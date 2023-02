BN+ Q&A tinklalaidėje – iš JAV grįžę Donatas ir Gytis. Užduokite jiems klausimą

All star žvaigdžių rungtynės, kažkaip anksčiau keldavaisi ir norėdavai gyvai per transloacija pamatyti, bet nu šiemet turbūt tragiškiausias krepšinio šou žiurint per televizorių, nei daug dėjimų nei labai daug efektingų epizodų, ilgos atakos, tas Jayleno Browno ir Jaysono Tatumo žaidimas išvis vienas prieš viena nesuprantamas, kaip kokioj treniruotėj. Nežinau ar čia truko tu kurie jau ne pirma ir ne antra karta dalyvauja tuose all starsuose ir kurie žino kaip pralinksminti fanus bei palikti nustebusius. Tai įdomu kokia jūsų nuomonė, ar čia nera vienos prasčiausios all star rungtynės?