą vietą. Palyginimui, Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ A grupėje turi 7 pergales.

Kokia situacija turėtų susiklostyti, kad Kulboka būtų pakviestas į rinktinę, jeigu solidi statistika tarptautiniame turnyre to negarantuoja?

„Viena situacija gali būti kitas treneris, kuris norės jį matyti. Viena situacija, – po ilgos pauzės atsakė Kemzūra. – Kita situacija – jūs išimate statistiką ir kalbate. Jeigu tokia logika vadovautis, o gal čia ir gera mintis – mes turėtume Jonavos komandą paimti ir deleguoti į langus kartu su treneriu.

Gerbiu jo rezultatus ir džiaugiamės už jį, bet buvo tokia mūsų nuomonė. Taip, stebime, manau, ateis tas laikas ir jis įrodys. Yra daug faktorių, kurie kažkaip lemia. Nenoriu nuvertinti, bet kiek tas žaidėjas žaidžia, kiek jis įmeta, koks jo vaidmuo yra toje komandoje, kurioje jis žaidžia, kiek jis išmeta. O čia, rinktinėje, yra dar kita komanda.“

Pirmadienį ryte treniruotėje dirbo aštuoni krepšininkai: įžaidėjai Vaidas Kariniauskas ir Kristupas Žemaitis, atakuojantis gynėjas Matas Jogėla, puolėjai Eigirdas Žukauskas, Mindaugas Kuzminskas, Eimantas Bendžius ir Donatas Tarolis bei vidurio puolėjas Martinas Gebenas.

Į rinktinę pirmą kartą pakviesti Matas Jogėla ir Gabrielius Maldūnas.

„Aš visiems sakau, ypač naujokams, kad noriu pamatyti geriausią jūsų versiją. Pirmiausia – energija, pozityvumas. Nesitikime 20 taškų, bet yra daug dalykų, kaip gali padėti komandai. Jogėla keičia Mindaugą Girdžiūną, antroje pozicijoje norėsime pagalbos. Aišku, jam reikės kažkiek ir kurti, ir kamuolį pervaryti. Manau, kad jis yra pajėgus šiame lygyje. Visi žinome Gabrieliaus Maldūno kokybę, jis toks unikalus centras – mažose erdvėse žaidžia gerai, turi unikalų užbaigimą floateriu, kovoja dėl kamuolių, gynyboje mobilus. Žiūrėsime, kaip jį išnaudosime“, – apie naujokus pasisakė treneris.

Rinktinės keturiolikte dar buvo Arnas Velička ir Gytis Masiulis, bet jie trenerį informavo, kad dėl sveikatos problemų neatvyks. Vietoje Masiulio, kuris dar vakar žaidė KMT rungtynes, treneris išsikvietė Tarolį.

„Kažkiek buvo siurprizas ir man, turbūt neiškomunikavome iki pat galo, – pažymėjo Kemzūra. – Su Arnu Velička šnekėjau anksčiau, jis turėjo problemų, bet sakė, kad pasigydysiu, jis žaidė ir buvau ramus. Bet paskutiniu momentu gavau žinutę, kad bėdos yra rimtesnės negu manyta, kenčia, paprašė, kad galėtų nevykti, kad reikia laiko pasigydyti. Ką darysi.

Panašiai ir Gytis Masiulis. Gal Gyčiui nebuvo toks didelis vaidmuo, bet buvo numatyta, kad jis mums padės kaip tas jungiantis žmogus tarp ketvirtos ir penktos pozicijos. Kada žmogus pareiškia, kad jam reikia tos pertraukos – nieko nepadarysi. Tad esame dėkingi Donatui Taroliui, kuris ilgai nieko negalvojęs susikrovė daiktus ir sako, kad jeigu mane kviečia, aš važiuoju, kad ir kur būčiau. Jis jau keliavo, nes turėjo pertrauką. Bet atvažiavo, esame jam labai dėkingi.“

Jeigu Masiulį pakeitė Tarolis, tai Veličką Kemzūra norėjo pakeisti Pauliumi Valinsku, kuris Adrijos lygoje šį sezoną renka po 14,6 taško ir 4,8 rezultatyvaus perdavimo.

„Jis irgi žmogus jau susiplanavęs, žaidė taurėje, jie su komanda daug sportuoja. Jo statistika yra gera, bet pasakė, kad jam reikėtų pasižiūrėti, pasiremontuoti, turi bėdų irgi. Buvo paskutinis momentas, neaišku, kaip jo klubas reaguos, nes praktiškai aš jam paskambinau taurės įkarštyje. Tad buvo suprantama – atidedame kitam kartui“, – apie Valinsko situaciją pasisakė Kemzūra.

Ketvirtadienį Lietuva Klaipėdos „Švyturio“ arenoje susitiks su Vengrijos rinktine, o sekmadienį žais išvykos mačą su Prancūzija. Lietuva jau yra užsitikrinusi vietą pasaulio čempionate.

„Tikslai nesikeičia – esame Lietuvos rinktinė ir norime laimėti visose rungtynėse. Norime, kad žaidėjai atiduotų širdį, o to susižaidimo trūks ir mums, ir varžovams, nes pasiruošimui bus tik dvi su puse dienos“, – teigė Kemzūra.

Mindaugo Kuzminsko komentaras po pirmosios rinktinės treniruotės: